Nejdřív mu nasadil zpátky chránič zubů, pak do něj dál bušil. Hrdinou videa z MMA je nejspíš Kanaďan Derek Parker

Nejdřív mu nasadil zpátky chránič zubů, pak do něj dál bušil. Hrdinou videa z MMA je nejspíš Kanaďan Derek ParkerPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejdřív mu nasadil zpátky chránič zubů, pak do něj dál bušil. Hrdinou videa z MMA je nejspíš Kanaďan Derek ParkerZdroj: Foto: This image was released by the United States Marine Corps with the ID 110912-M-SO228-214 (next). This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright t - licence Public domain
Článek byl publikován 04.10.2026 19:36
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