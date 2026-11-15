Nejdelší rakouský sjezd měří 15 km. Tyrolské ledovce lákají na novou lyžařskou sezonu

Tyrolsko patří k nejvyhledávanějším zimním destinacím rakouských Alp. Z Brna je to do jeho hlavního města Innsbrucku přibližně 540 kilometrů, z Prahy kolem 480 až 560 kilometrů a z Ostravy zhruba 700 kilometrů autem. Innsbruck přitom stojí za návštěvu i mimo lyžařskou sezonu. Historické centrum s proslulou Zlatou stříškou, císařským palácem a úzkými uličkami připomíná někdejší habsburskou slávu. Z centra se navíc lze za pouhých 20 minut lanovkou dostat do horského světa pohoří Nordkette.
Právě v horách nyní naplno začíná nová lyžařská sezona. Pět tyrolských ledovců – Sölden, Pitztal, Stubai, Kaunertal a Hintertux – nabízí dohromady přibližně 300 kilometrů sjezdových tratí ve výškách přesahujících 3000 metrů. K dispozici je 75 lanovek a přepravních zařízení.
Mezi největší lákadla patří Schwarze Schneid v Söldenu. S délkou 15 kilometrů jde o nejdelší lyžařský sjezd v Rakousku. Na opačném konci žebříčku obtížnosti stojí Black Ibex na ledovci Kaunertal, jejíž nejstrmější úseky dosahují sklonu 88 procent. Ledovec Stubai zase nabízí sjezdovku Wilde Grub’n, na které lyžaři překonají přibližně 1500 výškových metrů. Na Pitztalu čeká freeridery trasa Goldene Spur, která propojuje dva lyžařské areály a měří 33 kilometrů. Doporučuje se absolvovat ji s horským průvodcem.
Zážitky i mimo sjezdovky
Tyrolské ledovce nabízejí také řadu netradičních aktivit. Na Hintertuxu lze navštívit Přírodní ledový palác, prozkoumat ledovcové jeskyně nebo se projet na kajaku či paddleboardu pod ledem. V nedaleké jeskyni Spannagelhöhle se nachází největší skalní jeskyně a jediná mramorová jeskyně ve Středních Alpách.
Pitztal láká na nejvýše položenou kavárnu v Rakousku Café 3.440, zatímco na ledovci Stubai čeká vyhlídková plošina TOP OF TYROL. Sölden a údolí Ötztal jsou zase vyhledávaným místem pro lezení na zamrzlých vodopádech, a to i po setmění.
Závody a akce až do jara
Zimní kalendář zahrnuje například závody Světového poháru v obřím slalomu v Söldenu, snowboardový opening na Kaunertalu nebo akci Powder Department Ladies Days na Stubaiském ledovci. Na 10. dubna 2027 je naplánován také závod Stubai Wild Ride, při kterém závodníci absolvují náročný šestikilometrový obří slalom se 160 brankami.
Kdo chce během zimy vystřídat všech pět ledovců, může využít skipas White5, který umožňuje lyžování v deseti libovolných dnech sezony. Alternativou je Snow Card Tirol, platná ve více než 90 rakouských lyžařských areálech včetně všech pěti ledovců.
Petr Dvořák
zdroj: ČTK Protext