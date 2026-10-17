Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto

V sedm večer voní oddělení pečiva v supermarketu skoro stejně jako ráno při otevření. Za tou vůní ale často nestojí pekař, který by nad těstem strávil noc. Bageta, kterou si nesete domů, mohla vzniknout dávno předtím a v obchodě dostala jen poslední minuty v peci.
Úřední žebříček nejhorších baget neexistuje. Z etiket a cenovek se ale dá vyčíst, které kousky slibují víc, než opravdu nabízejí, a kdy je lepší sáhnout jinam.
Francouzům na bagetu stačí čtyři suroviny
Ve Francii řeší složení bagety přímo vládní předpis. Dekret z roku 1993 určuje, že základ takzvané tradiční francouzské bagety tvoří jen tyto suroviny:
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Přídatné látky do ní pekař dávat nesmí. Povolené jsou jen nepatrné přídavky mouky z bobů, sóji nebo sladu.
Tahle krátká receptura je dobré měřítko i pro český obchod. Čím delší je seznam položek na etiketě, tím dál má bageta od pekařského řemesla.
Světlá bageta má překvapivě krátké složení
Klasická světlá bageta se od francouzského vzoru nemusí příliš lišit. Například běžná světlá bageta z velké české pekárny, kterou prodávají online supermarkety, má na etiketě pšeničnou mouku, pitnou vodu, droždí a jodovanou sůl. Navíc tu najdete látku zlepšující mouku, kterou bývá kyselina askorbová, tedy vitamin C.
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U světlé bagety tak rozhoduje hlavně to, kdy ji sníte.
Tmavá bageta často klame barvou
Slova jako vícezrnná nebo cereální na cenovce svádějí k představě, že těsto tvoří hlavně zrna a semínka. Na prvním místě složení takové bagety ale často stojí obyčejná pšeničná mouka. Lněné semínko nebo otruby v ní tvoří jen jednotky procent a tmavší odstín těstu často dodává pražený slad.
Delší bývá i zbytek etikety. Ve složení vícezrnných baget se objevují třeba zahušťovadla a regulátory kyselosti, u některých kusů i celé pekařské zlepšující přípravky s emulgátory a enzymy. Jde o povolené látky, s jednoduchou recepturou z mouky, vody a soli ale mají pramálo společného.
Zlepšující přípravky přitom najdete i v pečivu, které mrazákem nikdy neprošlo. Víc než samotný mrazák tak o kvalitě rozhoduje konkrétní výrobce a jeho receptura, a spolehlivou odpověď dá jedině seznam složení.
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Velkou část baget z obchodů vyrábějí průmyslové pekárny. Těsto tam vymíchají, vytvarují a polotovar šokově zmrazí. V hlubokém mrazu vydrží i několik měsíců, v praxi v něm ale obvykle stráví spíš pár týdnů. Pak ho personál prodejny vyndá a během pár minut dopeče.
Bageta dopečená z mraženého polotovaru rychle tvrdne, proto chutná nejlépe v den nákupu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Těsně po vytažení z pece je taková bageta křupavá a voňavá. Vydrží ale jen krátce a výrobce u ní sám uvádí spotřebu do 24 hodin. Pražská Vysoká škola chemicko-technologická zjistila, že pečivo dopečené z mraženého polotovaru ztuhne dřív než kus z čerstvého těsta, a na druhý den se proto nehodí. Názory na dopékané pečivo se v oboru různí. Na jednom se ale zdroje shodují: bageta chutná nejlépe v den nákupu.
Pravdu prozradí cenovka
Ještě teplou dopékanou bagetu od kusu z pekárny na první pohled odliší málokdo. Jistotu dá teprve cenovka. Vyhláška č. 18/2020 Sb. ukládá obchodům, aby u nebaleného pečiva dokončeného ze zmrazeného polotovaru viditelně u názvu uvedly údaj „ze zmrazeného polotovaru“. Pokud se zmrazil už hotový výrobek, musí u něj stát slovo „rozmrazeno“. Označení „čerstvé“ smí nést jen nebalené pečivo, jehož výrobu nepřerušilo zmrazení ani jiná úprava prodlužující trvanlivost a které se prodává nejpozději do 24 hodin od upečení.
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Pečivo Co u něj musí nebo smí stát Nebalené pečivo dokončené ze zmrazeného polotovaru Povinně údaj „ze zmrazeného polotovaru“ viditelně u názvu Hotový výrobek, který se zmrazil Povinně slovo „rozmrazeno“ Nebalené pečivo, jehož výrobu nepřerušilo zmrazení ani jiná úprava prodlužující trvanlivost, v prodeji nejdéle 24 hodin po upečení Smí nést označení „čerstvé“
Vyhláška chce jen, aby byl údaj viditelný u názvu, velikost písma nepředepisuje, a tak se vyplatí přijít k regálu blíž. Kdo chce bagetu na celý den, nejlépe sáhne po čerstvém kusu s krátkým složením. Dopékaná poslouží k večeři, pokud ji koupíte těsně předtím. Složení konkrétních baget z obchodů najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18, https://www.rohlik.cz/1296479-kornbageta, https://www.rohlik.cz/1356987-francouzska-bageta-stredni, https://www.jimejinak.cz/slozeni-peciva-ze-supermarketu-vite-co-kupujete/, https://www.podnikatel.cz/clanky/cerstve-vs-zmrazeny-polotovar-co-prinesla-vyhlaska-o-oznacovani-peciva/, https://www.zdravijakovasen.cz/dozvim-se/stitite-se-rozmrazovaneho-peciva-neni-duvod, https://www.france.fr/fr/article/5-minutes-pour-tout-savoir-sur-le-pain-francais/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/vyrobci-zmrazenych-polotovaru-maji-z-nove-vyhlasky-obavy-282149