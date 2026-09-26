Nejhorší kečup z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem k hranolkám a netuší, co všechno v něm je

Málokterá lahev v ledničce mizí tak rychle jako kečup. Děti si jím polévají hranolky, rodiče ho přidávají do omáček i na těstoviny a u táboráku putuje od jednoho k druhému. Právě proto stojí za to vědět, jak obrovské jsou rozdíly mezi jednotlivými lahvemi. Ten „nejhorší“ kečup se přitom neschovává pod jednou konkrétní značkou. Poznáte ho podle složení, jakmile víte, kam se na etiketě podívat.
Málo rajčat, zato voda a škrob
Základ dobrého kečupu je jednoduchý. Patří do něj rajčatový protlak, voda, trocha cukru, kvasný ocet, sůl a koření. Rajčata jsou zdaleka nejdražší surovinou, a přesně tady se u levných výrobků škudlí. Když je rajčat málo, musí konzistenci a objem dohnat něco jiného. Nejčastěji je to voda spolu s cukrem a modifikovaným škrobem.
Poctivý kečup přitom žádný škrob ani zahušťovadla nepotřebuje, protože rajčata ho zahustí sama. Ani barviva do něj nepatří. Jakmile se seznam surovin natáhne na desítky položek a objeví se v něm škrob, sirupy a řada „éček“, držíte v ruce spíš rajčatovou náhražku.
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Napovědět umí i samotný název. Slovo „kečup“ smí na obalu použít jen výrobek, který splní zákonem daný podíl rajčat. Kdo tuhle laťku nesplní, schová se za opis typu „kečupová omáčka“ nebo „červená omáčka“ a rajčat mívá zpravidla méně.
Jeden řádek na etiketě řekne skoro všechno
Nemusíte být odborník, abyste kvalitu odhalili během pár vteřin u regálu. Stačí najít větu „na 100 g kečupu bylo použito X g rajčat“, kterou má výrobce povinnost uvést. Čím vyšší číslo, tím lépe. U nejlepších kečupů připadá na 100 gramů výrobku zhruba 200 gramů rajčat, u těch slabších výrazně méně.
Podíl rajčat uvedený na etiketě prozradí kvalitu kečupu spolehlivěji než jeho cena. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Praktický trik zvládne každý. U regálu dejte vedle sebe pár lahví a porovnejte právě tohle číslo. Klidně narazíte na výrobky, které stojí skoro stejně, a přesto se podílem rajčat výrazně liší. Pomoct může i označení „extra“, „prima“ nebo „speciál“. Jde o zákonnou kategorii, která výrobci nařizuje ještě vyšší podíl rajčat než u běžného kečupu.
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Víc rajčat s sebou nese i víc lykopenu. Tak se jmenuje přírodní barvivo a antioxidant, díky kterému je kečup sytě červený a který tělu prospívá. Čím poctivější rajčatový základ, tím víc ho ve výrobku zůstane.
Cukr, který v lahvi ani nečekáte
Rajčata jsou sama o sobě mírně sladká, takže trochu cukru ke kečupu patří. Potíž nastává ve chvíli, kdy ho výrobce sype do lahve na úkor rajčat, aby zamaskoval mdlou chuť. U kvalitních kečupů se obsah cukru drží kolem 20 gramů na 100 gramů, u těch nejsladších ale klidně přesáhne i třicet gramů.
Aby to bylo názornější: u té nejsladší lahve tvoří cukr skoro třetinu obsahu. Navíc ho místo řepného cukru často dodává levnější glukózo-fruktózový sirup a nechybí ani pořádná dávka soli. Jedna lžíce problém není, jenže kečupem se málokdo omezí na jednu porci za den.
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Nejdůležitější rozdíly mezi kvalitním a slabším kečupem přehledně shrnuje následující tabulka:
Znak Kvalitní kečup Slabší kečup Podíl rajčat kolem 200 g na 100 g výrobku klesá výrazně níž Obsah cukru kolem 20 g na 100 g přesáhne i třicet gramů Zahuštění zajistí samotná rajčata, škrob není potřeba dohání ho voda, cukr a modifikovaný škrob Délka složení krátké, bez škrobu a barviv desítky položek, sirupy a řada „éček“ Název na obalu „kečup“ opisy jako „kečupová omáčka“ nebo „červená omáčka“ Proč by měli zpozornět hlavně rodiče
U dětí se přeslazený a přesolený kečup počítá nejvíc. Patří k jejich nejoblíbenějším omáčkám, takže se snadno stane, že si jím polijí hranolky, špagety i řízek a spořádají ho víc, než by měly. Cukru a soli mají děti ve stravě dost i bez toho.
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Kečup přitom není potřeba dětem zakazovat. Stačí sáhnout po variantě s vyšším podílem rajčat, kratším složením a nižším obsahem cukru a soli. Takový výrobek dětem chutná úplně stejně, jen v sobě nemá tolik zbytečností. Kdo chce mít úplnou jistotu, co v lahvi je, uvaří si kečup doma z rajčatového protlaku, špetky cukru, octa a koření.
Jak si vybrat lepší kečup
Dobrý nákup se dá zvládnout za pár vteřin u regálu. Hledejte na obalu přímo slovo „kečup“ a nespokojte se s jeho opisy. Najděte údaj o množství rajčat a sáhněte po tom s nejvyšším číslem. Projeďte očima složení, a pokud je krátké a bez škrobu a barviv, máte vyhráno. Nakonec mrkněte na obsah cukru a soli, hlavně když kupujete pro děti. Rozhodující je etiketa, cenu nechte až na druhém místě, protože nejdražší lahev zdaleka nemusí být ta nejlepší.
Zdroje: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Jak-poznat-dobry-kecup__s10010x20390.html, https://zeny.iprima.cz/rodina/poznejte-tajemstvi-kecupu-10-rad-jak-poznat-opravdu-kvalitni, https://www.bezhladoveni.cz/dochucovadla-kecup-horcice-majoneza/, https://www.plnezdravi.cz/je-kecup-zdravy-jaky-je-rozdil-mezi-klasickym-a-bio/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-397, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-vybrat-kvalitni-kecup-slozeni-rajcata-cukr