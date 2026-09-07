Nejčastější příčina požáru v domě je elektroinstalace. Solární panely a elektromobily ji zatěžují víc, než si myslíte

Čísla pocházejí z desetileté statistiky IFS za období 2016–2025, kde elektřina vede před lidským pochybením s 21 %. Česká data Hasičského záchranného sboru za rok 2025 sice na první místo řadí širší kategorii nedbalosti (32,41 %), ale technické závady jsou hned druhou nejsilnější příčinou s podílem 21,72 % všech požárů a hlavně nesou 53,07 % přímých škod. Jinými slovy: technických požárů je méně, ale když k nim dojde, hoří dráž. A právě do tohoto prostředí teď masově přibývají fotovoltaické elektrárny, domácí bateriová úložiště a wallboxy pro elektromobily. Žádná z těchto technologií není sama o sobě nebezpečná. Problém nastává ve chvíli, kdy se stane prvním důvodem za dvacet let, proč se někdo opravdu podívá do domovního rozvaděče.
Wallbox není rychlovarná konvice
Běžný domácí wallbox pracuje v rozsahu 11 až 22 kW. Na třífázovém připojení to znamená zhruba 16 ampérů na fázi u slabší varianty a téměř 32 ampérů u silnější. Pro srovnání:
- Elektrický bojler (Dražice OKCE 2/2 kW) zatíží jednu fázi asi 9,6 A a běží typicky hodinu, dvě denně.
- Indukční varná deska (Bosch PIF645BB1E, příkon 7,4 kW) při rovnoměrném rozložení na tři fáze znamená přibližně 10,7 A na fázi a vaří se na ní desítky minut.
- Wallbox 11 kW drží 16 A na každé fázi souvisle celé hodiny, často přes noc.
Rozdíl není jen ve špičkovém výkonu, ale v délce zátěže. Konvice nebo fén zatíží instalaci na minuty. Auto na hodiny. A to každý den.
Fotovoltaika přidává proud, ne jen úsporu
U solárních panelů si řada majitelů domů představí, že „ulehčí síti“. Jenže FVE není jen spotřebič naruby, je to nový zdroj proudu v domě, který vyžaduje vlastní jištění, ochrany a zásah do rozvaděče. Německý VDE výslovně uvádí, že před připojením i malého fotovoltaického zdroje musí elektrikář ověřit, zda je stávající okruh dostatečně dimenzovaný a jištěný proti přetížení a požáru. V Česku PREdistribuce u mikrozdroje do 10 kW požaduje měření impedance proudové smyčky a výchozí revizní zprávu.
Přidejte k tomu domácí bateriové úložiště (podle srovnání HTW Berlin z roku 2026 dnes běžně v třídách 5 a 10 kW) a máte v rozvaděči energetický uzel o výkonu 16 až 21 kW i bez wallboxu. S ním ještě víc. Tyto výkony se sice nemusí prostě sčítat do jednoho vodiče, protože část energie může proudit přímo z panelů přes řízení spotřeby. Právě proto je ale klíčový individuální projekt a přepočet konkrétního domu, ne jen „dopojení“ dalšího zařízení na stávající stav.
Tichý zabiják jménem přechodový odpor
Nejzákeřnější na celém problému je, že přetížená nebo zestárlá instalace nemusí dát žádné zjevné varování. HZS popisuje mechanismus takzvaného přechodového odporu: spoj v zásuvce, svorkovnici nebo rozvaděči se postupně zhoršuje, začne se lokálně zahřívat a může způsobit požár, aniž by vybavil jistič nebo proudový chránič. Nejde totiž o klasický nadproud, který by ochranný prvek rozpoznal.
Varovné signály, na které upozorňují hasiči:
- Jiskření v zásuvce při vytahování vidlice
- Teplé nebo zabarvené zásuvky a adaptéry
- Zápach přehřátého plastu
- Prodlužovací kabely používané jako trvalý rozvod
Zastaralá elektroinstalace, typicky v domech starších dvaceti až třiceti let, má vyšší pravděpodobnost unavených spojů. HZS ji výslovně označuje za rizikovou. A přitom pravidelné revize odběrných elektrických zařízení v bytech a rodinných domech v Česku obecně předepsány nejsou.
Co zkontrolovat, než si necháte cokoliv nainstalovat
Podle metodiky MMR, MPO a MD musí instalace wallboxu projít výchozí revizí a splňovat požadavky normy ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 včetně správného typu proudového chrániče. U fotovoltaiky distributor vyžaduje výchozí revizní zprávu výrobny, jednopólové schéma zapojení a měření impedance. ČEZ Distribuce pak pracuje s revizní zprávou té části instalace, kde proběhla úprava, nemusí jít nutně o revizi celého domu.
Praktické minimum před instalací:
- Nechat prověřit stav rozvaděče a dotčených okruhů
- Ověřit, že projektová dokumentace odpovídá skutečnému provedení
- Zajistit měření impedance proudové smyčky
- Po montáži nechat provést výchozí revizi
- U starších domů zvážit širší modernizaci instalace, ne jen připojení nového zařízení
Zajímavé je, že celkový podíl elektrických požárů v čase výrazně neroste, přestože zátěž domácích sítí stoupá. IFS to vysvětluje částečně lepší konstrukcí moderních zařízení a přísnějšími požadavky na nové instalace. Jenže to platí jen tam, kde se nová technologie skutečně instaluje podle pravidel, na samostatný okruh, s odpovídajícím jištěním a po řádné revizi.
Největší riziko dnes nepředstavují solární panely ani wallboxy. Představuje ho dům, kde se na třicet let starou instalaci postupně nabalují nové energetické prvky, aniž by se někdo podíval, jestli na to ta soustava vůbec má.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík