Nejdéle vězněný odsouzenec k smrti byl bývalý boxer. Krvavý důkaz našli na nejbizarnějším místě spojeném s jídlem

Představte si, že vás někdo budí každé ráno stejným strachem. Že dnes může být ten den. Odsouzení k smrti se v
Japonsku o své popravě dozvídají jen několik hodin předem, jak připomíná agentura AFP. Iwao Hakamada takhle žil přes čtyřicet let. Celá rodina zemřela v hořícím domě a podezření padlo na bývalého boxera
Píše se rok 1966 a v prefektuře Šizuoka ve středním Japonsku hoří dům. Uvnitř najdou hasiči těla čtyř lidí: manažera místní firmy, jeho manželky a jejich dvou dospívajících dětí. Někdo je zabil a dům zapálil, aby zametl stopy.
Mrtvý manažer byl Hakamadův šéf a
policie brzy začne podezírat právě jeho. Hakamadovi je tehdy třicet let a za sebou má kariéru profesionálního boxera. Nejdřív všechno popírá. Pak se ale po výsleších, při kterých ho podle jeho pozdějších slov policisté bili, k loupeži a čtyřnásobné vraždě přizná. U soudu přiznání odvolá a trvá na tom, že je nevinný. Nepomůže mu to. V roce 1968 ho soud odsoudí k trestu smrti a v roce 1980 se rozsudek stane konečným. Krvavé oblečení se našlo až po roce v kádi s miso pastou
Klíčovým důkazem se stalo pět kusů oblečení potřísněných krví. Vyšetřovatelé je podle agentury AP, jejíž zprávu převzalo rádio
NPR, našli v nádrži s miso, fermentovanou sójovou pastou, a to víc než rok po Hakamadově zatčení. Podle obžaloby je měl na sobě při činu a pak je v kádi ukryl.
Obhajoba od začátku upozorňovala, že něco nesedí. Kalhoty byly Hakamadovi malé a krev na oblečení podle obhajoby i dřívějších soudních rozhodnutí neodpovídala jeho DNA. Nejsilnější argument ale přinesly pokusy: látka, která leží tak dlouho v miso pastě, ztmavne natolik, že krvavé skvrny na ní nejsou vidět. Na nalezeném oblečení přitom byly červené a jasně patrné.
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Tokijský vrchní soud v roce 2023 tyhle pokusy vzal vážně a připustil možnost, že důkazy podstrčili sami vyšetřovatelé. Do té doby ale uplynulo přes půl století.
Desítky let čekání na ráno, které mohlo být tím posledním
Hakamada strávil ve
vězení 48 let, většinu z nich v cele smrti a v samovazbě. Stal se tak nejdéle vězněným odsouzencem k smrti na světě. Podle jeho příznivců mu dlouhé roky ve strachu z popravy těžce poznamenaly psychiku.
„Každý den bojuji jeden zápas,“ řekl v roce 2018 agentuře AFP bývalý boxer, který na svobodu vyšel v roce 2014, kdy soud nařídil obnovu procesu. Ani tehdy ještě nebyl očištěn. Jeho právník Hidejo Ogawa později popsal, že Hakamada žije často ve světě fantazie.
Celou dobu za ním stála jeho starší sestra Hideko. Vedla kampaň za jeho propuštění a často mluvila místo něj.
„Tak dlouho jsme bojovali bitvu, která se zdála nekonečná,“ řekla v létě 2024 před verdiktem. Soudce se sestře omluvil, ona se mu několikrát hluboce uklonila
Dne 26. září 2024 oznámil předseda senátu okresního
soudu v Šizuoce Kóši Kunii, že Hakamada je nevinný. Soud podle japonské televize NHK konstatoval, že důkazy byly zfalšovány hned několikrát, a že přiznání bylo vynucené nelidskými výslechy. Hakamada u soudu kvůli zdraví nebyl, verdikt si vyslechla jeho tehdy jednadevadesátiletá sestra.
„Soud to lituje,“ řekl jí podle agentury Jiji soudce Kunii. Hideko se mu podle AFP několikrát hluboce uklonila.
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Bratrovi zprávu sdělila doma, když odpočíval po koupeli. Podle jejích slov chvíli mlčel, jako by tomu část z něj pořád nevěřila. O pár dní později už stál před svými příznivci. „Konečně jsem vyhrál úplné a naprosté vítězství,“ řekl podle stanice
CBS News. Byl teprve pátým odsouzeným k smrti v poválečném Japonsku, kterého soud při obnoveném procesu osvobodil. Odškodné za každý den v cele a první změna zákona po více než sedmdesáti letech
V březnu 2025 mu soud přiznal odškodné 217 362 500 jenů, tedy zhruba 30 milionů korun. Podle agentury AFP, kterou cituje deník
Malay Mail, jde o rekordní částku. Vychází na 12 500 jenů, zhruba 1 700 korun, za každý den za mřížemi. Jeho právníci ale upozornili, že žádné peníze nevrátí, co ztratil.
Hideko si přála jediné: aby další nevinní nemuseli čekat tak dlouho.
„Je tak těžké dosáhnout obnovy procesu,“ řekla po verdiktu a doufala ve změnu zákona. Letos v červenci japonský parlament podle agentury Jiji schválil první úpravu pravidel pro obnovu procesu od roku 1948. Státní zástupci se teď proti nařízení obnovy procesu zásadně nemohou odvolat a soudy jim mohou nařídit vydat důkazy. Zdroje: Autorský text, NPR (AP), AFP, Jiji Press, CBS News, Malay Mail (AFP), Nippon (Jiji)