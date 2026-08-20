Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je

V chladicím boxu leží vedle sebe dvě kostky, které vypadají skoro stejně. Jedna je o desítky korun levnější a spousta lidí sáhne rovnou po ní. Doma pak mají na chlebu něco, co si za máslo koupili. To nejhorší, co z regálu odnesete, přitom nebývá žádná konkrétní značka. Poznáte to podle jediného slova na obalu.
Slovo „máslo“ hlídá zákon
Máslo je jeden z mála názvů, se kterým si výrobce nemůže dělat, co chce. Podle evropského nařízení i české vyhlášky o mléčných výrobcích smí být jako máslo označený jen výrobek, který obsahuje nejméně 80 procent mléčného tuku a nic jiného. Nepatří do něj rostlinné oleje ani zahušťovadla, jako je škrob. České máslo se přitom obvykle drží na 82 procentech.
Kdo tohle pravidlo poruší a přesto napíše na krabičku slovo máslo, dopouští se klamání spotřebitele. Právě proto na pravém másle nikdy nenajdete dlouhý seznam éček. Stačí smetana, někdy trocha soli nebo mléčné kultury, a je hotovo.
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Vedle pravého másla ale leží výrobky, kterým část mléčného tuku nahradil tuk rostlinný. Bývá to palmový nebo řepkový olej, k tomu emulgátory a o něco víc vody. Takový produkt se ze zákona nesmí jmenovat máslo, i když v kostce vypadá úplně stejně.
Levnější kostky mají část mléčného tuku nahrazenou rostlinným olejem, a proto se nesmějí jmenovat máslo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Prodává se proto pod názvy jako směsný tuk nebo roztíratelný tuk. Podobný příběh mají pomazánkové varianty. Klasické pomazánkové „máslo“ má jen kolem 31 procent tuku, do zákonné definice se nevešlo, a tak se z něj muselo stát tradiční pomazánkové nebo obyčejný roztíratelný tuk.
Trik s číslem 82 a slovíčky okolo
Výrobci náhražek dobře vědí, že si Češi číslo 82 spojili s kvalitním máslem. A tak ho na obal klidně napíšou, i když těch 82 procent netvoří mléčný tuk, ale z velké části tuk rostlinný. Samotné slovo máslo přitom na krabičce nikde nenajdete.
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Místo něj obal láká na líbivé přívlastky o jemné chuti nebo pohodlném mazání, které mají vzbudit dojem něčeho lepšího než obyčejná kostka. Nejčastěji na to doplatí starší lidé, kteří jsou zvyklí, že v kostce s velkým číslem bývá máslo.
Rozdíl mezi pravým máslem a náhražkou přehledně shrnuje následující tabulka:
Znak Pravé máslo Náhražka (směsný nebo roztíratelný tuk) Název na obalu máslo směsný tuk nebo roztíratelný tuk Obsah tuku nejméně 80 procent mléčného tuku (české obvykle 82 procent) část mléčného tuku nahrazuje rostlinný, nejčastěji palmový nebo řepkový olej Složení krátké a srozumitelné: smetana, někdy sůl nebo mléčné kultury rostlinné tuky, emulgátory a o něco víc vody Jak to poznáte za pět vteřin Přečtěte si také: Nejhorší zubní kartáčky z českých obchodů. Češi je pořád kupují a ani nevědí, že je s nimi něco špatně
Nespoléhejte na to, jak obal vypadá. Barva, tvar kostky ani velké číslo o obsahu tuku nic neprozradí. Rozhodující je jediná věc. Jestli je na obalu napsané slovo máslo, nebo mléko.
Tyhle názvy totiž smí použít jen výrobek, který splňuje zákonné složení. Pokud slovo máslo chybí a místo něj čtete „směsný“ nebo „roztíratelný“, držíte v ruce náhražku. Když si chcete být úplně jistí, otočte krabičku a mrkněte na složení. U pravého másla je krátké a srozumitelné, u náhražky se objeví rostlinné tuky a další přídavky.
Dobrá zpráva na závěr
Přes všechny tyhle chytáky platí jedna uklidňující věc. Pokud kostka nese poctivý název máslo, můžete jí věřit. Zákon hlídá, aby v ní nebyl žádný rostlinný tuk, a dodržování označování dozoruje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Skutečný pozor si zaslouží jen výrobky, které se za máslo převlékají.
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Stačí tedy jediný pohyb v obchodě. Než hodíte kostku do košíku, přečtěte si, co je na ní napsané velkým písmem. To slovo rozhodne, jestli si nesete domů máslo, nebo jen jeho levnějšího dvojníka.
Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/oznacovani-tuku/, https://www.mesec.cz/clanky/neni-maslo-jako-maslo-co-skutecne-kupujete-kdyz-je-na-obalu-jen-maslo/, https://www.vitalia.cz/clanky/pomazankove-maslo-nebo-jen-levny-tuk/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrola-spravnosti-oznacovani-potravin-falsovani-potravin.aspx, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/maslo-a-rostlinne-nahrazky/r~aa57bd1ab52a11ea842f0cc47ab5f122/