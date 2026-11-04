Nedělní „Lekvárová buchta“ na plech – snadný hrníčkový recept ze staré kuchařky. Žádná věda, vážení, ani složité postupy

Nedělní dopoledne má své kouzlo, zvlášť když se kuchyní začne šířit vůně čerstvě upečené buchty. Na stole čeká hrnek kávy, rodina se pomalu schází a z plechu mizí první kousky ještě dřív, než moučník stačí úplně vychladnout. Hrníčková buchta s tvarohem a povidly se přesně do takových chvil hodí. Spojuje tři oblíbené náplně v jednom moučníku a připomíná domácí pečení, při kterém nejde o dokonalý vzhled, ale o chuť, ke které se člověk rád vrací.
Tajemství její chuti spočívá v kombinaci surovin, které se v českých kuchyních používají po generace. Jemný tvaroh dodává těstu vláčnost a lehkou svěžest. Švestková povidla obě náplně příjemně propojí svou výraznou ovocnou sladkostí. Právě povidla mají v naší kuchyni dlouhou tradici. Připravovala se z dobře vyzrálých švestek, které se pomalu vařily, dokud nevznikla hustá směs s koncentrovanou chutí. Díky tomu se dala uchovat na zimu a později využít do buchet, koláčů, knedlíků i dalších sladkých jídel.
Na této buchtě je příjemné také to, že kvůli ní nemusíte vytahovat kuchyňskou váhu ani trávit dlouhé hodiny přípravou. Suroviny odměříte hrnkem a náplně můžete na těsto nanést do pruhů, takže po upečení vznikne na řezu pestrý vzor. Pokud máte domácí švestková povidla, určitě je využijte. Jejich chuť bývá výraznější a méně jednotvárná než u některých kupovaných variant. Tvaroh můžete jemně provonět citronovou kůrou. Buchtu nechte po upečení vychladnout, nakrájejte ji na řezy a podávejte jen lehce poprášenou moučkovým cukrem. Skvěle se hodí k odpolední kávě, na rodinnou návštěvu i jako sladká svačina, která potěší ještě následující den.
Troubu předehřejte na 180 °C a hlubší plech vyložte pečicím papírem. Vejce rozklepněte do větší mísy, přisypte moučkový cukr a společně je prošlehejte, až směs zesvětlá. Přilijte mléko a rostlinný olej a krátce promíchejte.
V samostatné míse smíchejte polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs postupně přisypávejte k vaječné směsi a vše promíchejte do hladkého těsta bez hrudek. Těsto by mělo být vláčné a snadno stékat ze stěrky.
Do další mísy vložte měkký tvaroh, moučkový cukr a vanilkový cukr. Přilijte mléko, přisypte vanilkový pudinkový prášek a vše důkladně prošlehejte, aby vznikla hladká náplň. Pokud je tvaroh velmi řídký, přidávejte mléko postupně a výslednou konzistenci upravte podle potřeby.
Na připravený plech nalijte přibližně 2/3 těsta a rovnoměrně ho rozetřete až do rohů. Na těsto rozložte tvarohovou náplň a povrch lehce uhlaďte. Snažte se vytvořit souvislou vrstvu, aby byl tvaroh zastoupený v každém řezu.
Švestková povidla přendejte do cukrářského sáčku nebo pevného sáčku s odstřiženým růžkem. Na tvarohovou vrstvu nastříkejte pruhy povidel, případně je naneste lžící v pravidelných pásech. Náplň neroztírejte úplně do stran, aby po upečení zůstaly na řezu viditelné.
Zbylé těsto naneste navrch v tenkých pruzích nebo cikcak přes náplň. Nemusíte zakrýt celý povrch, protože právě střídání světlého těsta a povidel vytvoří pěkný vzor. Plech vložte do předehřáté trouby a buchtu pečte přibližně 30–35 minut, dokud těsto nezezlátne.
Upečenou buchtu vyjměte z trouby a nechte ji na plechu úplně vychladnout, aby tvarohová vrstva při krájení dobře držela. Poté ji nakrájejte na jednotlivé řezy a podle chuti lehce poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová