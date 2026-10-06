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Nejhorší chyba majitelů fotovoltaiky. Dělá ji většina Čechů a přichází tak i o 10 000 korun ročně

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Slunečné měsíce bývají pro majitele střešních panelů nejlepší částí roku. Výroba přes den převyšuje to, co si dům...
Nejhorší chyba majitelů fotovoltaiky. Dělá ji většina Čechů a přichází tak i o 10 000 korun ročně

Nejhorší chyba majitelů fotovoltaiky. Dělá ji většina Čechů a přichází tak i o 10 000 korun ročně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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