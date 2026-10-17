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Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto

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V sedm večer voní oddělení pečiva v supermarketu skoro stejně jako ráno […]
Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto

Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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