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Nejhorší jídla české kuchyně z pohledu cizinců: Národní delikatesy v hodnocení úplně propadly

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My si bez nich neumíme náš jídelníček představit, ale cizinci by je s klidným srdcem vymazali z povrchu zemského. Pravda, některá z následujících jídel nenacházejí pochopení ani u Čechů samotných, zvlášť kvůli špatným vzpomínkám z dětství…
Nejhorší jídla české kuchyně z pohledu cizinců: Národní delikatesy v hodnocení úplně propadly

Nejhorší jídla české kuchyně z pohledu cizinců: Národní delikatesy v hodnocení úplně propadly

Zdroj: gaborballa / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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