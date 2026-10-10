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Nejdéle vězněný odsouzenec k smrti byl bývalý boxer. Krvavý důkaz našli na nejbizarnějším místě spojeném s jídlem

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Policie ho vyslýchala tak dlouho, až podepsal přiznání. Následoval rozsudek smrti a desítky let v samovazbě, kdy každé ráno mohlo být tím posledním. Jeho starší sestra mezitím za něj bojovala tak dlouho, že sama zestárla. Až po více než půl století vyšlo najevo, co se v roce 1966 doopravdy stalo s důkazy.
Nejdéle vězněný odsouzenec k smrti byl bývalý boxer. Krvavý důkaz našli na nejbizarnějším místě spojeném s jídlem

Nejdéle vězněný odsouzenec k smrti byl bývalý boxer. Krvavý důkaz našli na nejbizarnějším místě spojeném s jídlem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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