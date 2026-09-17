Nejhorší máslo ze supermarketu. Češi ho kupují každý týden a ani neví, co je s ním špatně

Kostka másla putuje do košíku většiny domácností úplně automaticky. Sáhnete po ní podle ceny nebo podle toho, co zrovna padne pod ruku, a jdete dál. Málokdo přitom tuší, kolik nástrah se v regálu s máslem skrývá a jak snadno se dá naletět ještě dřív, než dojde na první ochutnání.
Možná si domů nesete něco úplně jiného
Slovo „máslo“ je na obalu chráněný zákonný název. Výrobce ho smí použít jedině tehdy, když je uvnitř výhradně mléčný tuk, a to nejméně 80 procent, zároveň ale méně než 90. Vody smí být nanejvýš 16 procent a na zbytek připadají necelá dvě procenta mléčných netuků. Žádný rostlinný olej, škrob ani zahušťovadlo do másla nepatří. Tuzemské kostky se navíc obvykle drží na 82 procentech mléčného tuku.
Na stejné polici ale leží i margaríny, směsné tuky a nejrůznější „máslíčka“ s výrazně nižším podílem mléčného tuku, jak ukazuje tabulka. Pro nezkušené oko přitom vypadají skoro stejně jako pravá kostka.
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Druh Podíl mléčného tuku Máslo 80 až 90 % (tuzemské kostky obvykle 82 %) Polotučné máslo kolem 39 až 41 % Pomazánkové máslo 31 % Směsný tuk část mléčného tuku nahrazená rostlinným nebo jiným živočišným Číslo 82 na obalu ještě nic neznamená
Někteří výrobci náhražek si se zákazníkem pohrávají. Na obal vysází velké číslo, nejčastěji „82 %“, doplní ho líbivými slovy evokujícími chuť a poctivou výrobu a zákonný název máslo na etiketě vůbec chybí.
Potravinářská inspekce proto radí řídit se zákonným názvem. Vzhled obalu ani tučně vysázená čísla samy o sobě nic nezaručují. Když na balení slovo „máslo“ chybí, jde o něco jiného. Náhražky navíc bývají výrazně levnější, takže nápadně nízká cena je další varovný signál. Nejvíc na záměnu doplácejí lidé, kteří etiketu nečtou, často senioři zvyklí, že v kostce prostě máslo bývá.
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Ani nápis „máslo“ ovšem není stoprocentní jistota kvality. Klíčovou roli hraje obsah vody. Jakmile překročí povolených 16 procent, přestává jít o drobnost a začíná se mluvit o falšování. Inspektoři jakost másel v obchodech kontrolují a odebírají desítky vzorků, které porovnávají s předpisy. Tuzemská másla přitom vycházejí většinou dobře a nadbytek vody se objevoval hlavně u některých zahraničních výrobků. Když inspekce takový případ najde, nařídí nápravu a zahájí řízení o pokutě.
Nepřítel číhá i ve vitríně obchodu
Máslu v obchodě škodí hlavně přímé světlo a vyšší teplota. Když je kostka vystavená obojímu, tuk v ní začne oxidovat a máslo žlukne. Žluklou kostku poznáte čichem i chutí, zavání odstále a v puse zanechává nahořklou stopu. Prodávat se takové máslo nesmí. Skladovat by se mělo při teplotě zhruba 4 až 8 stupňů.
Vyplatí se proto sledovat i stav obalu. Vybírejte kostky s neporušeným obalem, protože natržený nebo zmuchlaný staniol napovídá, že máslo leželo špatně. Doma ho pak nedávejte na okenní parapet ani vedle sporáku. Pozor si dejte i na stolní máslo, které bylo dlouhé měsíce zamražené. Po rozmrazení oxiduje rychleji a proti čerstvému máslu ztrácí na vůni i chuti.
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Nejspolehlivější vodítko je složení. U poctivého másla v něm nenajdete nic než smetanu, žádné oleje ani zahušťovadla. Přirozené máslo má jen jemný smetanový nádech do žluta. Výrazně žlutá barva může znamenat, že bylo máslo dobarvené, i když u nás jen přírodním karotenem.
O kvalitě másla napoví už jeho složení, poctivá kostka navíc drží tvar a zůstává jen jemně nažloutlá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kvalitu prozradí i chování kostky. Poctivé máslo drží tvar, po vytažení z lednice se hned nerozjede doměkka a na papíru po něm nezůstává mastný film. Vodítkem bývají i značky kvality na obalu, třeba Klasa, Regionální potravina nebo české BIO. Sledujte i gramáž: kdysi měla kostka 250 gramů, dnes se běžně prodávají i balení po 200 gramech, takže vedle ceny hlídejte i váhu, ať nezaplatíte víc za míň.
Zdroje: https://www.dtest.cz/clanek-4276/maslo-vseho-druhu, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/oznacovani-tuku/, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/maslo-a-rostlinne-nahrazky/r~aa57bd1ab52a11ea842f0cc47ab5f122/, https://www.vitalia.cz/clanky/cizi-masla-obsahuji-moc-vody/, https://zeny.iprima.cz/rodina/maslo-7-rad-jak-poznat-opravdu-kvalitni