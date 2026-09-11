Nechtěl mít na záznamu prohru, tak ji smazal pomocí AI. Ruský MMA zápasník předělal video s verdiktem

Michail Lopyshanskij prohrál na body s tádžickým zápasníkem Dilovaršochem Tujčijevem na malé ruské akci Blacksmith Fight Championship. Nic výjimečného, regionální turnaj, pár stovek diváků, jeden zápas z mnoha. Jenže po turnaji se na internetu objevilo video z vyhlášení výsledku, které ukazovalo něco jiného: obě ruce nahoře, jako by zápas skončil remízou. Databázový portál Tapology případ rozkryl 10. září 2026 a poprvé veřejně zdokumentoval, jak AI posloužila k přepsání sportovního výsledku v bojových sportech.
Co přesně bylo na videu změněno
Manipulace se netýkala průběhu zápasu. Nikdo nepřekresloval údery ani takedowny. Upravený byl jediný moment, závěrečný záběr, kdy rozhodčí zvedá ruku vítěze. V pozměněné verzi video působilo, jako by rozhodčí zvedl obě ruce současně, tedy vyhlásil remízu. Konkrétní nástroj ani model, kterým video vzniklo, veřejně znám není. Šlo ale o lokální přepis krátkého úseku, ne o kompletní generování celého zápasu od začátku do konce.
The fighter on the right, Mikhail Lopushanskiy, looks pretty weird with the way the flag is sticking to and moving around his arm. None of this is real. The league and the fighter worked together to cover this up. Thankfully we found a photographer's shots who was at the event. pic.twitter.com/MeYIanT2I1— Tapology (@tapology) September 10, 2026
Tapology na platformě X popsalo viditelný artefakt: vlajka obtočená kolem Lopyshanskijovy ruky se chovala nepřirozeně, „lepila se“ způsobem, který neodpovídal fyzice látky. Pro běžného diváka, který video viděl izolovaně a bez kontextu, to nemuselo být na první pohled zřejmé. Při porovnání s dalšími materiály už ale falzum neobstálo.
Jak Tapology podvod rozkrylo
Klíčem nebyla žádná sofistikovaná forenzní analýza. Bylo to křížové ověření z více nezávislých stop. Tapology porovnalo sdílené video se snímky fotografa, který na akci byl přítomen a zachytil moment vyhlášení. Na fotografii rozhodčí zvedá jednu ruku, Tujčijevovu. Druhá stopa: na sociálních sítích samotného Tujčijeva zůstal původní, neupravený záběr z verdiktu.
Tři zdroje, tři shody, jeden rozpor. Upravené video stálo proti fotografii i proti originálu.
Podle Tapology následovalo standardní označení: zápasník, organizace Kuznya i samotný zápas dostaly varování o podvodném a zavádějícím jednání. Promotér navíc obdržel příznak, podle kterého budou jeho budoucí akce automaticky procházet individuálním ověřením. Tapology i sekundární zdroj AgentMMA uvádějí, že organizace a zápasník jednali společně.
Internet může klamat
Tady příběh dostává nepříjemnou pointu. Tapology sice opravilo výsledek a přidalo varování, ale „oficiální internetový rekord“ u malých turnajů neexistuje jako jedna autorita. Při kontrole 10. září 2026 agregátor FightMatrix stále vedl dvojici Lopyshanskij–Tujčijev jako remízu.
Dvě databáze, dva různé výsledky. Kdo hledá rychlou odpověď, může narazit na tu špatnou.
Sám Lopyshanskij po zápase na Instagramu tvrdil, že měl vyhrát, a nesouhlasil ani s remízou. Formální sportovní sankce (ban, disciplinární řízení, zásah komise) se k 10. září 2026 ve veřejných zdrojích nepodařilo dohledat. Dopad je zatím reputační a databázový: veřejná ztráta důvěry, komplikace při prezentaci rekordu promotérům i soupeřům.
Proč je případ důležitější, než vypadá
Nejde o dokonalý deepfake. Jde o to, že i nedokonalý stačí. Malá regionální akce, jeden kameraman, žádný živý přenos, žádné PPV. Kdyby na místě nebyl fotograf, ověření by stálo na výrazně slabších základech. A právě takových akcí je ve světě MMA naprostá většina.
NIST, americký Národní institut pro standardy a technologie, v roce 2026 otevřeně popisuje mezeru mezi laboratorní přesností detekce deepfake a její použitelností v praxi. Problém není jen rozpoznat manipulaci v čistém prostředí, ale udržet spolehlivost po postprodukčních úpravách, kompresi a dalších zásazích, kterými video projde cestou na sociální sítě. Detekce deepfake je aktivní forenzní problém, ne uzavřená disciplína.
Kauza Lopyshanskij neukazuje, že AI už bezchybně přepisuje sportovní realitu. Ukazuje něco horšího: že to ani nemusí dělat bezchybně, aby to na malé scéně prošlo. Jediné, co podvod zastavilo, byla náhoda, fotograf na správném místě ve správný čas.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková