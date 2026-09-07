Nejhorší mražená pizza z českých supermarketů. Češi ji berou po kusech a vůbec nevědí, co v ní je

Mražená pizza je pro spoustu domácností záchrana ve všední večer. Hodíte ji do trouby, za dvacet minut je hotovo a děti si spokojeně mlsnou. Málokdo ale otočí krabici a přečte si drobné písmo na zadní straně. A přitom právě tam se ukrývá to nejzajímavější. Nejlevnější mražené pizzy bývají poskládané z jiných surovin, než slibuje lákavá fotka na obalu.
Sýr bez kapky mléka
Na fotce se táhnou zlatavé nitky roztaveného sýra. V těch nejošizenějších pizzách ale pravý sýr být vůbec nemusí. Nahrazuje ho takzvaný analog, tedy směs rostlinného tuku, vody a škrobu, obarvená a ochucená tak, aby sýr napodobila. Nejčastěji se do ní dává levný palmový tuk.
Evropská pravidla jsou přitom jednoznačná. Slovo sýr smí nést jen výrobek vyrobený z mléka. Jakmile výrobce vymění mléčný tuk za rostlinný, musí to přiznat ve složení i v označení. Poznáte to podle výrazů jako analog sýra, sýrová alternativa, rostlinný tuk nebo pizza top. Zatímco u kvalitní pizzy by se podíl sýra měl blížit osmnácti procentům, u těch nejlacinějších najdete jen pár procent a zbytek dohání tuk.
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Rozdíl ucítíte i v puse. Analog se špatně roztéká, zůstává gumový a jeho chuť bývá spíš margarínová než sýrová.
Šunka jen podle jména
Stejný trik se schovává i pod slovem šunka. U pořádné šunky tvoří maso aspoň devadesát procent výrobku. Šunková náhražka na laciné pizze je na tom výrazně hůř, reálného masa v ní bývá sotva polovina. Chybějící hmotu nahradí napuštěná voda a levné škroby se zahušťovadly.
Podobně dopadají i mořské plody. Na laciné pizze frutti di mare nečekejte krevety ani kalamáry. Vystřídají je surimi tyčinky, tedy lisovaná rybí bílkovina dobarvená a dochucená tak, aby připomínala krabí maso.
Přečtěte si také: Tohle nosí každá Japonka po 60. Opticky vás to omladí o 10 let, Češky to považují za zbytečnost Olivy obarvené dočerna
Možná nejpřekvapivější je příběh černých oliv. Ty totiž na stromě mnohdy vůbec nezčernaly. Jsou to levnější zelené olivy, kterým černou barvu dodá teprve glukonát železnatý (E 579) a mléčnan železnatý (E 585). V seznamu složení tuhle úpravu poznáte jen podle obou éček, slovo o dobarvení tam nikdo neuvede.
Nejčastější záměny surovin shrnuje tabulka:
Co slibuje obal Co často bývá uvnitř Sýr Analog, tedy směs rostlinného tuku, vody a škrobu, nejčastěji s palmovým tukem Šunka Šunková náhražka, kde reálného masa bývá sotva polovina a zbytek doplní voda a levné škroby Krevety a kalamáry (frutti di mare) Surimi tyčinky z lisované rybí bílkoviny, dobarvené a dochucené jako krabí maso Černé olivy Levnější zelené olivy dobarvené dočerna éčky E 579 a E 585, tedy glukonátem a mléčnanem železnatým Sůl, tuk a dlouhý seznam éček
Ošizené suroviny jsou jedna věc. Ta druhá je, co taková pizza udělá s tělem. Zrádná je hlavně sůl. Řada mražených pizz jí na etiketě přiznává kolem půldruhého gramu na sto gramů. U korpusu vážícího kolem čtyř set gramů se tak jedním kusem dostanete přes celý doporučený denní příjem, který činí pět gramů soli.
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K tomu se přidává pořádná dávka nasycených tuků a dlouhý seznam přídatných látek. Objevují se v něm třeba fosforečnany, které mají na svědomí konzistenci. Časté jsou i zvýrazňovače chuti a právě u nich se skrývá jeden legislativní trik. Glutaman do pizzy propašuje kvasnicový extrakt, který ale předpisy mezi éčkové zvýrazňovače neřadí. Na krabici se tak vedle sebe sejde vylepšená chuť i hrdé tvrzení, že výrobek žádné zvýrazňovače neobsahuje.
Čím delší a nesrozumitelnější je seznam složek, tím víc průmyslově zpracovaný výrobek držíte v ruce. A ultrazpracované potraviny bývají dávány do souvislosti s vyšším rizikem nemocí srdce a cév, obzvlášť když je člověk jí pravidelně.
Jak ošizenou pizzu poznáte ještě v regálu
Bránit se přitom dá snadno a stačí pár vteřin. Otočte krabici a přečtěte si složení dřív, než pizzu hodíte do košíku. Ve složení hledejte slovo sýr. Když místo něj stojí rostlinný tuk nebo analog, máte v ruce náhražku. U masa se podívejte, jestli jde o šunku, nebo o šunkovou náhražku.
Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: Tohle přestaňte nosit ještě letos, dělá to z vás babičku o generaci starší Pár vteřin nad složením na obalu odhalí, jestli držíte v ruce sýr, nebo jen náhražku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomůže i podíl jednotlivých složek, který musí být na obalu vyčíslený v procentech. Když má pizza sýra jen dvě tři procenta, víte své. A pokud si chcete být jistí úplně vším, nejspolehlivější cesta vede přes vlastní troubu. Domácí těsto, kus opravdové mozzarelly a čerstvá rajčata vyjdou levněji než dvě mražené pizzy.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/pozor-na-falesny-syr-tento-symbol-na-obalu-prozradi-ze-jite-jen-obarveny-rostlinny-tuk-20260313-7365.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/mrazena-pizza-nezdrave-potraviny-infarkt/, https://jakzdrave.cz/vyziva/ucinky-mrazene-pizzy/, https://pizzaguru.cz/je-pizza-zdrava/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/169987/velky-syrovy-podvod-jak-poznate-ten-pravy-syr-pozor-na-nahrazky-chutnaji-jak-blato.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/272736-velky-test-vite-co-je-v-mrazene-pizze-falesna-sunka-a-syr-nebo-prebarvene-olivy