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Nejdražší posila v historii Sparty čeká 11 zápasů na gól. Brunes vtipkoval, že si branky šetří na bývalý klub

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Jonatan Braut Brunes stál Spartu podle odhadů až 150 milionů korun. Od gólu proti Zlínu čeká na trefu jedenáct zápasů a ve čtvrtek přijíždí jeho bývalý Lillestrøm.
Nejdražší posila v historii Sparty čeká 11 zápasů na gól. Brunes vtipkoval, že si branky šetří na bývalý klub

Nejdražší posila v historii Sparty čeká 11 zápasů na gól. Brunes vtipkoval, že si branky šetří na bývalý klub

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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