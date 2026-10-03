Nechte bazén na slunci a chlor z vody sám zmizí. Pak ji využijete k úklidu i zalévání, i tak ale občas jednáte na vlastní riziko

Koupací sezóna 2026 se chýlí ke konci, ČHMÚ naměřil pro srpen průměrných 20,0 °C, tedy nadnormální měsíc, kdy slunce pálí dost na to, aby hladinu volného chloru v odkrytém bazénu stáhlo výrazně dolů. Než ale vodu pustíte na trávník nebo po ní spláchnete terasu, potřebujete vědět víc než jen „chlor už se vypařil“. Rozhodující otázka totiž zní: co všechno kromě chloru ve vodě ještě zůstalo?
Jak slunce rozpouští chlor a proč to trvá různě dlouho
Ultrafialové záření rozkládá volný chlor, tedy kyselinu chlornou a chlornanový iont, které v bazénové vodě zajišťují dezinfekci.
CDC řadí sluneční svit mezi hlavní faktory snižující koncentraci chloru. Výrobce bazénových testerů AquaChek upozorňuje, že při nízké hladině stabilizátoru dokáže přímé slunce srazit chlor z provozního rozmezí k nule i za méně než dvě hodiny. Jenže tahle rychlost platí jen pro specifické podmínky.
Oklahoma State University Extension uvádí, že u vody s volným chlorem trvá přirozená dechlorace na slunci přibližně týden. Rozdíl tkví ve stabilizátoru, kyselině kyanurové (CYA). Ta chrání chlor před UV zářením, a pokud jste celé léto používali multifunkční tablety, CYA v bazénu zpomalí rozpad dezinfekce na dny místo hodin. Dalším faktorem je provzdušnění: odkrytá hladina vystavená větru ztrácí chlor rychleji než zakrytý bazén v závětří. Praktické pravidlo proto zní: počítejte spíš se třemi až sedmi dny a bez měření neodhadujte.
Testovací proužek jako vstupenka k dalšímu využití
Než vodu použijete kamkoli mimo bazén, sáhněte po testovacím proužku. Podle návodu AstralPool stačí proužek ponořit a okamžitě vytáhnout, počkat patnáct sekund a porovnat barevné pole v pořadí volný chlor, pH a alkalita. Totožný postup uvádí i Hornbach u proužků Marimex 4v1. Důležité: po uplynutí patnácti sekund už barvy dál neporovnávejte, výsledek by zkreslovaly.
Co vám proužek řekne, a co už ne:
Volný chlor – klíčový parametr pro rozhodnutí o zálivce. pH – ovlivňuje vstřebávání živin rostlinami; extrémní hodnoty škodí. Alkalita – indikátor pufrační kapacity vody. Stabilizátor (CYA) – některé proužky ho měří, jiné nikoli.
Proužek ovšem neodhalí přítomnost algicidů, vločkovačů ani zazimovacích přípravků. Proto platí: čím jednodušší chemii jste celou sezónu používali, tím průhlednější je vaše rozhodování na konci léta.
Kam s vodou: trávník, terasa, a kde raději brzdit
Studie publikovaná v odborném časopise HortScience (2008) testovala pět okrasných keřů: tavolník japonský, hortenzii latnatou, vajgélii, japonskou vrbu a tavolník měchýřnatý. Voda s volným chlorem pod 2,5 mg/l nezhoršila růst ani vzhled sledovaných dřevin. Citlivější plodiny ale mohou reagovat už při 0,5 mg/l. University of Florida IFAS zároveň upozorňuje, že u trávníku bývá iontová toxicita méně problematická než u okrasných listnatých rostlin, tráva je zkrátka odolnější.
Orientační rozmezí pro zálivku:
Koncentrace volného chloru Vhodnost 0–0,5 mg/l Okrasné záhony, trávník, venkovní oplach ploch 0,5–2,5 mg/l Odolnější keře a trávník; citlivé druhy mohou trpět nad 5 mg/l Výrazné poškození většiny rostlin, zásah do půdních mikroorganismů
Colorado State University Extension doplňuje, že při koncentraci kolem 5 mg/l zasáhne chlor organismy v horním centimetru půdy, populace se ale poté relativně rychle obnoví. Přesto doporučujeme mířit co nejblíž nule.
Nejméně riskantní využití mimo zálivku představuje
oplach venkovních tvrdých ploch, chodníku, terasy, zahradního nářadí. Oficiální seznam povolených úklidových použití bazénové vody se nám dohledat nepodařilo, jde tedy o redakční dedukci postavenou na tom, že tvrdý povrch nepřijímá chemické látky jako živá půda. Jedlé záhony a zahradní jezírka vynechte. Český právní rámec: kanalizační řád a vodoprávní úřad rozhodují
Vypouštění bazénové vody do kanalizace se řídí kanalizačním řádem příslušného provozovatele, a ten je závazný, jak připomínají
Pražské vodovody a kanalizace. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. definuje odpadní vody jako vody se změněnou jakostí, které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních zdrojů. Ministerstvo zemědělství ve svém výkladu podle zákona 106/1999 Sb. doplňuje, že při pochybnostech o povaze vypouštěné vody rozhoduje vodoprávní úřad.
Co to znamená v praxi? Nelze paušálně tvrdit, že bazénovou vodu smíte volně vypustit na zahradu. Záleží na složení, na místních hydrogeologických poměrech a na tom, zda hrozí průsak do podzemních vod. Drobný bonus pro majitele domů se zahradním bazénem: pokud prokazatelně spotřebujete část vody mimo kanalizaci a roční objem přesáhne 30 m³, lze množství vypouštěných odpadních vod zjišťovat měřením nebo odborným výpočtem, a ušetřit na stočném.
Proč voda z multifunkčních tablet vyžaduje vyšší ostražitost
Bazén ošetřovaný po celé léto jen chlorovými granulemi představuje nejpřehlednější scénář: volný chlor klesne, proužek to potvrdí, voda putuje na trávník. Jenže většina českých zahradních bazénů jede na multifunkčních tabletách, které obsahují stabilizátor, algicid a někdy i vločkovač. Stabilizátor zpomaluje rozpad chloru pod UV zářením, AquaChek to popisuje jako ochranný štít. Chloraminy, tedy vázaný chlor, se podle Oklahoma State University odstraňují lépe chemickou cestou než pouhým čekáním na slunci.
Srovnání dvou přístupů k dechloraci:
Slunce – levnější, pomalejší, závislé na počasí a přítomnosti stabilizátoru. Funguje spolehlivě na volný chlor, méně na chloraminy. Chemický neutralizátor – rychlejší, přesnější, vhodný zejména když potřebujete vodu využít v konkrétní den nebo když bazén obsahoval složitější směs přípravků.
Naše doporučení: začněte s přípravou tři až sedm dní před plánovaným vypuštěním, dokud je bazén odkrytý a hladina na přímém slunci. Těsně před použitím změřte proužkem volný chlor. A pokud jste celou sezónu sypali do vody kombinované přípravky, zvažte raději chemický neutralizátor nebo vodu vypusťte do kanalizace v souladu s kanalizačním řádem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková