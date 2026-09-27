Nejhorší hrnce do kuchyně: Tyhle Češky v roce 2026 pořád kupují, i když se v nich všechno připaluje

Scénář zná skoro každá domácnost. Nový hrnec pár měsíců vypadá dobře, a pak se v něm kaše lepí ke dnu, vajíčka chytají a omáčka se připálí dřív, než ji stačíte zamíchat. Přesto stejný typ nádobí putuje do košíků pořád dokola. Vysvětlení je přitom jednoduché a dá se odhalit ještě v regálu obchodu.
Za připáleným jídlem stojí tenké dno
Připalování začíná u dna. Levné kusy mají dno tenké a to nedokáže rozvést teplo rovnoměrně po celé ploše. Uprostřed vznikne rozpálené místo, zatímco okraje zůstávají vlažné, takže se jídlo chytá a pálí přesně ve středu, i když plotýnku ztlumíte.
Po pár měsících přijde druhá potíž. Tenký plech se při prudkém ohřevu nebo drobném nárazu zkroutí a dno se prohne. Vyboulený hrnec pak na plotně nesedí rovně. U pánve je to znát ještě víc, protože rozehřátý tuk sjede k nižším okrajům a střed nechá skoro nasucho, kde se jídlo rychle spálí.
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Dražší nádobí tomuhle předchází silnějším dnem. Čím víc vrstev dno má, tím rovnoměrněji se prohřívá i při nižší teplotě.
Nepřilnavá vrstva, která zmizí do půl roku
Největší past číhá u nejlacinějších nepřilnavých pánví. V regálu vypadají stejně lákavě jako dražší kusy a cenovka kolem 200 korun svádí k rychlému nákupu. Háček je ve výrobě. Tělo tvoří jen tenký vylisovaný plech a nepřilnavý povlak na něm drží v jediné slabé vrstvě, které chybí jakákoli výztuha. U takové pánve často nevydrží povrch funkční déle než půl roku.
Nepřilnavý povrch je totiž jen měkký nátěr na kovu. Stačí pár tahů kovovou obracečkou, škrábnutí vidličkou nebo několik cyklů v myčce a povlak je poškrábaný. Jakmile se začne loupat, jídlo se přichytává právě v místech, kde vrstva chybí, a pánev je na vyhození.
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Dražší pánve vydrží déle, protože mají silnější tělo a několik vrstev povlaku s vnitřním vyztužením. Vyšší cena se tak vrátí v tom, jak dlouho nádobí slouží.
Jak poznat špatný hrnec už v obchodě
Nejrychlejší test uděláte rukou. Kvalitního nádobí si všimnete podle váhy, protože bytelné dno a silnější stěny něco váží. Když vám hrnec připadá jako z tenkého plíšku, skoro jistě se brzy zkroutí a bude vařit nerovnoměrně. Nejjistěji to poznáte srovnáním, když si vedle sebe potěžkáte dva hrnce stejné velikosti.
Kvalitu hrnce prozradí už v obchodě jeho váha, označení oceli a pevnost uch. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U nerezu se vyplatí otočit hrnec dnem vzhůru. Bývá tam vyražené značení jakosti oceli a platí u něj jednoduchá pomůcka, kdy čím vyšší je první číslo, tím hodnotnější slitina. Označení 18/10 najdete u poctivého nádobí, kdežto 8/0 patří tenké levné oceli. Nejlíp vaří takzvané sendvičové dno, které mezi nerezovými plášti ukrývá hliníkové nebo měděné jádro. To rozvede teplo do celé plochy, takže se střed nádoby nepřepálí a jídlo se ke dnu nechytá.
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Nakonec zkontrolujte držadla. U plastových počítejte s tím, že brzy dostanou zabrat, a slabá nebo jen našroubovaná ucha se po čase začnou viklat. Nejjistější jsou taková, která jsou s tělem hrnce spojená napevno.
Nejdůležitější kontrolní body při nákupu shrnuje následující tabulka:
Na co se zaměřit Znak kvality Varovný signál Váha a tloušťka bytelné dno a silnější stěny, které něco váží působí jako z tenkého plíšku Označení oceli u nerezu 18/10 8/0, levná ocel s tenkými stěnami Ucha patří k hrnci jako jeden pevný celek plastové rukojeti, tenká nebo jen přišroubovaná ucha Nádobí, které vydrží roky Přečtěte si také: Kašlu na drahé řízky z restaurace. Uvařila jsem nedělní oběd pro 5 lidí a vyšel mě na 180 Kč
Kdo chce mít od připalování pokoj, měl by sázet na materiály prověřené časem. Litina je masivní, drží teplo rovnoměrně a vydrží klidně desítky let. Nerez se sendvičovým dnem obstojí i při každodenním vaření a stačí ho pořádně předehřát, aby se jídlo nechytalo ani bez nepřilnavého nástřiku.
Nepřilnavou pánev berte jako spotřební zboží. I ta lepší se má vyměnit zhruba po třech letech, protože se povlak používáním pomalu opotřebovává. Že dosloužila, poznáte snadno. Povrch se začne loupat a odchlipovat, přibývají tmavé připáleniny, které nejdou umýt, a nádoba často přestane dosedat rovně.
Pomůže i jeden jednoduchý test. Vezměte trochu oleje a nechte ho na horké pánvi. Když se rozprskne na hejno drobných kapiček, které po povrchu klouzají, je vrstva ještě v kondici. Jakmile ale olej drží pohromadě jako jedna souvislá kaluž a odvalí se do strany, má povlak nejlepší roky za sebou.
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Zdroje: https://www.znackovenadobi.cz/blog/jake-nadobi-je-nejlepsi-iii-proc-levne-teflonove-panve-nic-nevydrzi/, https://www.receptyprimanapadu.cz/poradna/online-poradna/teflonova-panev-nevydrzi-vecne-poznate-kdy-je-cas-na-novou/, https://zarizujemebydleni.cz/jak-poznat-kvalitni-nerezove-nadobi-a-jake-znacky-nakupovat/, https://www.kulina.cz/guide-pots/classic-pots-guide/, https://www.pottenpannen.cz/recepty-a-rady/jak-vybrat-nadobi, https://www.homeware.cz/clanky/proc-nadobi-pripaluje