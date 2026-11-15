Nechte omládek udělat půl práce za vás: Domácí rohlíky z omládku jsou nadýchané uvnitř a krásně vypečené na povrchu

z Domácí rohlíky omládku jsou přesně ten typ pečení, u kterého člověk zjistí, že obyčejné pečivo nemusí být vůbec obyčejné. Těsto se dělá překvapivě , dobře se s ním pracuje a výsledek stojí za to: rohlíky mají snadno pěknou kůrku, měkký střed a kuchyň po nich voní tak, že se čekání na vychladnutí stává čistě teoretickou disciplínou.
O domácích rohlících se pořád trochu říká, že jsou pro ty, kdo mají volné dopoledne a chuť dělat si doma malou pekárnu. Není to tak hrozné. Základ je omládek ze
100 ml vody, 10 g čerstvého droždí, 1 lžičky sladěnky nebo a medu 125 g hladké mouky. Ten si hodinu pracuje sám, potom se přidají další suroviny a těsto už pokračuje. Podobné poměry se používají i v jiných osvědčených receptech na české rohlíky, kde se omládek obvykle míchá zhruba ze 100 ml vody a 125 až 140 g mouky.
Omládek potřebuje asi 1 hodinu. Hotové těsto pak další 1 hodinu a vytvarované rohlíky ještě krátce odpočívají na plechu. Urychlit se to dá, jistě, ale člověk tím většinou něco ztratí. Omládek těsto zjemní, pomůže chuti a udělá svoje i se střídou. Rohlíky potom nepůsobí gumově ani druhý den. Tedy pokud se druhého dne dočkají. Recept na domácí rohlíky z omládku
Doba přípravy: 2 hodiny 45 minut včetně kynutí Co potřebujeme Suroviny na omládek 100 ml vlažné vody 1 lžičku sladěnky nebo medu 10 g čerstvého droždí 125 g hladké mouky Z čeho udělat těsto 140 ml vody 1 lžičku soli 360 g hladké mouky 25 g tuku, tedy oleje nebo sádla Na dokončení Foto: Cooky.cz, Když omládek udělá půl práce za vás: Domácí rohlíky z omládku jsou nadýchané uvnitř a krásně vypečené na povrchu Postup přípravy křupavých rohlíků z omládku
1. Do mísy nalijte
100 ml vlažné vody, přidejte sladěnku nebo med, rozdrobte droždí a nasypte 125 g hladké mouky. Všechno promíchejte na hustší omládek. Mísu zakryjte a nechte ji stát v teple přibližně 1 hodinu.
2. K vykynutému omládku přilijte
140 ml vody, přidejte sůl, 360 g hladké mouky a 25 g tuku. Vypracujte hladké těsto. Nemá se rozlévat, ale tvrdá koule také není ideál. Správně je pružné, měkké a postupně se začne pěkně odlepovat od ruky nebo od háku robotu.
3. Mísu znovu zakryjte a těsto nechte kynout asi
1 hodinu. Mělo by viditelně nabýt. Když je v kuchyni chladněji, hlavně v zimě někde u okna, půjde to pomaleji. S tím se u kynutého těsta prostě počítá.
4. Vykynuté těsto dejte na vál, rozdělte ho na
8 stejných kusů a z každého vytvarujte kuličku. Nechte je ještě přibližně 10 minut odpočinout.
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5. Každou kuličku rozválejte na oválnou nebo trojúhelníkovou placku a stočte ji do rohlíku. Hotové kusy přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
6. Na plechu nechte rohlíky ještě asi
15 minut dokynout. Pak je potřete vodou. Při pečení tolik neoschnou a kůrka dostane lepší barvu.
7. Pečte v troubě předehřáté na
220 °C zhruba 20 minut, dokud nezezlátnou. Ke konci se vyplatí nakouknout častěji, některé trouby umí poslední minuty vzít dost zostra.
TIP: Ze stejného těsta se dají připravit i anglické rohlíky. Po stočení je lehce zploštěte, potřete olejem smíchaným s grilovacím kořením a navrch položte anglickou slaninu se sýrem. Foto: Cooky.cz, Když omládek udělá půl práce za vás: Domácí rohlíky z omládku jsou nadýchané uvnitř a krásně vypečené na povrchu Olej nebo sádlo?
Funguje obojí.
Olej bývá doma skoro vždycky a těsto s ním vyjde lehké. Sádlo přidá plnější chuť a po upečení i o něco výraznější vůni. Není to rozdíl, který by recept převrátil naruby, ale u domácích rohlíků je sádlo znát příjemně. Často kladené otázky o rohlících z omládku
Můžu místo čerstvého droždí použít sušené?
Ano, jde to. U podobných receptů se používá i
1 balíček sušeného droždí. Počítejte jen s tím, že kynutí i chuť se mohou lehce lišit.
Proč se rohlíky po vytvarování nechávají ještě kynout na plechu?
Když se tahle fáze vynechá, rohlíky bývají hutnější a při pečení mohou snadněji prasknout.
Dá se těsto použít i na jiné pečivo?
Ano. Hodí se na
anglické rohlíky i na menší housky. Jen upravte tvar a hlídejte pečení, menší kousky bývají hotové dřív.
Proč právě omládek?
Omládek pomáhá kynutí a těstu dává lepší chuť i strukturu. U rohlíků je rozdíl poznat poměrně rychle: střídka je jemnější a pečivo nepůsobí ploše, i když se pracuje jen s úplně běžnými surovinami.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková