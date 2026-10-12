Nejhorší jídla české kuchyně z pohledu cizinců: Národní delikatesy v hodnocení úplně propadly

Klasika, která se ocitla na samém dně
Česká kuchyně zahrnuje notoricky známé pokrmy, které buď milujete, nebo nenávidíte. Někteří na ně nedají dopustit, zatímco jiní ohrnují nos, částečně jistě kvůli špatným zkušenostem z dětství a školních jídelen. Koprovka, křenová omáčka, dršťková polévka nebo snad žemlovka? Ať už jste jejich fanouškem či zapřisáhlým odpůrcem, nemůžete popřít, že tyto a mnohé další dobroty k našemu národu neodmyslitelně patří. Smutnou pravdou ale je, že ani cizinci je neoceňují.
Vyplývá to z letošního průzkumu gastronomického průvodce TasteAtlas, jenž pravidelně sestavuje žebříčky světových i národních tradičních pokrmů na základě tisícovek uživatelských hodnocení. Začátkem roku právě zveřejnil seznam 49 českých pokrmů, které se dočkaly nejostřejších reakcí.
V oblasti polévek si vedeme hrozně
Nejhorších výsledků dosáhla chlebová s průměrným skóre pouhých 2,4 z 10. Jednoduché a syté jídlo u nás přitom bylo v minulosti oblíbené právě díky tomu, že umožňovalo zužitkovat zbytky z kuchyně, najíst se levně a vydatně prakticky jen s pomocí starého chleba, vody, cibule a špetky koření. Snad proto ale pro zahraniční gurmány představuje spíš nouzové řešení než plnohodnotné jídlo, nezaujaly ovšem ani chuťově propracovanější verze.
O mnoho lepší reakce si nezískalo ani naše milované kyselo s bramborami, někdy i houbami a vejci – a s pouhými třemi body od světových strávníků. Každý Čech si tuto lahůdku jistě upravuje dle vlastních preferencí a to, co mu nevoní, do ní zkrátka nedává. Naopak může přidat něco, co má ve velké oblibě, např. krájený párek.
Překvapivě pohořela také rybí polévka s hodnocením 2,9, bez níž si většina z nás nedokáže představit štědrovečerní stůl. Ovšem, pro nás je běžné připravovat ji zpravidla z kapří hlavy, kostí a vnitřností, ale hosty z ciziny její výrazné aroma i chuť spíše odrazují. Opět ale existuje možnost nahradit „páchnoucího“ kapra vhodnějším rybím masem. Zbavíte se pachu rybiny a s doplněním pražených rohlíčků si náramně pochutnáte.
V četných hospodách i restauracích pak bývá stálicí dršťková polévka, ale je pravda, že tu si rádi nechají ujít také mnozí Češi. Ne každý, ať už ve světě nebo u nás, touží konzumovat samotné dršťky, tahle surovina je zkrátka všeobecně odmítaná – v žebříčku s ní neuspěly ani vyhlášené italské pokrmy.
Sladká jídla jako hlavní chody – kdepak
Milujeme např. ovocné knedlíky nebo už zmíněnou žemlovku, ale pozor – také si dopřáváme rýžový nákyp nebo nudle s mákem. Zase platí, že někteří mají k těmto kreacím averzi už od školy a s věkem možná ještě zesílila. No, zahraniční strávníci tato jídla odmítají s tím, že se buď hodí jako dezerty spíš než hlavní chody, nebo proto, že mdlá chuť těstovin a máku nijak zvlášť nezaujala.
Zdroje článku: toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková