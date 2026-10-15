Nejhorší kukuřice v konzervě ze supermarketu. Češi ji kupují pořád a neví, co v konzervě opravdu je

Sladká kukuřice z plechovky je v českých kuchyních běžná surovina. Přidává se do těstovinového salátu, do rizota nebo do tortilly s fazolemi a málokoho napadne zkoumat, co všechno se do ní dostalo. Na etiketě přitom podstatnou informaci nenajdete. Látka, kvůli které laboratoř u konzervované kukuřice zpozorněla, se do zrnek dostává z obalu, takže ji mezi přísadami nikdo neuvádí.
Pesticidy ani plísně laboratoř nenašla
Německý spotřebitelský časopis Öko-Test zveřejnil v létě 2024, ještě před unijním zákazem bisfenolu v obalech, laboratorní test 26 výrobků z kukuřice. Zbytky pesticidů, plísňové toxiny ani těžké kovy laboratoř nenašla v žádném z nich, a to ani v kukuřici z konvenčního pěstování.
Samotná zrnka tedy prošla. Výhrady laboratoře mířily na obal.
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Všech 21 vzorků z plechovek obsahovalo bisfenol A, zkráceně BPA, v množství, které testující označili za silně zvýšené. Pět výrobků ve sklenicích bylo bez nálezu a dostalo nejlepší známku.
Obal Počet výrobků v testu Výsledek Plechovka 21 bisfenol A ve všech vzorcích, v silně zvýšeném množství Sklenice 5 bez nálezu, nejlepší známka
Testující nález převedli na běžnou porci. Pokud by člověk s váhou 60 kilogramů snědl každý den 50 gramů kukuřice z kterékoli testované plechovky, přijal by násobně víc bisfenolu, než kolik evropský potravinový úřad EFSA považuje za tolerovatelné. U nejméně zatížených výrobků šlo zhruba o desetinásobek, u nejhoršího o víc než čtyřsetnásobek.
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Nejvíc bisfenolu laboratoř našla ve výrobku, který jako jediný v testu nepocházel z Evropy. Kukuřice v něm byla podle dodavatele z Číny a látky obsahovala mnohonásobně víc než zbytek plechovek.
Proč je bisfenol A pod drobnohledem
Bisfenol A slouží k výrobě epoxidových pryskyřic, z nichž se dělají ochranné laky na plechovky. EFSA v roce 2023 vyhodnotil, že látka může nepříznivě působit na imunitní systém, a tolerovatelný denní příjem kvůli tomu snížil na zlomek dřívější hodnoty. Látka navíc zasahuje do hormonální rovnováhy a v unijní klasifikaci chemických látek patří mezi ty, které pravděpodobně škodí reprodukci.
Bisfenolu A jsou vystaveni i Češi. Státní zdravotní ústav v roce 2016 vyšetřil moč 395 dětí ve věku pěti a devíti let a látku našel u 97 procent z nich. Mezní hodnotu, pod kterou podle tehdejšího hodnocení nebyl důvod k obavám o zdraví, překročily jen dvě děti. Měření ovšem proběhlo dlouho předtím, než EFSA v roce 2023 limit zpřísnil.
Přečtěte si také: Ženy po 50 stále věří tomuto módnímu mýtu: přitom zkracuje postavu a přidává kila v bocích I novější plechovky mohou bisfenol uvolnit
Všichni dodavatelé testujícím uvedli, že jejich plechovky mají uvnitř nátěr bez bisfenolu A. Jako možné vysvětlení nálezů někteří zmínili vnější lak z epoxidových pryskyřic, ze kterého se látka může při výrobě přenést i dovnitř.
O tom, kolik bisfenolu v kukuřici skončí, se rozhoduje už ve výrobě. Pozdější skladování v kuchyni má podle studie bavorského zemského úřadu pro zdraví a bezpečnost potravin z roku 2018 jen malý vliv. Klíčová je sterilace, při které se zavíčkovaná plechovka s kukuřicí a nálevem zahřívá až na 121 °C. Většina bisfenolu přitom z laku přejde do potraviny hned během prvních 20 minut ohřevu.
Zákaz platí, starší zásoby se ale doprodávají
Nařízení Komise (EU) 2024/3190 zakazuje bisfenol A v materiálech, které se dotýkají potravin, včetně laků na plechovky. Pro většinu obalů skončilo přechodné období v červenci 2026.
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Plechovky na konzervovanou zeleninu, ovoce a ryby však dostaly delší lhůtu, která běží až do roku 2028. Stejnou lhůtu mají i obaly, u kterých je lak s bisfenolem jen na vnější straně. Potraviny zabalené do starších obalů se navíc smějí prodávat až do vyprodání zásob. V regálech tak ještě nějakou dobu mohou být plechovky s lakem vyrobeným s bisfenolem A.
Jak vybírat v obchodě
Nejjednodušší cestou je sáhnout po kukuřici ve sklenici, protože jen ta v testu prošla bez nálezu. Státní zdravotní ústav navíc obecně radí omezit spotřebu konzervovaných potravin. Zvlášť pozorné by podle ústavu měly být ženy, které se na těhotenství chystají, dítě čekají nebo kojí. Nejzranitelnější vůči bisfenolům jsou totiž děti ještě v děloze a v raném věku.
Kukuřice ve sklenici prošla laboratorním testem bez nálezu bisfenolu A. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud vás kvůli bisfenolu trápí konkrétní zdravotní obavy, poraďte se se svým lékařem.
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Zdroje: https://cnn.iprima.cz/potraviny-oblibena-zelenina-v-konzervach-je-nebezpecna-varuji-experti-chemicka-latka-v-ni-vazne-skodi-zdravi-442211, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/05/Bisfenoly.pdf, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/news/zakaz-eu-tykajici-se-pouzivani-bisfenolu-obchodovani-s-nim-od-20-ledna-2025, https://foodpackagingforum.org/news/eu-bpa-ban-reaches-main-transition-deadline, https://www.echo24.cz/a/HzU8q/zpravy-domov-nemci-se-obavaji-skodliviny-konzervy-pravidelne-sledujeme-kvalitu-produktu-tvrdi-lidl-penny, https://www.oekotest.de/presse/mitteilungen/oeko-test-dosen-mais-stark-mit-bpa-belastet, https://www.oekotest.de/essen-trinken/Mais-im-Test-Labor-findet-Bisphenol-A-in-jedem-Dosenmais_14739_1.html