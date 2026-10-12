Nechutné dno Netflixu s 11% hodnocením: Soutěžící v továrně na čokoládu lížou zdi a bojují o miliony

Wonkův zlatý kupón vtrhl na obrazovky Netflixu 23. září 2026 a jeho základ je překvapivě jednoduchý. Do soutěže bylo vybráno dvanáct soutěžících, kteří do továrny vstupují společně s partnerem podle vlastního výběru. Celkem tedy soutěží čtyřiadvacet lidí. Nejde přitom o děti jako v původním příběhu, ale o dospělé, kteří se postupně musí vypořádat s nejrůznějšími nástrahami.
Jejich cílem je dostat se až na konec a získat celoživotní rentu v hodnotě tří milionů dolarů. Jenže cesta k ní rozhodně není jednoduchá. Musí projít fyzickými, psychickými a morálními zkouškami, přičemž postupně ztrácí své soupeře. V některých momentech navíc může být vyřazen pouze jeden člen dvojice a jeho partner pokračuje dál.
Foto: Netflix
Velkou roli hraje také strategie. Soutěžící spolupracují, vytvářejí aliance a zároveň musí přemýšlet nad tím, komu můžou věřit. Právě v tom se reality show vzdaluje dřívějšímu pohádkovému kouzlu a přibližuje se klasickým soutěžním pořadům typu
Survivor.
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Že to vypadá docela zajímavě? Kritici nadšeni nejsou. Na
Rotten Tomatoes má novinka aktuálně pouhých 11 % od kritiků a 38 % od diváků. Přesto si pořad hned po premiéře našel spoustu diváků. V prvním týdnu se dostal na druhé místo sledovanosti Netflixu s 4,6 milionu zhlédnutí. O týden později sice klesl na čtvrté místo, i tak nasbíral dalších 4,3 milionu.
Vybrali jsme nejšílenější disciplíny, u kterých budete účastníky střídavě litovat a střídavě se smát jejich zoufalství.
Luštění tajemství jedlé tapety
Tahle zkouška je noční můrou všech dentistů i hygieniků. Soutěžní dvojice se postaví před obří stěny potažené jedlou tapetou, na které jsou vyobrazené nejrůznější druhy ovoce. A pokud si myslíte, že se na ni všichni budou jen koukat, jste na omylu. Musí ji lízat.
Jednotlivé motivy totiž ukrývají písmena, která soutěžící odhalí právě odstraněním ochucené vrstvy. Z nasbíraných písmen musí co nejrychleji složit tajné slovo. Netflix přitom samotnou disciplínu popisuje jako sprint k cílové čáře – tentokrát ovšem s jazykem místo nohou.
Inspirace slavnou scénou z filmu
Karlík a továrna na čokoládu z roku 1971 je zjevná. Jenomže zatímco tam byla jedlá tapeta jen bizarní součástí Wonkovy továrny, tady se z ní stává jedna z cest k výhře. Foto: Netflix Peklo v obří žvýkačce
Pamatujete si na slavný stroj na obří barevné žvýkačky? Po zhlédnutí druhé epizody se na něj budete koukat úplně jinak. Soutěžící jsou uvnitř takového automatu uvězněni. Aby se dostali ven, musí se probojovat skrz stovky těžkých, obřích a extrémně lepkavých koulí a najít skrytý klíč k úniku.
Hráči tuto disciplínu popsali jako čisté klaustrofobické peklo, kde je každá vteřina stála litry potu, a když se konečně vyhrabali ven, vypadali, jako by je sežvýkala a vyplivla obří sladká obluda.
Foto: Netflix Stavební inženýrství z Věčných zavřihubek
Wonka má samozřejmě své věčné zavřihubky, které jsou jeho nejstřeženějším tajemstvím. V reality show ale získaly mnohem větší rozměry a staly se stavebním materiálem. No a co? Problém je v tom, že pokud máte před sebou obrovské kulaté a hladké předměty, jeden na druhém určitě poslušně stát nebudou. Jak z nich tedy postavit co nejvyšší pyramidu, která se nesmí zřítit?
Každý drobný záchvěv ruky nebo sebemenší otřes ve studiu znamená, že se celá konstrukce s hlasitým rachotem rozkutálí po podlaze a tým musí začít úplně od nuly. Bez pevných nervů to nedáte!
PSALI JSME: Netflix schytal tvrdou kritiku: Jeho nový Willy Wonka vyvolal okamžitý odpor a diváci mluví o Squid Game pro děti Foto: Netflix Wonkavize 2.0 a parodie na televizní soutěže
Jedna z nejvýraznějších částí továrny dostala název Wonkavize 2.0. Jde o moderní verzi televizního studia z původního filmu, kde se věci teleportují vzduchem. Soutěžící zde absolvují několik různých her.
V sadistickém kvízu s názvem Bublinový Riskuj! se vznášejí v bublinách hlavou dolů a snaží se nespadnout. Ve hře Ukradni, nebo nechej být, kterou jako hologram moderuje samotný Howie Mandel, se hráči bezohledně okrádají o imunitu a nasbírané výhody. Stačí ale špatný krok, narazí na pukavce (bad eggs) a celá jejich taktika vyletí komínem.
Foto: Netflix Wonkův destrukční kontrakt
Ne všechny hry jsou o síle, rychlosti nebo schopnosti lízat zeď. Některé testují, kam až je soutěžící ochotný zajít kvůli penězům. Právě na tom je postavený Wonkův destrukční kontrakt. Hráči dostanou možnost rozhodnout o osudu jiného týmu a musí zvážit, jestli se jim vyplatí spolupracovat, nebo se zbavit soupeřů. Čistý psychologický teror.
Willy byl v knihách i filmech tak trochu sadistickým manipulátorem, což tahle disciplína dokonale reflektuje. Show zde ukazuje svou nejtemnější tvář – férová hra a snaha pomoct ostatním hráče v čokoládové továrně velmi rychle dovedou k okamžitému vyhazovu.
Foto: Netflix Kritici Wonkovi příliš nefandí. Vadí jim AI i temná atmosféra
Pokud vám připadá, že Netflix vzal Wonku a udělal z něj pořádně bizarní reality show, o které se bude mluvit, recenzenti to vidí podobně. A navrch přidávají velice špatná hodnocení.
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The Guardian udělil soutěži dvě hvězdičky z pěti a vadí mu především pomalé tempo, strategické aliance typické pro běžné reality show a celkově poněkud pochmurná atmosféra. Podle recenze se tím vytrácí hravost, kouzlo a pohádkovost původních adaptací. Jako velké mínus označuje hlas Genea Wildera vytvořený pomocí umělé inteligence. Jde o nepříjemný prvek, který působí neživě a celý koncept ruší.
První řada už navíc zná svého vítěze. Je jí dvaadvacetiletá DJka a choreografka Gabrielle Wright, která ve finále porazila Taylor Schilling. Peníze přitom nebude dostávat najednou, ale formou sto tisíc dolarů ročně po dobu třiceti let.
Zdroje: RottenTomatoes, The Guardian, TUDUM, Entertainment Weekly, People