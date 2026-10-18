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Nedělní večeře, čisté povlečení a pohádka v televizi. Proč nám některé obyčejné chvíle z dětství zůstaly pod kůží?

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Večeře, která voněla z kuchyně. Čerstvé pyžamo, zvuk televize za dveřmi a zvláštní pocit, že neděle má svou vlastní atmosféru. Někdy nám v paměti nezůstanou velké události, ale úplné maličkosti. A možná právě ony vysvětlují, proč si některé drobné domácí rituály tak rády vytváříme i v dospělosti.
Nedělní večeře, čisté povlečení a pohádka v televizi. Proč nám některé obyčejné chvíle z dětství zůstaly pod kůží?

Nedělní večeře, čisté povlečení a pohádka v televizi. Proč nám některé obyčejné chvíle z dětství zůstaly pod kůží?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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