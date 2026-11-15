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Nedělní horoskop na 15. listopadu. Střelcům bude stačit krátký výlet, Kozorozi mohou zavřít diář dřív

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V neděli 15. listopadu v Praze Měsíc zapadne ve 21.07. Do té doby se vejde dlouhá procházka i úplně obyčejný večer u stolu. V dnešním autorském horoskopu má každé znamení jednu možnost, jak si část neděle ponechat pro sebe.
Tematický ilustrační snímek k horoskopu, nikoli záznam oblohy v uvedený den. Foto: tawatchai07 / Magnific.

Tematický ilustrační snímek k horoskopu, nikoli záznam oblohy v uvedený den. Foto: tawatchai07 / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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