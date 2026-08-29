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Nehoda dvou aut zablokovala Jiráskovu ulici v Rychnově nad Kněžnou

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Dennívýzva
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Srážka dvou osobních vozidel v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou ochromila tamní provoz. Zraněné ošetřovala záchranná služba. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel zkomplikovala…
Nehoda_RK

Nehoda_RK

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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