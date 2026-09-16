Nejhorší jogurty z českých supermarketů. Češi je pořád kupují a netuší, co je s nimi špatně

Jogurt platí za samozřejmou zdravou svačinu. Hodíme ho do košíku bez přemýšlení a věříme, že tím děláme dobře pro sebe i pro děti. U části kelímků v chladicím regálu ale tahle jistota neplatí. Rozdíl mezi poctivým jogurtem a oslazenou náhražkou se pozná jen na zadní straně obalu.
Cukr schovaný pod cizími jmény
Nejzrádnější jsou ochucené a ovocné varianty. Chutnají sladce, takže je bereme jako neškodné mlsání, jenže cukru v nich bývá překvapivě hodně. U některých ochucených jogurtů šplhá i přes 15 gramů na sto gramů, čímž se kelímek blíží spíš zákusku.
Zrádné je i to, jak se cukr a jemu příbuzné rychlé sacharidy na etiketě maskují. Kromě běžného označení se schovávají pod řadou pojmů:
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Když výrobce sladkou složku rozdělí do několika položek, žádná z nich nevypadá dramaticky. Pomůže jedno pravidlo. Suroviny se řadí podle množství, takže cukr na druhém či třetím místě je varovný signál. Světová zdravotnická organizace přitom radí dospělému nepřekračovat zhruba 25 gramů přidaného cukru denně, což jediný oslazený kelímek z velké části vyčerpá.
Ovoce jen na obrázku, chuť z aromat
Jahodový nebo borůvkový jogurt láká obrázkem plným ovoce, skutečných kousků je v něm ale obvykle jen pár procent. O výraznou chuť se stará hlavně dochucení, doplněné barvivy a látkami pro hustotu. Zmást umí i údaj na obalu. Nápis „ovocná složka 15 %“ neříká, kolik je v kelímku ovoce, protože samotné ovoce tvoří v takové složce zase jen zlomek.
Rozlišit se dá i podle původu chuti. Přírodní aromata pocházejí ze skutečných surovin a jejich výroba je nákladnější, ta syntetická vzniknou v laboratoři a originál jen imitují.
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Hustý jogurt, který drží na lžíci, si spojujeme s kvalitou. Automatické to ovšem není. U pravého řeckého jogurtu vzniká hutnost odčerpáním syrovátky, takže v kelímku zůstane koncentrovanější mléko s vyšším podílem bílkovin. Taková výroba je dražší, z většího množství mléka vznikne menší porce.
Hustá konzistence jogurtu nemusí znamenat víc mléka, u levnějších výrobků ji často zajistí přidaný škrob nebo želatina. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Levnější postup mléko obchází a spoléhá na zahušťovadla. Přidaný škrob nebo želatina po nasáknutí vody zvětší objem a dodají kelímku tělo. Konzistence pak vypadá stejně lákavě, i když ji vytvořil jen přídavek. Nejvíc jich najdete paradoxně u light a odtučněných výrobků, protože po odebrání tuku by jogurt zřídl.
Název na kelímku, který rozhoduje
Ne každý kelímek v chlazeném pultu je doopravdy jogurt, i když tak vypadá. Vedle sebe se potkávají výrobky s nenápadně odlišnými názvy, třeba „jogurtový dezert“, „mléčný dezert“ nebo „nápoj s jogurtovou kulturou“. Rozdíl proti obyčejnému jogurtu je přitom zásadní.
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Pravý jogurt vzniká zakysáním mléka živými kulturami a ty v něm musí zůstat naživu až do konce trvanlivosti. Jakmile se hotový výrobek tepelně ošetří kvůli delší trvanlivosti, kultury odumřou a podle české vyhlášky se produkt už jogurtem nazývat nesmí. A pokud obal nese jen přívlastek „jogurtový“, musí samotný jogurt tvořit aspoň polovinu hmotnosti.
Jak dobrý jogurt poznáte za pár vteřin
Nejrychlejší kontrola je délka složení. Čím kratší seznam, tím lépe. Poctivému bílému jogurtu stačí mléko a kultura, vše ostatní je nadstavba. Dlouhá řada položek se škroby, želatinou a aromaty napovídá, že se chuť i hustota doháněly jinak než trpělivým kysáním.
Vyplatí se proto kelímek otočit a projít si přesný název, pořadí složek i množství cukru. A když máte chuť na ovocnou verzi, spolehlivější než hotový výrobek je sáhnout po neochuceném bílém jogurtu a nakrájet si do něj vlastní ovoce. Které konkrétní jogurty dopadly v nezávislých testech nejhůř, si můžete dohledat ve zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-poznat-kvalitni-bily-jogurt-slozeni-cukr-zive-kultury, https://www.nespechej.cz/clanky/pokud-na-obalu-jogurtu-uvidite-toto-nekupujte-ho-s-poctivym-vyrobkem-nema-nic-spolecneho-20260520-8376.html, https://viscojis.cz/teens/150/, https://www.mojezdravi.cz/hubnuti/nektere-jogurty-z-obchodu-zdravi-vic-skodi-nez-prospivaji-jaky-si-vybrat-2483.html, https://www.denik.cz/ekonomika/cukr-a-zadne-ovoce-jogurtove-napoje-casto-tvori-skroby-a-aromata-zjistil-dtest-20190221.html