Nedozrávají vám na zahradě melouny? Oregonská dýně chutná stejně sladce a vydrží v komoře až deset měsíců

Carol Deppe strávila roky hledáním poslední použitelné linie staré oregonské Sweet Meat, která se v komerčním osivářství postupně rozpadla. Původní odrůdu zavedla firma Gill Brothers v Portlandu na začátku dvacátého století a proslula výjimečně silnou dužninou a bohatou chutí. Jenže masová produkce osiva vlastnosti rozmělnila. Deppe, genetička a autorka knih o ekologickém šlechtění, linii zpětně vyselektovala pro chladnější klíčení, mohutnou dužninu, drobnou semennou dutinu a mimořádnou trvanlivost. Výsledek pojmenovala Sweet Meat — Oregon Homestead a uvolnila ho pod otevřenou licencí
OSSI. Podle jejího vlastního vyjádření se odrůda stala bestsellerem hned u tří oregonských semenářů. V Česku je registrovaná od 31. 10. 2015 a v unijním katalogu figuruje pod jediným záznamem, českým kódem udržovatele CZ 1543. Proč meloun na české zahradě často zklamává
Vodní meloun potřebuje optimálně kolem 28 °C, sadba vyžaduje minimálně 18 °C v půdě a celá rostlina reaguje podrážděně na kolísání teplot, déšť i vítr. Podle SEMO se ve volné půdě daří hlavně v nejteplejších oblastech, prakticky na jižní Moravě a v pár výjimečných polohách. Kdo zahradničí jinde, sází meloun do fóliovníku, nebo riskuje, že plody nedozrají. Sweet Meat Oregon Homestead nabízí jinou cestu ke sladké plodině. Byla cíleně šlechtěna pro organické systémy a chladnější start, klíčí spolehlivěji v chladné půdě a bujně roste i v sezonách, kdy meloun stagnuje. Vegetační doba činí zhruba 100 až 110 dnů, což v teplejších a středních polohách Česka zvládne většina zahrad s předpěstovanou sadbou.
Dužnina, která překonává hokkaido v tloušťce i trvanlivosti
Kdo zná hokkaido (v katalozích vedené jako Red Kuri), má přirozenou srovnávací laťku. Rozdíly jsou přitom markantní:
Vlastnost Sweet Meat Oregon Homestead Red Kuri (hokkaido) Hmotnost plodu 4–12 kg 1,5–2,5 kg Vegetační doba 100–110 dní cca 92 dní Skladovatelnost min. 6 měsíců, dle českého udržovatele až 10 max. 3–4 měsíce Jádrová dutina malá střední Charakter dužniny silná, sušší, sladká jemnější, vlhčí
Podíl jedlé hmoty u Sweet Meat výrazně převyšuje hokkaido právě díky miniaturní semenné komoře. Když plod rozkrojíte, semena zabírají jen zlomek vnitřku; zbytek tvoří kompaktní, oranžovožlutá dužnina. Historický katalog z roku 1963 její chuť přirovnával k tomu nejjemnějšímu sladkému bramboru. Čeští pěstitelé hovoří o medové sladkosti, kterou někteří přirovnávají k melounu. Primární šlechtitelské popisy Carol Deppe pracují se spojením „sladká, mohutná a spíše suchá dužnina“. Právě ta sušší konzistence z ní dělá ideální surovinu k pečení, na polévku, pyré i jako přílohu. Uvařenou či pečenou dužninu lze bez problémů zamrazit.
VIDEO Jak dosáhnout desetiměsíční skladovatelnosti
Klíč k dlouhému skladování spočívá ve třech krocích: správné sklizni, vytvrzení a uložení. Plod je zralý, když stonek zkorkovatí a slupku nelze poškrábat nehtem. Sklízejte před prvními silnými mrazíky a zacházejte s plody opatrně; každý otlak či ranka zkracuje životnost. Po sklizni nechte tykve vytvrdnout pět až deset dní při teplotě kolem 27–29 °C a vyšší vlhkosti, aby se slupka zahojila. Poté přesuňte do suchého, větraného prostoru o teplotě 10–15 °C a relativní vlhkosti 50–70 %.
OSSI uvádí skladovatelnost nejméně šest měsíců a doporučuje nechat plody dozrát alespoň měsíc v interiéru, než je rozkrojíte; chuť se během ležení prohlubuje a sládne. Český udržovatel Permasemínka mluví o deseti měsících v suchu a teple, výjimečné kusy prý přečkají celý rok. Takový výsledek ovšem předpokládá bezvadné, plně vyzrálé plody bez jediného poškození.
Co potřebuje zahrada a co zvládne i začátečník
Rostlina vysílá výhony až šest metrů do všech stran. Na malé zahrádce to znamená jednu, maximálně dvě rostliny a promyšlené vedení úponů mimo hlavní záhony, třeba podél plotu nebo přes kompost. Každá rostlina dává tři až čtyři plody, takže i jediný exemplář zásobí domácnost na měsíce.
Důležitá poznámka pro ty, kdo chtějí šetřit na osivu: odrůda spadá pod OSSI Pledge, což znamená, že semena smíte volně množit, sdílet i prodávat. Háček tkví v biologii; tykev velkoplodá (Cucurbita maxima) se snadno kříží s jinými odrůdami téhož druhu. Pěstujete-li současně hokkaido, potomstvo bude s největší pravděpodobností hybrid. Čistotu zachováte jedině izolací nebo ručním opylením.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková