Nedaleko Českého Krumlova se převrátil náklaďák a začaly mu hořet zadní nápravy

Nedaleko Českého Krumlova se převrátil náklaďák a začaly mu hořet zadní nápravyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehoda nákladního vozu u Kájova, místní části Boletic. Foto: HZS Jihočeského kraje
Článek byl publikován 26.10.2026 16:18
Vážná nehoda se stala dnes dopoledne v Hlubočkách na Olomoucku. Dodávka tam vjela před přijíždějící osobní...
Okolnosti vážné nehody vyšetřují policisté od soboty u obce Choteč na Jičínsku. Srazil se tam osobní vůz s...
Tragická nehoda se stala dnes u obce Ležky na Podbořansku. Srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem....
S omezením dopravy musí od pátečního večera počítat řidiči na silnici u hotelu Praha v Hřensku. Ze svahu se...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →