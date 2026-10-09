Nejhorší chyba při nabíjení domácí baterie. Dělá ji skoro každý majitel solárů a zkracuje jí životnost o roky

Slunečné červencové poledne, panely jedou naplno a aplikace u střídače hlásí plnou baterii. Většina majitelů fotovoltaiky v tu chvíli spokojeně odloží telefon. Právě tenhle okamžik, který vypadá jako malé vítězství, ale baterii z dlouhodobého pohledu bere nejvíc sil. A ve výchozím nastavení se opakuje skoro každý letní den.
Sto procent už před obědem
Domácí úložiště má v létě jednoduchý rytmus. Ráno se začne plnit z přebytků, za jasného dne je plné už dopoledne a potom celé hodiny čeká, až večer přijde spotřeba. Celou tu dobu stojí na plném nabití, a to často v místnosti, kde je pořádné teplo.
Majitel přitom nic zvláštního neudělal. Systém se jen chová tak, jak ho nastavila instalační firma, tedy plní baterii co nejdřív a co nejvíc. Podle výzkumníků z berlínské vysoké školy HTW to platí pro většinu domácích úložišť a mnoho majitelů o lepším nastavení vůbec neví.
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Lithiovým článkům škodí, když dlouho zůstávají na nejvyšším stavu nabití. Čím déle je baterie plná, tím víc se v ní odehrávají chemické reakce, které jí nevratně ubírají kapacitu. Výrobci i odborníci proto horní pásmo nabití považují pro stárnutí za nejkritičtější.
Situaci ještě zhoršuje horko. Vysoké nabití spolu s teplem je pro články ta nejhorší kombinace a v létě nastává všude, kde se v okolí baterie dělá vedro. Baterii nejvíc vyhovuje stálá teplota zhruba 20–25 °C. Nevhodné je proto místo na přímém slunci nebo v nevětraném koutě, kde se drží teplo. Nejlépe se jí daří tam, kde se teplota během roku skoro nemění.
Cyklů je dost, čas ale běží
Hodně lidí má strach hlavně z toho, že baterii „vyjezdí“ častým nabíjením a vybíjením. Jeden cyklus přitom znamená jedno úplné nabití a vybití. Česká domácnost baterii za rok protočí jen asi 280krát, zatímco běžné lithiové úložiště je stavěné na šest tisíc cyklů a víc. Jen na cykly by tedy vydrželo desítky let.
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O skutečné délce života proto rozhoduje takzvané kalendářní stárnutí, které běží, i když baterie jen stojí. Nejvíc ho zrychluje právě teplo a vysoký stav nabití. Každé odpoledne, které úložiště prosedí plné v horku, mu tak ukrojí kus z let, které by jinak bez potíží zvládlo.
Rozdíl mezi oběma druhy opotřebení v kostce:
Co baterii opotřebovává Jak to funguje Dopad na životnost Nabíjecí cykly v Česku asi 280 cyklů ročně, úložiště zvládne 6 000 a víc vystačí na desítky let Kalendářní stárnutí běží i v klidu, zrychluje ho teplo a vysoké nabití určuje skutečnou délku života Plnit později a s rozmyslem
Náprava je většinou jen otázka nastavení. Řada moderních střídačů a jejich aplikací umí řídit nabíjení podle předpovědi výroby a spotřeby. Přebytky pak dopoledne míří nejdřív do domu nebo do sítě a baterie se naplní až později, ideálně krátce předtím, než ji večer začne vybíjet spotřeba. Takto pracuje třeba funkce Energy Maximizer od výrobce SMA, která dobu strávenou na sto procentech záměrně zkracuje.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví Chytré řízení nabíjení ve střídači nebo v aplikaci umí naplnění baterie odložit na později a prodloužit tak její životnost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výzkumníci z HTW odhadují, že díky takovému nabíjení vydrží lithiové baterie zhruba o dva roky déle, protože netráví tolik času na vysokém nabití. Pokud systém chytré nabíjení nenabízí, stojí za to aspoň nenechávat baterii každý den nabitou úplně do plna a horní hranici nabíjení posunout o něco níž. Kde se nastavení v konkrétním střídači schovává, poradí instalační firma nebo návod k aplikaci.
Jednou za čas do plna
Nabíjení na sto procent ale není dobré úplně zakázat, zvlášť u dnes nejrozšířenějších baterií typu LFP. Řídicí elektronika v nich odhaduje zbývající energii méně přesně a bez občasného naplnění se údaj v aplikaci postupně rozchází se skutečností.
Plné nabití jednou za několik týdnů, třeba jednou měsíčně, proto slouží jako kalibrace. Systém si při něm srovná měření a pak zase ukazuje, kolik energie má domácnost doopravdy k dispozici.
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Zdroje: https://www.pv-magazine.de/2025/04/04/htw-berlin-photovoltaik-heimspeicher-zur-entlastung-des-stromnetzes-gezielt-mittags-laden/, https://www.topagrar.com/energie/news/wenige-klicks-warum-sie-ihren-solarstromspeicher-mittags-laden-lassen-sollten-20013272.html, https://www.pv-magazine.com/2026/08/14/when-heat-becomes-a-stress-test-what-extreme-temperatures-mean-for-photovoltaic-systems-and-battery-storage/, https://manuals.sma.de/SMA-Premium/en-US/17048174859.html, https://www.energiefluss24.de/batteriespeicher/lebensdauer-, https://akademia-fotowoltaiki.pl/poziom-naladowania-baterii-soc/, https://www.kb.cz/cs/o-bance/podnikame-udrzitelne/jak-na-fotovoltaiku-tepelna-cerpadla-a-dalsi-udrzitelne-technologie/jak-na-spravnou-udrzbu-fotovoltaiky, https://www.e15.cz/solarni-baterie-pro-fotovoltaicke-panely, https://goalzero.com/blogs/news/optimize-lfp-battery-lifespan, https://42watt.de/magazin/lebensdauer-stromspeicher
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