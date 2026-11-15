Nedělní horoskop na 15. listopadu. Střelcům bude stačit krátký výlet, Kozorozi mohou zavřít diář dřív

Beran
Místo rychlého rozdělování nedělních úkolů si dnes poslechněte, co ostatní plánovali sami. Některé věci se mohou vyřešit i bez vašeho vedení. Využijte ten čas k něčemu, co jste si sami slíbili.
Býk
Oblíbená snídaně vám může udělat radost i v poledne. Pokud kolem stolu sedí někdo, koho jste dlouho neviděli, neodcházejte hned uklízet hrnky. Ještě jedna společná vzpomínka bude mít větší cenu.
Blíženci
Knížka, kterou vám někdo půjčil, možná pořád čeká na nočním stolku. Přečtěte si aspoň první stránku. Snad z ní bude celé odpoledne, nebo alespoň dobrý důvod domluvit se s kamarádem na vrácení.
Rak
Rodinné plánování se dnes nemusí točit jen kolem povinností. Připomeňte malý výlet, který se vám všem povedl. Směle o něm mluvte, i kdyby se nový termín zatím do žádného kalendáře nevešel.
Lev
Když se někomu povede domácí zákusek nebo drobná oprava, dejte mu prostor pochlubit se vlastními slovy. Vaše nadšení neztratí nic na síle, když si podrobnosti vyslechnete dřív, než přidáte vlastní zkušenost.
Panna
Jednu poličku můžete uklidit, aniž z ní vyroste velká nedělní inventura. Předem si vyberte místo, kde opravdu skončíte. Až budete hotovi, zaslouží si zbytek pokoje klid stejně jako vy.
Váhy
Při pozvání na kávu nemusíte vyrovnávat všechny staré návštěvy. Pozvěte člověka, s nímž dnes chcete mluvit. Ostatní návštěvy můžete nechat na jiný den.
Štír
Bude-li se blízký člověk chtít svěřit, zkuste odložit otázku, jak to chce vyřešit. Nechte mu nejprve možnost pojmenovat, co ho těší nebo trápí. O dalším kroku se můžete bavit jindy.
Střelec
Kousek cesty podél vody nebo na druhý konec čtvrti může být dost velký výlet i bez jízdenky. Vyjděte tam, kde je vám volněji. Pokud vás někdo doprovodí, dovolte mu určit jednu z odboček.
Kozoroh
Už dnes večer si můžete nachystat věc, kterou v pondělí ráno často hledáte. Pak diář zase zaklapněte, aby vám nebyl přes celou neděli pořád na očích.
Vodnář
Na rodinné návštěvě se zkuste zeptat na zálibu někoho, koho jste zatím znali hlavně z práce. Může to být pečení chleba nebo stavba modelů. Když vás zaujme detail, nechte si ho ukázat.
Ryby
Nedělní večer může působit otevřeněji, když v něm zazní i něco jiného než přípravy na ráno. Vyberte si povídku, film nebo hudbu, které patří výhradně dnešku. Ráno si svoji pozornost vezme samo.
timeanddate.com