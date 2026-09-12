Nedělní kakaový řez na plech – díky této tvarohové náplni a čokoládové polevě chutnají ještě lépe než populární Míša řezyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nedělní kakaový řez na plech – díky této tvarohové náplni a čokoládové polevě chutnají ještě lépe než populární Míša řezy
Brambory, slané olivy a halloumi vytvoří kombinaci, která klasické bramboráky posune zase o něco dál....
Domácí vepřové trhané maso do skla potěší každého, kdo má rád poctivé masové pochoutky. S čerstvým chlebem...
Mortadela nemusí skončit jen v sendviči. Smažená mortadela s parmazánem dostane díky křupavému obalu úplně...
Bramborový pekáč s klobásou a sýrem je poctivé domácí jídlo, do kterého snadno využijete vařené brambory,...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Když není čas na kynutí, zachrání vás tvarohové koblížky. Jsou překvapivě snadné
- Domácí čokoládová pěna: Tajemství čtyř surovin, které zvládne každý
- Pardubický perník s čokoládovou polevou, který nejlépe chutná uleželý a ochotně měkne
- Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva