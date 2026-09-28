Nejbohatší noc britského boxu. Fury ani Joshua ale netuší, kolik z ní dostane soupeř

- Fury a Joshua se utkají 11. prosince na Principality Stadium v Cardiffu. Přenos vysílá Netflix.
- Společná gáže má podle The Times činit zhruba 200 milionů dolarů.
- Každý z boxerů podepsal samostatnou smlouvu a neví, co nabídli soupeři.
- Joshuův kontrakt vyžadoval zápas v Británii, Furyho nechal místo otevřené.
- Promotér Frank Warren mluví o nejvyšší výplatě v historii britského boxu.
Dvě smlouvy, jedno tajemství
Na zápas dvou britských ikon těžké váhy se čekalo patnáct let. Hotový byl mnohokrát a pokaždé se rozpadl, naposledy v roce 2022, kdy Joshua přijal rozdělení peněz v poměru šedesát ku čtyřiceti ve Furyho prospěch. Teď je všechno podepsané a podle sportovního právníka Toma Murraye k tomu pomohl nenápadný trik.
„Zajímavé je, že vznikly dvě samostatné smlouvy, jedna s Furym, jedna s AJ,“ vysvětlil spoluzakladatel kanceláře Three Points Law v pořadu stanice talkSPORT. Tentýž právník přitom dříve odhadoval, jaký trest čeká Manchester City za 115 obvinění.
Proč na tom záleží? Velké zápasy podle Murraye nejčastěji padají na tom, jak si boxeři rozdělí peníze. Když sedí všechny strany u jednoho stolu, každý vidí, kolik dostane ten druhý. A i když je vlastní částka astronomická, začne vadit, že soupeř bere pětapadesát procent.
„Anthonymu Joshuovi řeknete: tady je částka za zápas s Tysonem Furym, jsi spokojený? Řekne, že ano. Tyson Fury řekne totéž a ani jeden neví, co bylo nabídnuto tomu druhému. A tak umožníte zápas, který se patnáct let nekonal,“ popsal Murray.
Wembley bez střechy, Amerika bez Joshuy
Odlišné smlouvy ale přinesly i komplikaci. Joshuův kontrakt vyžadoval zápas ve Spojeném království, Furyho místo konání neurčoval. Saúdský boxerský magnát Turki Alalšajch tlačil kvůli Netflixu na Spojené státy a Fury, který má na streamovací platformě vlastní pořad, by tam jel rád. Podle Murraye se změnily i poměry v saúdském financování.
„Saúdové teď jdou cestou, kdy tyhle zápasy musí dávat komerční smysl. Už není doba, kdy se peníze dají poskytnout jen tak, bez protihodnoty,“ poznamenal právník.
Joshua s promotérem Eddiem Hearnem se ale Ameriky odmítli. Chtěli Wembley, jenže kvůli průtahům se zápas posunul z října až na prosinec a stadion bez zatahovací střechy ze hry vypadl. Zbyl Cardiff, kde Joshua v minulosti vybojoval velká vítězství.
Mlčení za miliardy
Že si boxeři své částky nikdy nesdělí, považuje Murray za velmi pravděpodobné. „Tipuji, že Hearn neví, co dostává Frank Warren, a naopak,“ dodal.
Furyho promotér Warren pak stanici talkSPORT potvrdil, že proč se smlouvy liší, netuší. Konkrétní číslo prozradit nesměl kvůli doložkám o mlčenlivosti. Ujistil jen, že půjde o zdaleka největší výplatu v kariérách obou boxerů, vyšší, než kdy dostal jakýkoli britský boxer. Doložka o odvetě podle něj ve smlouvě jeho tábora zatím není.
Oba přitom jdou do ringu po dvou porážkách s Oleksandrem Usykem. Fury letos v dubnu jednoznačně porazil na body Arslanbeka Machmudova a v červenci Mariusze Wacha, na kontě má 36 výher, dvě prohry a jednu remízu. Joshua loni v prosinci knokautoval youtubera Jakea Paula a v červenci přežil dva knokdauny v prvním kole, než ukončil Kristiana Prengu. Jeho bilance je 30 výher a 4 porážky.
Poprvé se tváří v tvář postaví 30. září na tiskové konferenci v Londýně.