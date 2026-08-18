Nejhorší celozrnné pečivo ze supermarketu. Češi ho denně snídají, protože si myslí, že je zdravé, ale netuší, co v něm je

Ráno padne volba na tmavou housku nebo raženku se semínky. Vypadá poctivě, tmavě a zdravě, tak si člověk řekne, že snídaní nic nezkazí. Jenže řada tmavého pečiva v regálech má k opravdovému celozrnnému chlebu daleko. Na vině je pár triků, které se vyplatí znát dřív, než příště sáhnete do koše.
Tmavá barva ještě nic neznamená
Většina lidí si vybírá pečivo očima. Čím tmavší, tím zdravější, tak zní rozšířená představa. Pekárny to dobře vědí a tmavou barvu si umí vyrobit. Běžné těsto z bílé pšeničné mouky se dobarví karamelem, praženým ječmenem, žitem nebo melasou. Vznikne z toho houska, která navenek působí jako plnohodnotné celozrnné pečivo, uvnitř zůstává klasický bílý rohlík.
O opravdovém celozrnném pečivu rozhoduje jeho struktura. Když ho rozlomíte, uvidíte v něm kousky slupek, otrub a klíčků z celého zrna. Nadýchané, lehké a hladké tmavé pečivo tuhle drobenku uvnitř nemá. To bývá první signál, že jde jen o obarvenou bílou mouku.
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Tady se dostáváme k tomu, co většina lidí u ranní housky vůbec neřeší. Poctivý chléb potřebuje čtyři věci: mouku, vodu, sůl a kvas nebo droždí. Průmyslové rozpékané pečivo, které dorazí do obchodu zmražené a dopeče se až na místě, má seznam složení mnohem delší.
Kromě mouky v něm najdete emulgátory, stabilizátory, zahušťovadla, regulátory kyselosti, takzvané zlepšující přípravky a enzymy. Přidává se i cukr a rostlinný olej. Tyhle látky mají svůj úkol, drží těsto pohromadě při mražení i převozu a prodlužují trvanlivost. Se zdravou snídaní toho ale mají společného málo. Čím delší seznam složení na etiketě, tím dál je výrobek od obyčejného chleba.
Vícezrnné a cereální jsou jen chytře znějící slova
V regálech narazíte na spoustu názvů, které mají vyvolat dojem zdravé volby. Pozor hlavně na dva z nich. Přívlastek cereální vypovídá jen o tom, že se na výrobu použila obilná mouka. Přesně tak se dá popsat i obyčejný bílý rohlík, takže cereální kaiserka klidně může být běžné bílé pečivo posypané pár semínky.
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Podobně mate označení vícezrnné. Stačí, aby takové pečivo obsahovalo malý podíl zrn jiného druhu než pšenice nebo žito, a základ přitom může tvořit bílá mouka. Semínka navrch chuť i vzhled vylepší, na množství vlákniny a živin uvnitř to ale nemění skoro nic.
Proč na tom pro tělo záleží
Rozdíl mezi pravým a obarveným pečivem se pozná hlavně na tom, co udělá s tělem. Celozrnná mouka obsahuje celé zrno i s obalem a klíčkem, takže má výrazně víc vlákniny, vitaminů skupiny B i minerálů než mouka bílá, ze které zůstává jen škrobové jádro.
Celozrnná mouka dodá tělu víc vlákniny a energii uvolňuje pomaleji než bílé pečivo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vláknina zasytí na delší dobu a pomáhá držet hladinu cukru v krvi stabilnější. Projeví se to i na glykemickém indexu. U světlého pečiva se pohybuje kolem 70, u celozrnného klesá i pod 50, což znamená, že tělo energii uvolňuje pomaleji. Obarvená houska z bílé mouky vám tenhle přínos nedá. Zasytí nakrátko a nutričně je na tom podobně jako obyčejné bílé pečivo.
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Naštěstí existuje pár vodítek, která fungují i přímo v obchodě:
Složení. U baleného pečiva se dívejte na složení, celozrnná mouka musí být na prvním místě. Podle vyhlášky ministerstva zemědělství o pekařských výrobcích se totiž jako celozrnné smí označit jen pečivo, které obsahuje nejméně 80 procent celozrnné mouky. Cena. Celozrnná mouka stojí víc než bílá, a to se promítne i do ceny hotového pečiva. Nejlevnější kousek v regálu proto celozrnný skoro nikdy nebude. Když se tmavá houska prodává za pár korun, sama cena napovídá, že opravdu celozrnná není. Váha a struktura. Když si můžete pečivo osahat, sáhněte po tom, které je při stejné velikosti kompaktnější a těžší. Lehounká a nadýchaná tmavá houska bývá jen obarvená bílá mouka.
Nejhorší volbou k snídani je pečivo, které se za celozrnné jen vydává. Tmavá barva sama o sobě nic neprozradí. Jakmile víte, že rozhoduje složení, struktura a cena, falešné celozrnné pečivo poznáte na první pohled.
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Zdroje: https://www.vitalia.cz/clanky/celozrnne-pecivo-nebo-jen-obarvene/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jaky-je-rozdil-mezi-celozrnnym-a-vicezrnnym-pecivem/, https://www.kondice.cz/zdravi-a-vyziva/celozrnne-cerealni-sacharidy-vyziva-jidelnicek-srovnani.html, https://www.jimejinak.cz/slozeni-peciva-ze-supermarketu-vite-co-kupujete/, https://www.vyzivaspol.cz/jak-je-legislativne-osetreno-oznaceni-celozrnne-celozrnna/, https://fresh.iprima.cz/magazin/vite-podle-ceho-poznate-pravy-celozrnny-chleb-jaky-je-rozdil-mezi-zakladnimi-druhy-peciva, https://www.ireceptar.cz/zdravi/celozrnne-pecivo-30001119.html