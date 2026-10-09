Nejdřív jim sháněli kominíka, pak chtěli jejich úspory. Škoda v kauze RAMFIN přesáhla 340 milionů korun

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasáhla 5. dubna 2022 v rámci operace s krycím názvem NITMAR. Zadržela osm lidí z Brněnska a čtyři z nich obvinila. Senioři z celé republiky jim podle policie svěřovali peníze prostřednictvím smluv o zápůjčce, které jim měly přinést výhodné zhodnocení úspor. Škodu policie tehdy vyčíslila na 234 milionů korun. Toto číslo odpovídalo první fázi vyšetřování a od té doby výrazně vzrostlo.
Od kominíka k nabídce dvou procent měsíčně
Kolem seniorů postupně vyrostla síť společností s různými názvy a službami. Jedna z nich fungovala jako asistenční služba. Sháněla řemeslníka nebo kominíka, nabízela právní a energetické poradenství a slevy na běžné služby. Podle policie sloužila jako vstupní brána. Obchodní zástupci při osobních schůzkách zjišťovali, jak na tom klienti finančně jsou a kolik mají naspořeno.
Jakmile si získali důvěru, přišla na řadu „exkluzivní investiční příležitost“. Zástupci slibovali zhodnocení kolem dvou procent měsíčně, což i bez připisování úroků z úroků dělá zhruba čtvrtinu vložené částky za rok. Takový výnos patří mezi nezvykle vysoké, před kterými Česká národní banka (ČNB) i policie výslovně varují. Smlouvy podepisovali i lidé narození v roce 1929.
Někteří klienti zpočátku opravdu dostávali pravidelné výplaty. Odpovídá to principu Ponziho schématu, ve kterém se starší závazky platí z peněz nově příchozích klientů. Na rychlé rozhodnutí tlačilo i ujišťování typu „splňujete podmínky, jste mezi vybranými“. Skupina takto podle pozdějších policejních zjištění oslovila přes deset tisíc lidí.
O kolik se kauza rozrostla od prvního zásahu policie
V březnu 2024 NCOZ rozšířila obvinění ze čtyř lidí na třináct. Ti jsou podle policie napojení na osmnáct spolupracujících společností, takže vyšetřování dnes míří na celou podnikatelskou síť.
Škoda podle policie tehdy přesáhla 340 milionů korun, tedy téměř o polovinu víc než při prvním zásahu. Poškozených bylo přes 1 200, na každého tak v průměru připadalo zhruba 280 tisíc korun. Seznam Zprávy v lednu 2026 s odkazem na policii uváděly už přibližně 1 300 poškozených. Většina z nich je starší sedmdesáti let a někteří se pokračování případu nedožili.
ČNB přitom měla část modelu zmapovanou mnohem dřív. V červenci 2019 pravomocně pokutovala společnost RAMFIN Holding částkou jeden milion korun za neoprávněné přijímání peněz od veřejnosti. Rozhodnutí popisovalo 377 smluv o zápůjčce za více než 66 milionů korun, uzavřených od června 2016 do dubna 2018. Pokuta tak činila zhruba jedno a půl procenta z objemu popsaných smluv, což je na takový model slabá sankce. Celou síť regulátor nerozkryl a policie zasáhla necelé tři roky po jeho rozhodnutí.
Kolik z vylákaných peněz se podařilo zajistit
Policie zveřejnila jen obecné kategorie, kam peníze podle jejích zjištění odcházely. Šlo o provoz firem, provize prodejcům, osobní spotřebu a převody nebo půjčky propojeným společnostem. Novější mediální zprávy z roku 2026 doplňují, že část skončila v kasinech a v drahých autech. Přesný rozpad částek veřejně známý není.
Zajištěný majetek se podle dostupných údajů pohybuje v řádu desítek milionů až zhruba stovky milionů korun. I horní hranice odpovídá necelé třetině škody, která přesáhla 340 milionů. S návratem celých úspor tak většina poškozených počítat nemůže. Způsob a rozsah náhrady škody určí až trestní řízení.
K lednu 2026 případ teprve směřoval k obžalobě. Od zásahu NCOZ v té době uplynuly téměř čtyři roky, a u lidí převážně starších sedmdesáti let hraje délka řízení proti nim. Dozorující státní zástupce tehdy uvedl, že vyšetřování je v závěrečné fázi a skončit by mělo během roku 2026. Pravomocný rozsudek v té době neexistoval.
Pět varovných signálů, které by měly zastavit každý podpis
ČNB i policie opakovaně upozorňují na znaky, které se u podobných modelů vracejí, a kauza RAMFIN jich naplňuje celou řadu. Prvním je slib garantovaných nebo nezvykle vysokých výnosů, jako byla dvě procenta měsíčně. Druhým je tlak na rychlé rozhodnutí, při kterém senior nestihne věc probrat s rodinou. Třetím je mlhavé vysvětlení, co se s penězi doopravdy děje. V tomto případě podle policie končily mimo jiné na provizích prodejců.
Čtvrtým varováním je zprostředkovatel, u kterého nejde ověřit povolení ČNB. Za přijímání peněz bez oprávnění dostal pokutu i RAMFIN Holding. Pátý znak je pro tuto kauzu nejtypičtější. Jde o vztah, který začal pomocí s domácností a najednou se změní v investiční nabídku.
Před podpisem jakékoli smlouvy proto stojí za to ověřit firmu v registrech ČNB a nic nepodepisovat, dokud text nepřečte i příbuzný nebo právník. Podezřelou nabídku lze nahlásit policii. Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy i příbuzný, kterému se smlouva seniora nezdá.