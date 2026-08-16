Nejhorší boty pro seniorky. Vypadají jako bagančata, zkracují nohy a boří páteř

Módní trend versus stabilita
Robustní obuv s výraznou, členitou podrážkou není ničím novým. Móda se k ní pravidelně vrací a v posledních letech se objevila v kolekcích řady luxusních i běžných značek.
Na první pohled může silná podrážka vypadat jako výhoda. Působí dojmem, že dobře tlumí nárazy a poskytuje noze pevnou oporu. Samotná tloušťka podrážky ale ještě nezaručuje, že je bota skutečně pohodlná a bezpečná.
Vyšší podrážka nemusí být vždy bezpečná
Výzkum ukazuje, že některé vlastnosti obuvi mohou stabilitu zhoršovat. Jedním z nejlépe doložených faktorů je výška podpatku.
Ve studii 1371 starších lidí byla vyšší výška podpatku spojena s vyšším rizikem pádu, zatímco větší plocha podrážky v kontaktu se zemí byla naopak spojena s nižším rizikem. Autoři proto doporučili obuv s nízkým podpatkem a dostatečně širokou kontaktní plochou.
Ještě názornější výsledky přinesl menší experiment, v němž vědci porovnávali různé typy obuvi u lidí kolem osmdesáti let. Už 4,5 centimetru vysoký podpatek u účastníků významně zhoršil některé ukazatele rovnováhy.
To ale neznamená, že každá bota s tlustou podrážkou je nebezpečná. Rozhodující je celková konstrukce.
Těžká a neohebná bota mění způsob chůze
Při chůzi se chodidlo přirozeně pohybuje a přizpůsobuje povrchu. Obuv tento pohyb do určité míry mění. Proto se při hodnocení bot sleduje například tuhost podrážky, její místo ohybu, výška a tvar podpatku nebo způsob, jakým podrážka přichází do kontaktu se zemí.
Těžká a tuhá "bagančata" přirozený pohyb komplikují. Nohy jsou v nich zaklíněné v jedné pozici a při chůzi je musíte zvedat výše.
U starších lidí je přitom stabilita při chůzi důležitá nejen kvůli pohodlí. Pád může mít v pozdějším věku podstatně vážnější následky než u mladého člověka.
Pozor na představu, že „čím měkčí, tím zdravější“
Ani opačný extrém ale není ideální. Velmi měkká a nestabilní obuv nemusí být automaticky pohodlnější nebo bezpečnější.
U bot se proto nedá jednoduše říct, že tvrdá podrážka je špatná a měkká dobrá. Některé tužší podrážky se dokonce používají jako součást zdravotnické obuvi a mohou pomáhat lidem s určitými problémy chodidla nebo kotníku.
Pro běžnou módní obuv tedy platí spíš jednoduché pravidlo: neposuzovat botu podle toho, jak mohutně vypadá, ale podle toho, jak se v ní člověk skutečně pohybuje.
Jak vypadá bezpečná bota?
Pro starší ženy je při výběru důležitější než módní trend několik praktických vlastností.
- Nízký podpatek. Vyšší podpatek může zhoršovat rovnováhu.
- Dostatečně široká podrážka. Větší plocha, která se dotýká země, může přispívat ke stabilitě.
- Protiskluzový dezén. Podrážka by měla mít dobrou přilnavost k povrchu.
- Dobré upevnění nohy. Bota by neměla na noze volně cestovat ani se při chůzi zouvat.
- Správná velikost. Prsty potřebují dostatek prostoru a chodidlo by nemělo být v botě stlačené.
A především by měla být bota pohodlná při skutečné chůzi, ne pouze při krátkém vyzkoušení před zrcadlem.
Masivní tenisky nebo boty s výraznou podrážkou tedy nemusí skončit v botníku jen proto, že je ženě více než šedesát.
Rozumnější je podívat se na ně z jiného úhlu. Je podrážka příliš vysoká? Je bota stabilní? Drží dobře na noze? Neomezuje při chůzi? A dokáže se v ní člověk bezpečně pohybovat i na nerovném povrchu?
Při zkoušení nových bot proto nestačí zjistit, zda vám sedne velikost. Důležité je udělat několik kroků po obchodě a všímat si, jak se vám v botách chodí. Sebemenší nepohodlí může být náznakem, že tohle nebude pár pro vás. Lepší je zjistit to hned než až během delší procházky městem.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, mobilehelp.com, balancehealth.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková