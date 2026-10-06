Nejhorší chyba majitelů tepelného čerpadla. Dělá ji většina Čechů a přichází tak i o 7 000 Kč ročně

Tepelné čerpadlo si pořizuje čím dál víc domácností a většina z nich přechází ze starého plynového nebo elektrického kotle. Spolu s novou technologií si ale přenášejí i staré návyky, které z úsporného vytápění udělají zbytečně drahou záležitost. Stačí jedna rozšířená chyba, aby účet za elektřinu rostl rychleji, než musí.
Ovládáte ho jako starý kotel? Tady začíná ta nejdražší chyba
Nejčastější prohřešek majitelů tepelných čerpadel je prostý. Pořád s nimi zacházejí jako s kotlem, na který byli roky zvyklí. Topí nárazově podle toho, jak jim zrovna je, při odchodu z domu výkon výrazně stáhnou a na noc čerpadlo nejradši úplně uspí. Takový trhaný režim starému kotli nevadil, tepelnému čerpadlu ale provoz prodražuje, protože pak musí dohánět velké teplotní skoky.
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Tepelné čerpadlo je stavěné na plynulý a klidný provoz. Nejlevněji topí, když drží stabilní teplotu a nemusí dům pořád dohánět po velkých výkyvech. Každé prudké stažení a následné rychlé vytápění ho nutí jet na vyšší výkon, a to se na spotřebě pozná. Zbytečné ruční dolaďování spotřebě spíš uškodí, o hospodárný chod se nejlíp postará sama regulace, když ji necháte pracovat.
Čím chladnější voda v topení, tím levnější účet
Srdcem úspory je teplota vody, kterou čerpadlo žene do radiátorů nebo podlahového topení. Platí jednoduché pravidlo, že čím nižší tahle teplota je, tím levněji čerpadlo pracuje. Orientačně každý stupeň navíc znamená zhruba o 2 až 3 % vyšší spotřebu. Když kvůli pohodlí držíte vodu zbytečně horkou, pár takových stupňů se za zimu nasčítá do pořádné sumy.
O teplotu vody rozhoduje ekvitermní regulace. Ta si podle čidla venku sama hlídá, kolik tepla dům v danou chvíli žádá, a tomu ohřev přizpůsobí. Když topnou křivku vytáhnete výš, než je nutné, teplo doma mít budete, zaplatíte za něj ale zbytečně moc. Nejlépe tahle regulace vychází u nízkoteplotních soustav, jako je podlahové nebo stěnové topení. Staré radiátory dimenzované na horkou vodu z kotle naopak čerpadlu práci komplikují.
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Oblíbený noční útlum u čerpadla většinou ztrácí smysl. Co v noci na topení ušetříte, druhý den stejně spotřebujete, až budete dům znovu zahřívat na příjemnou teplotu. Pokud vám v noci vadí teplo, stáhněte ho nanejvýš o stupeň až dva, víc se nevyplatí. Stejně to platí při odchodu z domu nebo kratší dovolené, kdy stačí teplotu jen mírně snížit nebo sáhnout po úsporném režimu, pokud ho čerpadlo nabízí.
Druhá rozšířená chyba jsou přivřené termostatické hlavice na radiátorech. Lidé je ze zvyku přitahují, aby v pokoji ubrali, jenže tím čerpadlu podvazují průtok a nutí ho hnát vodu na vyšší teplotu. Rozumnější je nechat hlavice dokořán a o pokojovou teplotu nechat rozhodovat čerpadlo z jednoho místa. Dávejte pozor i na přetápění. Rozdíl mezi 20 a 24 stupni v místnosti se na spotřebě projeví nárůstem zhruba o 12 až 15 procent a kdo při zapnutém topení ještě odvětrává škvírou v okně, může si účet vyhnat klidně na dvojnásobek.
Přivřené termostatické hlavice nutí tepelné čerpadlo hnát do topení teplejší vodu a zbytečně tak zvyšují spotřebu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik vás špatné zacházení ročně stojí
Konkrétní částka závisí na domě, jeho zateplení i typu čerpadla, takže ji nelze přenést z jedné domácnosti na druhou. Pro představu se roční účet za elektřinu u čerpadla vzduch-voda pohybuje zhruba mezi 25 000 a 30 000 korunami. Čerpadlo země-voda vychází obvykle o něco levněji.
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Když se sejde víc popsaných chyb naráz, dokáže to spotřebu nafouknout klidně o pětinu až třetinu. U běžné domácnosti se tak přeplatek vyšplhá i ke 7 000 korunám ročně, které doslova unikají okny, aniž by o nich majitel věděl.
Jak čerpadlo nastavit, aby topilo levně
Všechno stojí na topné křivce, kterou technik správně seřídí už během montáže. Jestli ji později ladíte, měňte hodnoty jen po troškách a mezi zásahy nechte vždycky pár dní, aby se stihlo ukázat, jak dům reaguje. Každodenní přetáčení nastavení k ničemu nevede.
Dál se vyplatí: – nechat termostatické hlavice otevřené, – držet v domě stabilní teplotu, – odolat nutkání s nastavením pořád hýbat.
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Když je vám doma trvale zima nebo máte dojem, že vás provoz stojí zbytečně moc, nepouštějte se do úprav naslepo. Vyplatí se přizvat servisního technika, který projde seřízení automatiky, zvolenou křivku i to, jestli soustavou neproudí málo vody. Správně nastavené čerpadlo se pak o úsporné teplo postará samo.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/stavba/experti-varovani-chyby-tepelne-cerpadlo/, https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/17752-nejcastejsi-chyby-pri-vyberu-instalaci-a-provozu-tepelnych-cerpadel, https://www.mastertherm.cz/ekvitermni-krivka-co-to-je-a-proc-na-ni-zalezi, https://www.buderus.com/cz/cs/informace/produkty-a-sluzby/clanky/spotreba-tepelneho-cerpadla/, https://www.eon.cz/radce/blog/jak-se-ovlada-tepelne-cerpadlo/
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