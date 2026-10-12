Nejdražší posila Sparty zazdila tři tutovky a je viditelně frustrovaná. Priske naznačil, jak dlouho jí ještě dá důvěru

Nastavení, Letná, výsledek už je jistý. Brunes se znovu dostane k zakončení, pardubický brankář Neuman střelu chytí, dorážka skončí zase v jeho rukou. Pro Spartu bezvýznamná situace, pro norského útočníka další položka na dlouhém seznamu. Proti Pardubicím vystřelil osmkrát, víc než kdokoli jiný na hřišti. Gól nedal ani jednou. Sparta odchází s třetí ligovou výhrou v řadě a posunem na třetí místo, z nedělního večera si ale nejvíc lidí pamatuje útočníka, za kterého klub podle médií zaplatil kolem 145 milionů korun a který po gólu v premiéře se Zlínem zatím nenašel cestu zpátky do sítě. Trenér Brian Priske ho po zápase podržel. Zároveň ale řekl větu, která v kabině Sparty zní jako jasné připomenutí: od útočníka se tu čekají góly.
Večer plný šancí, žádná trefa
Výčet Brunesových příležitostí z 10. kola Chance Ligy je na jeden zápas nezvykle dlouhý. Nejdřív poslal hlavičku vedle. Pak trefil Neumana a dorážku nedokázal usměrnit mezi tyče. V 83. minutě mu Mannsverk kolmou přihrávkou připravil dobrou pozici a Brunes přestřelil. A v nastavení přišla zmíněná střela s dorážkou, obojí do brankáře.
iSport to shrnul tak, že Nor zazdil minimálně tři tutovky a k tomu špatně řešil další nadějné pozice. Data to potvrzují. Podle dostupných statistik měl osm střel, z toho tři na bránu, zatímco celá Sparta vypálila čtyřiadvacetkrát. Téměř třetina týmových pokusů tedy šla přes jediného hráče.
To je zároveň nejlepší argument v jeho prospěch. Brunes se do šancí dostává, umí si najít prostor a spoluhráči ho hledají. Problém nastává až v posledním doteku: v klidu, přesnosti, volbě řešení. U běžného útočníka by se o tom mluvilo jako o krizi sebevědomí. U nejdražší posily v historii klubu je to otázka, na kterou Sparta potřebuje rychle najít odpověď.
Výsledek 2:0 navíc působí přesvědčivěji, než jaký byl samotný zápas. Pardubice měly šance už v prvním poločase a jejich trenér Jan Trousil po utkání říkal, že jeho tým nechtěl jen bránit, byl aktivní, jen mu chybělo zakončení. I u druhého gólu byla Sparta za vodou s trochou štěstí: Brunes v souboji s Denisem Halinským v pádu sáhl rukou po míči, rozhodčí Jan Beneš nepískal, akce pokračovala až k rohu a z něj zvýšil Jaroslav Zelený. Trousil by podle svých slov takovou ruku pískal, dodal ale, že zápas to nerozhodlo, Spartu to jen uklidnilo.
Čísla, která cenovku zatím nevysvětlují
Oficiální ligové statistiky na webu Sparty nejsou pro rekordní posilu lichotivé. Po Pardubicích ukazují tuto bilanci:
|Ukazatel
|Hodnota
|Ligové zápasy
|8
|Odehrané minuty
|584
|Góly
|1
|Asistence
|1
|Střely
|20
|Střely na bránu
|4
|Střelecká úspěšnost
|5 %
|Úspěšnost přihrávek
|86 %
Nejvýmluvnější je poměr střel a střel na bránu. Z dvaceti pokusů v lize mířily na Neumany a jejich kolegy jen čtyři. Osm z těch dvaceti přitom přišlo v jediném zápase s Pardubicemi, takže v předchozích sedmi kolech toho Brunes ke střelbě moc neměl. Série jedenácti soutěžních utkání bez gólu, o které píší média, zahrnuje i zápasy mimo ligu. Ani v širším pohledu tak nejde o výkyv jednoho večera.
Sparta přitom Brunese kupovala právě jako zakončovatele. Při oficiálním představení klub připomínal jeho 40 gólů napříč soutěžemi za dvě předchozí sezony a sportovní ředitel Tomáš Rosický vyzdvihoval variabilitu, pohyb ve vápně, hledání prostoru mezi řadami a hru na ofsajdové lajně. Na hřišti je z toho popisu zatím vidět hlavně druhá polovina, tedy pohyb, náběhy a práce bez míče. Ta první, gólová, chybí.
Přesnou částku klub nikdy nezveřejnil. ČT sport s odkazem na polská média psal o zhruba 145 milionech korun plus bonusech, české zdroje blízké Spartě mluvily o nižší pevné částce. I v opatrnějším odhadu jde o největší investici do útočníka v historii klubu.
Priske drží, ale nezavírá dveře
Trenér frustraci svého útočníka nezastírá. Podle něj byla na Brunesovi vidět už před reprezentační přestávkou, nejvíc v Olomouci. Pauza mu podle Priskeho pomohla: odpočinul si a skóroval v přípravném zápase s Jihlavou i v modelovém utkání s béčkem. Proti Pardubicím se podle trenéra do situací dostával, jen mu chybělo štěstí.
Hned vedle toho ale Priske řekl, že Sparta od Brunese potřebuje góly. A na otázku po konkurenci odpověděl, že Matyáš Vojta musí makat a přesvědčit ho, že si zaslouží hrát místo Brunese. Žádné ultimátum, žádný termín. Ale ani bianko šek.
Zelený, který zápas rozhodl, mluvil za kabinu smířlivěji. Spoluhráčům je podle něj líto, když se útočník takhle trápí, a situaci přirovnal k Vojtovi, kterému dřív opakovaně bral góly videorozhodčí.
Podle nás je Priskeho postoj rozumný a zároveň má jasné hranice. Útočník, který tlačí soupeře presinkem a dostává se do šancí, má v jeho systému hodnotu i bez gólů. Jenže tahle obhajoba platí pro průměrnou posilu. U hráče s největší cenovkou v klubu se ztenčuje s každým dalším kolem, ve kterém zůstane jen u práce pro tým, jedné asistence a slova „smůla“.
Vojta čeká a ví, jaké to je
Přímou konkurencí na hrotu je právě Vojta. Proti Pardubicím seděl na lavičce, odkud podle Sport.cz „číhá“ na příležitost. Jeho vlastní příběh ve Spartě je přitom podobný. Po přestupu za částku okolo 100 milionů korun se ošklivě zasekl, v březnu ho už potřetí zarmoutil VAR a tlak cenovky řešil veřejně. V září pak dal hattrick v poháru proti Žižkovu a Priske se podle vlastních slov „modlil“, aby se konečně prolomil.
Vojtův případ ukazuje dvě věci. Gólový půst se dá zlomit. A pohárové góly proti nižší soutěži nikoho nepřesvědčí, že útočník Sparty zvládne ligu a Evropu.
Pro srovnání se nabízí i Albion Rrahmani, kterého eFotbal řadí mezi nejdražší sparťanské útočníky tohoto tisíciletí. Ani on neměl jednoduchý začátek, v první sezoně nakonec dal pět ligových gólů a ve druhé jedenáct. Brunes má po osmi kolech jeden. Pokud se má vydat Rrahmaniho cestou, potřebuje zlom brzy, ne na jaře.
Sucho má i souvislosti, které jdou mimo Brunese. Proti Pardubicím chyběl Josimar Alcócer, podle iSportu jeden z nejlepších sparťanů sezony. Po třech reprezentačních startech za Kostariku se vrátil až koncem týdne a realizační tým ho šetřil. Bez něj Sparta přišla o jednoho z hlavních nositelů kvality v poslední třetině. Brunesovo trápení to nevysvětluje celé, ale servis kolem vápna to rozhodně neusnadnilo.
Program bez oddechu a s marodkou
Prostor ukázat se dostane Brunes, nebo jeho konkurent, hned několikrát:
- čtvrtek 15. října, 18:45: Sparta vs. Lillestrøm (Evropská liga, Letná)
- neděle 18. října, 15:00: Baník Ostrava vs. Sparta (liga)
- čtvrtek 22. října, 21:00: Olympiacos vs. Sparta (Evropská liga)
- neděle 25. října, 15:00: Sparta vs. Slovácko (liga)
Do tohoto programu jde Sparta oslabená. Karabec a Ryneš mají poraněný kotník a podle Priskeho nebudou zpátky v následujících týdnech, možná až po další reprezentační přestávce. Mbe Soh má být mimo zhruba dva týdny. Zelený odstoupil s bolavým kotníkem a sám doufal, že nejde o nic vážného. Jeho start proti Lillestrømu je nejistý. Už proti Pardubicím musel Suchomel nastoupit vlevo a obranu Priske skládal z toho, co měl k dispozici.
Bez Karabce bude kreativní záloha chudší a odpovědnost za góly se ještě víc přesune na hrot. Pro Brunese je to past i příležitost zároveň. V tabulce je Sparta po deseti kolech třetí s 18 body, skóre 20:12 a bilancí šesti výher a čtyř porážek. Na vedoucí Slavii ztrácí osm bodů. Prostor pro útočníka, který šance jen sbírá, se v takové situaci zužuje.
Čtvrteční večer proti Lillestrømu, týmu z Brunesovy vlasti, tak může mít až symbolický náboj. Dá se čekat, že ho Priske pošle na hřiště znovu, protože se do šancí dostává a Vojta trenéra zatím nepřesvědčil. Sparta ale nepotřebuje dalších osm střel. Potřebuje jednu, která skončí v síti. Za necelých 150 milionů korun si klub koupil gólového útočníka, ne nejpracovitějšího obránce v soupeřově polovině.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle