Nejhorší housky ze supermarketu. Češi je kupují denně sobě i dětem a neví, z čeho jsou

Ráno jedna do sáčku ke snídani, druhá do aktovky na svačinu. Housku kupujeme úplně automaticky a málokdo u pultu přemýšlí, co v ní vlastně je. Kousky, které vedle sebe leží v regálu a vypadají skoro stejně, se přitom mohou dost lišit. Ty nejhorší se dají poznat ještě předtím, než je vložíte do sáčku.
Poctivé housce stačí čtyři suroviny
Na klasickou housku potřebuje pekař pšeničnou mouku, vodu, droždí a sůl. Nic dalšího k jejímu upečení nutné není. Vyhláška ministerstva zemědělství ji řadí mezi běžné pečivo, tedy pekařské výrobky s méně než 8 % tuku a méně než 5 % cukru v poměru k použité mouce.
Výživoví poradci proto už roky radí sahat po housce s co nejstručnějším složením. Každá položka navíc obvykle slouží průmyslové výrobě, delšímu skladování nebo lepšímu vzhledu.
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V supermarketech se housky často jen dopékají z hluboce zmrazeného polotovaru. Mráz a druhé pečení ale těstu dávají zabrat. Do polotovarů se proto míchají emulgátory, díky kterým zůstane střídka déle měkká, a tvar po rozmrazení jistí mouka bohatší na lepek. Houska z rozpeku i tak ztvrdne dřív než čerstvá.
Na etiketě se tyto pomocné látky skrývají pod názvy jako:
pekařský zlepšující přípravek, emulgátor, enzymy, látka zlepšující mouku.
Kvůli každému éčku se ale děsit nemusíte. Nejběžnější látkou zlepšující mouku je E300, tedy kyselina askorbová, kterou znáte jako vitamin C. Pekaři ji přidávají, aby těsto spolehlivě a rovnoměrně nakynulo.
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Množství těchto látek je navíc malé. „Přídavné látky se přidávají jen ve zlomečkách procent,“ uvedl pro TN.cz v roce 2012 docent Josef Příhoda z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT.
Skutečný problém je v soli
Mnohem víc než éčka by vás měla zajímat sůl. Žádná jiná potravina Čechům nedodá tolik soli jako pečivo, protože ho jedí ve větším množství než obyvatelé jiných zemí. Upozornily na to v roce 2024 ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a další instituce, které spustily program Solíme méně. Světová zdravotnická organizace radí dospělým nepřekračovat 5 gramů soli za den a průměrný Čech tuhle hranici přesahuje zhruba dvakrát až třikrát.
Týká se to i dětí. Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu dostává nadměrné množství soli až 95 % batolat. Chuť na slané přitom není vrozená a dítě si na ni zvyká postupně, například i u slaného pečiva ke svačině.
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Nejvíc soli mají housky posypané hrubou solí. Hygienici proto doporučují vybírat pečivo bez soli na povrchu. U baleného pečiva se vyplatí přečíst si výživové údaje a hledat výrobky, které mají ideálně méně než 1,25 gramu soli na 100 gramů.
Nejvíc soli obsahují housky posypané hrubou solí, proto hygienici radí vybírat pečivo bez solného posypu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Cedulka u regálu řekne víc než vůně
Jakou cestou se houska do regálu dostala, prozradí cedulka. Podle vyhlášky č. 18/2020 Sb. musí mít nebalené pečivo dokončené ze zmrazeného polotovaru viditelně u názvu nápis „ze zmrazeného polotovaru“. Pečivo, které se zmrazilo už hotové a prodává se rozmrazené, nese nápis „rozmrazeno“. Za čerstvé se považuje jen takové, jehož výroba nebyla přerušena zmrazením ani jinou úpravou prodlužující trvanlivost a které je v prodeji nejdéle 24 hodin od upečení.
Jak houska vznikla Co uvidíte u regálu Dopečená ze zmrazeného polotovaru „ze zmrazeného polotovaru“ Zmrazená hotová a rozmrazená „rozmrazeno“ Bez zmrazení či jiné úpravy, do 24 hodin od upečení čerstvé pečivo Přečtěte si také: Nový trend mezi českými ženami 60+: tenhle druh kalhot opticky ubere až 5 kg v pase
U nebaleného pečiva složení většinou na první pohled nevidíte, obsluhy se na něj ale můžete zeptat. Pokud je seznam dlouhý a obsahuje hned několik přípravků a směsí, máte v ruce průmyslový výrobek, který s houskou ze čtyř surovin mnoho společného nemá.
Češi začínají číst složení
Svaz obchodu a cestovního ruchu spolu se Svazem pekařů a cukrářů v lednu 2025 uvedly, že zákazníci stále častěji zkoumají, co pečivo obsahuje. Rohlíků a obyčejného chleba se podle nich prodává méně a roste zájem o pečivo ze žitné nebo celozrnné mouky a o druhy s přídavkem dalších zrn.
Na tom, jak houska zasytí a co tělu dá, se nejvíc podepíše mouka, ze které je upečená. Celozrnné a žitné pečivo obsahuje víc vlákniny a zasytí na delší dobu. Dospělí, kteří si housku dávají každý den, udělají lépe, když sáhnou po žitné nebo celozrnné variantě bez soli na povrchu.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/cesi-soli-az-trikrat-vic-nez-by-meli-ministerstvo-to-chce-zmenit-348000, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/02/jak_mit_sul_pod_kontrolou.pdf, https://www.ukflourmillers.org/knowledge-hub/nutrition/health-nutrition/additives, https://www.jimejinak.cz/slozeni-peciva-ze-supermarketu-vite-co-kupujete/, https://admin.socr.cz/wp-content/uploads/2025/01/TZ_Pecivo-je-a-bude-zakladni-potravinou-pro-vetsinu-Cechu.pdf, https://www.nutrivita.cz/jak-vybirat-pecivo/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/258457-odbornik-cechum-rozpekane-pecivo-nevadi-je-totiz-krupavejsi