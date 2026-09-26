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Nejdražší kácení stromu v dějinách: USA poslaly bombardéry B-52 a letadlovou loď kvůli jedinému topolu

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V srpnu 1976 stál svět na pokraji dalšího ničivého konfliktu na Korejském poloostrově. Důvodem byl jediný třicetimetrový topol v demilitarizované zóně, brutální vražda dvou amerických důstojníků a následná blesková operace, při níž USA nasadily strategické bombardéry, letadlovou loď a desítky stíhaček jen proto, aby sporný strom skácely.
Těžký osmimotorový strategický bombardér B-52 Stratofortress zachycený při letu na jasné obloze.

Těžký osmimotorový strategický bombardér B-52 Stratofortress zachycený při letu na jasné obloze.

Zdroj: Geoff McKay from Palmerston North, New Zealand / Wikimedia / CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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