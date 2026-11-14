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Nejedla a trestala se cvičením, při každém těhotenství přibrala 20 kilo. Agáta Hanychová přiznala chybu, které se dopouštěla 30 let

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Agáta Hanychová na Instagramu popsala, že skoro třicet let hladověla a tělo trestala cvičením. Ve 41 letech říká, že teprve teď pochopila, jak funguje normální jídlo.
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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