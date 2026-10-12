Nejhorší konzervy ze supermarketu. Češi je kupují každý týden a neví, co v nich všechno je

Plechovka ve spíži je pojistka na dny, kdy se nechce vařit. Vydrží měsíce, otevře se za pár vteřin a večeře je na stole. Ať po konzervách saháte pravidelně, nebo jen občas, vyplatí se vědět, že údaje na etiketě nemusí vždy souhlasit s obsahem.
Potravinářská inspekce během posledních dvou let opakovaně narazila na konzervy, které slibovaly něco jiného, než skutečně obsahovaly. Některé vady se přitom z neotevřené plechovky poznat nedají.
Na etiketě 97 procent masa, v laboratoři mnohem méně
U masových konzerv se opakuje jedna potíž. Masa v nich bývá méně, než výrobce tvrdí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na konci roku 2025 zakázala prodej dovozové konzervy s dušeným kuřecím masem. Obal sliboval 97 % masa, rozbor v akreditované laboratoři zjistil jen 79,1 %.
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Podobně dopadl maďarský guláš v konzervě, který inspektoři v roce 2025 odebrali v prodejně jednoho z velkých řetězců v Bruntálu. Místo deklarovaných 62 % masa obsahoval jen 46,5 %. Vadu měla i samotná podoba masa. Inspektoři v plechovce našli hrubě namletou směs svaloviny a vaziva, ve které se vláknitá struktura masa nedala rozeznat.
U stejné firmy inspekce už v dubnu 2024 zjistila málo masa v guláši, který pod jinou značkou prodával jiný obchodní řetězec.
Konzerva Podíl masa podle obalu Zjištěný podíl masa Dovozová konzerva s dušeným kuřecím masem 97 % 79,1 % Maďarský guláš v konzervě (prodejna v Bruntálu) 62 % 46,5 % Alergen, o kterém obal mlčí Přečtěte si také: Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně
Zmíněná kuřecí konzerva skrývala ještě jedno překvapení. Laboratoř v ní potvrdila sójovou bílkovinu, kterou výrobce ve složení vůbec neuvedl. Pro člověka s alergií na sóju se tak obyčejná večeře mění ve zdravotní riziko.
Inspekce proto výrobek vyhodnotila jako škodlivý pro zdraví a prodejce musel celou šarži okamžitě stáhnout. Alergik se při nákupu může spolehnout jedině na údaje na obalu, a když tam něco chybí, nebezpečí se vyhnout nemůže.
Kolik ryb zůstane po odkapání
U rybích konzerv může být slabým místem nálev. V březnu 2026 inspektoři v plzeňské prodejně jednoho řetězce odebrali dvě šarže šprotů, jednu v oleji a druhou v rajčatové omáčce. U obou vyšla hmotnost ryb po odkapání nálevu nižší, než stojí na etiketě, a inspekce je proto vede jako falšované potraviny.
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Podle řetězce zákazníkům zdravotní riziko nehrozilo, kupující ale zaplatil za víc šprotů, než v plechovce našel. U konzerv s nálevem se proto vyplatí sledovat hmotnost po odkapání, kterou výrobci uvádějí vedle celkové hmotnosti.
Sůl schovaná v nálevu
Konzervy bývají i zdrojem soli, na kterou člověk při vaření nemyslí. Státní zdravotní ústav (SZÚ) upozorňuje, že zhruba tři čtvrtiny soli sníme v hotových výrobcích. Skutečná spotřeba v Česku je přitom asi trojnásobná oproti doporučeným 5 gramům denně, což je zarovnaná kávová lžička.
Pomoct si dá snadno. Plechovkové fazole a jiné luštěniny stačí scedit na sítku a před použitím opláchnout pod tekoucí vodou. Podle odborníků ze SZÚ tím odplavíte bezmála polovinu soli.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nenoste pod světlou halenku. Češky to dělají roky a vůbec netuší, že je vidět Scezení a opláchnutí luštěnin z plechovky pod tekoucí vodou podle odborníků odplaví bezmála polovinu soli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co se může uvolňovat z plechovky
Poslední otazník visí nad samotným obalem. Vnitřek plechovek se potahuje ochrannými laky, ve kterých se dlouho používal bisfenol A. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v roce 2023 varoval, že se riziko týká dětí i dospělých už při běžném množství, kterému jsou lidé vystaveni. Jako klíčové označil možné škodlivé účinky na imunitní systém, zvažoval i dopady na rozmnožování, vývoj a metabolismus.
Evropská unie proto bisfenol A v obalech na potraviny zakázala a hlavní přechodné období skončilo v červenci 2026. Plechovky na vybrané ovoce, zeleninu a rybí výrobky ale výrobci smějí uvádět na trh až do 20. ledna 2028, další rok je mohou plnit a hotové konzervy se pak prodávají do vyprodání zásob. Starší obaly tedy z regálů nezmizí ze dne na den.
Jak u regálu poznat lepší konzervu
Laboratoř s sebou do obchodu nevezmete, pár vteřin čtení obalu ale hodně prozradí.
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Na obalu hledejte:
podíl masa v procentech; u ryb hmotnost po odkapání; množství soli na 100 gramů, takže dva podobné výrobky snadno porovnáte a vyberete ten méně slaný.
Které konkrétní konzervy inspekce zachytila, včetně šarží a dat trvanlivosti, se dočtete v úředních zprávách a článcích uvedených pod textem.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-masne-konzervy-z-dovozu-falsovane-snizenym-obsahem-masa-a-s-nedeklarovanym-alergenem.aspx, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/653966-inspekce-odhalila-falsovane-rybi-konzervy-chybely-v-nich-ryby, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/02/jak_mit_sul_pod_kontrolou.pdf, https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-food-health-risk, https://foodpackagingforum.org/news/eu-bpa-ban-reaches-main-transition-deadline, https://food.ec.europa.eu/food-safety-news-0/commission-adopts-ban-bisphenol-food-contact-materials-2024-12-19_en, https://www.echo24.cz/a/HzU8q/zpravy-domov-nemci-se-obavaji-skodliviny-konzervy-pravidelne-sledujeme-kvalitu-produktu-tvrdi-lidl-penny, https://www.arecenze.cz/clanky/kaufland-ma-problem-2026-inspekce-nasla-falesne-slozeni-u-konzerv-sokra-retezec-je-musel-stahnout/, https://cnn.iprima.cz/pozor-na-osizeny-oblibeny-pokrm-z-ceskeho-retezce-inspekce-neodhalila-problemy-poprve-474819