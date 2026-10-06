Nejhorší chyba majitelů fotovoltaiky. Dělá ji většina Čechů a přichází tak i o 10 000 korun ročně

Slunečné měsíce bývají pro majitele střešních panelů nejlepší částí roku. Výroba přes den převyšuje to, co si dům odebere, zbylá elektřina putuje do sítě a na vyúčtování se objeví pár korun k dobru. Snadno to působí jako příjem, o který se člověk nemusí starat. Právě tohle pohodlné nastavení ale v rozpočtu domácnosti dělá díru, o které se moc nemluví.
Kolika majitelů panelů se to týká, se dá jen odhadovat, protože oficiální čísla k tomu chybí. Nahrává tomu ale obyčejná věc: většina lidí tráví polední hodiny mimo domov.
Za přetoky dostanete jen drobné
Prodej nespotřebované elektřiny působí jako výdělek, jenže čísla vyznívají střízlivě. U řady dodavatelů se pevná výkupní cena v roce 2026 pohybuje zhruba mezi 50 haléři a jednou korunou za kilowatthodinu.
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Kdo prodává za ceny z burzy, nese ještě další riziko. V poledne slunečných dnů je v síti tolik solární energie, že cena padá k nule a občas i pod ni. V takových hodinách přetok nevydělá ani haléř, a když se cena dostane do minusu, odeslaná elektřina majitele peníze stojí.
Obyčejný letní den s plnou střechou
Představte si rodinu, která ráno odjede do práce a do školy. Panely se rozjedou naplno kolem poledne, kdy je dům prázdný a skoro nic v něm neběží. Případná domácí baterie se v létě zaplní rychle a všechno, co panely vyrobí potom, skončí v síti.
Večer se všichni vrátí a dům ožije. Vaří se, pere se a bojler se rozjede v noci, protože ho tak kdysi nastavil elektrikář kvůli levnějšímu tarifu. Elektřinu, kterou dům odpoledne levně odeslal, si teď bere ze sítě zpátky a platí za ni několikanásobně víc.
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Elektřina ze sítě vyjde domácnost podle ceníků roku 2026 i s distribucí a poplatky zhruba na 5 až 8 korun za kilowatthodinu. Kilowatthodina poslaná do sítě a později koupená zpět tak domácnost vyjde o několik korun dráž, než kdyby ji spotřebovala rovnou.
Pro srovnání všechny tři ceny vedle sebe:
Elektřina Cena za kilowatthodinu Upřesnění Přetok do sítě, pevná výkupní cena zhruba 50 haléřů až 1 koruna u řady dodavatelů v roce 2026 Přetok do sítě, cena z burzy v poledne slunečných dnů k nule, občas i pod ni výnos nulový, při záporné ceně platí majitel Nákup ze sítě zhruba 5 až 8 korun v roce 2026, i s distribucí a poplatky
U jedné pračky to nikdo nepozná. Za celý rok se ale drobné částky sečtou. Podle propočtu serveru Mobify.cz, který převzal i portál Tiscali, může domácnost se špatně nastavenou elektrárnou takhle přicházet i o 10 000 korun ročně. Tahle částka mizí z rozpočtu znovu s každou další sezonou, dokud se v domě nezmění nastavení nebo návyky.
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Nejsnazší oprava vyjde skoro zadarmo. Stačí přesunout ohřev vody v bojleru na polední hodiny se špičkovou výrobou. Pokud ho dosud spínal signál nízkého tarifu, je potřeba upravit zapojení, s čímž po domluvě pomůže elektrikář.
Přesunutý ohřev vody na polední hodiny dokáže spotřebovat velkou část letních přebytků přímo v domě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejně se dá naložit s dalšími velkými odběry, které nemusí běžet hned. Sušičku nebo troubu při víkendovém pečení stačí pustit v době, kdy panely vyrábějí nejvíc, a nabíječky elektrokol nebo akumulátorového nářadí zapojit přes den. Kdo nechce nic hlídat, může si pořídit chytré řízení. To sleduje výrobu a přebytky automaticky přesměruje do vybraných spotřebičů, nejčastěji do ohřevu vody, dřív než by odtekly ven.
Elektrárny z doby solárního boomu
Někdy problém nevyřeší ani lepší návyky. V letech solárního boomu si řada lidí pořídila větší elektrárnu, než jakou jejich spotřeba a denní režim potřebovaly, často i kvůli snaze získat co nejvyšší dotaci. Větší výkon na střeše pak v praxi znamená hlavně víc letních přebytků.
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Jestli se vás to týká, ukáže aplikace střídače za jasný letní den. Když graf ukazuje plně nabité úložiště dlouho před koncem výroby a přetoky pak běží až do podvečera, má smysl pozvat technika. Ten obvykle začne levnějšími úpravami nastavení, třeba tím, kam má střídač přebytky posílat přednostně. O větší baterii se vyplatí uvažovat až potom a s vlastním výpočtem návratnosti.
Při nákupu nové elektrárny je situace jednodušší. Stačí pár týdnů sledovat spotřebu po hodinách, třeba přes podružný elektroměr s aplikací, a podle naměřených čísel pak vybrat velikost panelů i baterie.
Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/851868-sunwork-spravny-navrh-fotovoltaiky-muze-usetrit-desitky-tisic-rocne-vetsina-domacnosti-presto/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-vyrobim-a-jeste-zaplatim-majitele-solarnich-elektraren-dobiha-solarni-boom-306703, https://www.cez.cz/cs/clanky/fotovoltaika/5-opomijenych-tipu-diky-kterym-vyuzijete-fotovoltaiku-na-maximum-174015, https://energozrouti.cz/clanek/majitele-solaru-v-nekterych-hodinach-nedostanou-za-elektrinu-nic, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-kdyz-strecha-vyrabi-moc-z-prebytku-rozhodne-nezbohatnete-244520, https://www.tiscali.cz/spousta-cechu-ma-fotovoltaiku-nastavenou-spatne-a-pak-zbytecne-prichazi-o-tisice-korun-rocne-690952
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