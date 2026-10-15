Nejdražší posila v historii Sparty čeká 11 zápasů na gól. Brunes vtipkoval, že si branky šetří na bývalý klub

Bylo 31. července 2026 a Letná slavila. Nová rekordní posila skórovala hned při domácí premiéře proti Zlínu a zdálo se, že Sparta tentokrát trefila nákup přesně. O deset týdnů později má norský útočník za sebou podle přehledu Centrum.cz jedenáct soutěžních startů bez další branky. A los mu připravil scénář, který by si filmař netroufl napsat. Ve čtvrtek 15. října od 18:45 hraje Sparta v epet ARENĚ druhé kolo ligové fáze Evropské ligy proti Lillestrømu, klubu, v jehož dresu Brunes kdysi naskakoval jako mladík. Vtip, že si góly šetří na bývalý tým, se nabízí sám. Funguje proto, že stojí na dvou ověřitelných faktech: Lillestrøm v jeho kariéře opravdu je a po Zlínu se střelecky skutečně zasekl. Za půstem se ale skrývá složitější příběh, než jaký ukazuje kolonka gólů.
Cenovka, která střílí za něj
Sparta Brunese oficiálně představila 25. července jako posilu z polského Rakówa Częstochowa. Kluby částku nezveřejnily, odhady se ale shodují v řádu. Sport.cz psal o zhruba 125 milionech korun a dalších až 25 milionech v bonusech, Eurofotbal uváděl rozpětí 125 až 150 milionů korun. Ať už platí kterékoli číslo, padl klubový rekord. Ten dosud držel Albion Rrahmani, za kterého Sparta podle dostupných údajů zaplatila kolem 100 milionů korun a dalších 25 milionů v bonusech. Brunes patří i v širším srovnání k nejdražším nákupům v historii české ligy.
Za tu cenu Sparta nekupovala slib, ale hotová čísla. Za Raków nastřílel ve čtyřiaosmdesáti zápasech čtyřicet soutěžních gólů. V polské lize dal v sezoně 2024/25 čtrnáct branek a o rok později šestnáct. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ho v oficiálním oznámení popsal jako útočníka, který umí zakončovat různými způsoby, hodí se do více rozestavení, hledá prostor mezi řadami a nabíhá za obranu.
Takový popis odpovídá střelci, který týmu přidá i něco navíc. Jenže kdo stojí 150 milionů, toho fanoušci měří hlavně tím prvním.
Po Zlínu: dvacet osm střel, jeden gól
Oficiální ligová statistika Sparty eviduje k desátému kolu devět zápasů, 674 minut, 28 střel, z toho sedm na bránu. Jeden gól a dvě asistence. Úspěšnost zakončení vychází na čtyři procenta. U útočníka, který v Polsku pravidelně proměňoval, je to číslo, které bije do očí.
Nejvýmluvnější byl poslední ligový zápas. Sparta 11. října porazila Pardubice 2:0 a Brunes podle Centrum.cz vyslal osm střel, tři z nich mířily na bránu a nejméně tři patřily k velkým šancím. Ani jedna neskončila v síti. A přesto už ve čtvrté minutě nachystal první gól Johnu Mercadovi.
V tom je celý rozpor jeho začátku na Letné. Kdo se dívá jen na střelce, vidí trápení. Kdo sleduje celý zápas, vidí hráče, který se do šancí dostává opakovaně, a to se útočník naučit nedá. Proměňování šancí se dá zlepšit snáz, než když se hrot do zakončení vůbec nedostane.
Pro srovnání, jak vypadala Brunesova kariéra v číslech:
|Působení
|Sezona
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Lillestrøm (hostování)
|2020
|3
|0
|neuvedeno
|Lillestrøm
|2021
|18
|1
|1
|Raków (liga)
|2024/25
|32
|14
|neuvedeno
|Raków (liga)
|2025/26
|32
|16
|neuvedeno
|Sparta (liga)
|2026/27
|9
|1
|2
Zdroj: Opta Analyst, statistiky AC Sparta Praha
Tabulka ukazuje i jednu věc, kterou Sparta dobře zná. Brunes už jednou střelecky zamrzl. V belgickém Leuvenu se mu nedařilo tak výrazně, jak čekal, a rozstřílel se až v Polsku. Herní výpadek pro něj není nová situace, nová je jen cena, za kterou ho musí překonat.
Gól nedává, přesto hraje
Sparta mezitím vyhrává. Před čtvrtečním duelem porazila 2:0 Pardubice, 3:0 Olomouc, 4:1 Ararat-Armenia a 2:0 Jablonec. Góly si rozdělili Mercado, Jaroslav Zelený, Singhateh a další. Tým bez branek svého nejdražšího hráče výsledkově nestrádá, protože produktivita je rozložená do šířky.
Podle nás právě tohle vysvětluje, proč Brunes dál pravidelně nastupuje. Kabina ho veřejně podržela. Zelený po Pardubicích v rozhovoru na webu Sparty mluvil o tom, že Brunes maká, pomáhá týmu i jinak než góly a hodně naběhá v presinku i při držení míče, jen za to zatím není odměněn brankou. Současně přiznal, že celé Spartě ve finální fázi chybí kvalita řešení a některé střely letí spíš vysoko nad bránu.
To je důležité rozlišení. Útočník, který nedává góly, a útočník, který týmu nepomáhá, jsou dva různé problémy. U Brunese zatím platí jen ten první. Dvě ligové asistence, objem střel a práce bez míče ukazují hráče, který do systému zapadl. Chybí poslední dotek.
Trpělivost ovšem nebude nekonečná. Sparta má v kádru další ofenzivní možnosti a od rekordního hrotu se čekají góly, ne jen dobrá práce v presinku. Trenér Brian Priske se k jeho sérii podle zdrojů, které jsme dohledali, přímo nevyjádřil. Dá se ale čekat, že pokud by půst pokračoval hluboko do listopadu, otázka základní sestavy začne viset ve vzduchu.
Lillestrøm jako kulisa pro zlom
Norský soupeř je pro Brunese víc než jen jméno v rozpisu. Do Lillestrømu poprvé zamířil na krátké hostování v roce 2020 a za tři starty nedal gól. O rok později už patřil do kádru a v norské lize odehrál osmnáct zápasů. Celkem ale jen 207 minut, tedy v průměru zhruba jedenáct minut na zápas. Jeden gól, jedna asistence. Byl to mladík, který naskakoval z lavičky a hledal, kam s kariérou dál.
Cesta ho pak vedla přes Start, Strømsgodset a Leuven až do Rakówa, kde se z náhradníka stal kanonýr. Lillestrøm tedy nezná toho Brunese, který dorazil na Letnou. Pamatuje si ho jako talent, který se v klubu nestihl prosadit.
Soupeř přitom nepřijíždí jako outsider bez historie. Sparta ho na svém webu představuje jako pětinásobného norského mistra a sedminásobného vítěze domácího poháru. Do ligové fáze Evropské ligy se Lillestrøm kvalifikoval vůbec poprvé, takže pro něj půjde o historický večer. Pro Brunese o šanci zlomit sérii před evropským publikem a proti lidem, kteří ho znají z doby, kdy byl jen slibem.
Podrobnosti k zápasu shrnuly organizační informace Sparty: čtvrtek 15. října, výkop v 18:45, epet ARENA. Pokud se trefa nedostaví, další příležitosti přijdou rychle. Kalendář Sparty pokračuje ligovým výjezdem do Ostravy, evropským zápasem na hřišti Olympiakosu, domácím duelem se Slováckem a pohárovým utkáním znovu s Baníkem.
Sparta zatím nekoupila hotový problém, ale velmi drahý test trpělivosti. Útočník, který se do šancí dostává a dokáže nahrávat, obvykle jednou začne i dávat. Kdyby to bylo zrovna proti klubu, kde kdysi sbíral jedenáct minut na zápas, příběh by si lepší rozuzlení přát nemohl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle