Necháváte přes noc klíč v zámku? Bezpečnostní technici vysvětlují, proč to nemusí být dobrý nápad. Někdy si zloděje přímo pozvete dovnitř

Zvyk je starý jako panelákové sídliště a logika za ním zní přesvědčivě: když klíč trčí zevnitř, zloděj zvenčí svůj klíč nezasune. Jenže tahle logika platí jen pro jeden typ cylindrické vložky. Na českém trhu se přitom běžně prodávají, a v novostavbách i montují, vložky, které celou úvahu převracejí. Mají takzvanou nouzovou a havarijní funkci, díky níž lze druhým klíčem odemknout zvenčí i tehdy, když uvnitř klíč zůstává. Oba klíče se prostě otáčejí synchronně. Kdo neví, jakou vložku má ve dveřích, ten si z klíče v zámku dělá bezpečnostní rituál, který může být úplně prázdný.
Jak to funguje uvnitř cylindru
U standardní oboustranné vložky bez speciální spojky platí jednoduchý princip: zasunutý klíč na jedné straně fyzicky brání tomu, aby se z druhé strany dal vložit a otočit jiný klíč. Přesně na tom stojí ten večerní zvyk.
Vložka s nouzovou a havarijní funkcí má ale uvnitř takzvanou prostupovou (někdy posuvnou) spojku, mechanismus, který při vložení druhého klíče zvenčí ustoupí a umožní otáčení obou klíčů najednou. V českém prodeji se tahle vlastnost schovává pod celou řadou názvů: „prostupová spojka“, „posuvná spojka“, „emergency“, „BSZ“ nebo jednoduše „nouzová a havarijní funkce“. Výrobce TOKOZ ji nabízí v řadě Pro 400, vložky FAB s prostupovou spojkou najdete i v Hornbachu. Nejde o specialitu pro zámečníky, je to běžný sortiment hobbymarketu.
Existuje ještě třetí kategorie: panikový zámek nebo únikové kování podle norem EN 179 a EN 1125. To řeší hlavně únikové dveře v bytových domech a komerčních budovách, kde musí být dveře ve směru úniku otevřitelné bez hledání klíče. Pro běžný byt je důležitější rozlišit první dva typy.
Jednoduchý test se dvěma klíči
Zjistit, jakou vložku máte doma, zabere minutu. Zasuňte klíč zevnitř a lehce ho pootočte, stačí o pár stupňů, jako byste začínali zamykat. Pak jděte ven a zkuste vložit druhý klíč a otočit jím.
- Druhý klíč nejde zasunout nebo otočit → máte standardní vložku bez nouzové funkce. Klíč uvnitř skutečně blokuje otevření zvenčí.
- Druhý klíč jde zasunout i otočit → máte vložku s nouzovou/havarijní funkcí. Klíč uvnitř nic neblokuje.
Tenhle test doporučuje i výrobce chytrých zámků Nuki ve své oficiální podpoře, pro správnou instalaci chytrého zámku potřebují vědět, jaký typ vložky zákazník má.
Zajímavá je i mezivarianta: vložka s olivou (otočným knoflíkem) na vnitřní straně. TOKOZ nabízí dokonce „olivu s pojistkou“, kde pojistný čep vyřadí mechanismus ovládaný klíčem zvenčí. Ne každý knoflík tedy znamená totéž, některý zvenčí odemknutí umožní, jiný ho záměrně znemožňuje.
Co na to česká pojišťovna
Pojistné podmínky v Česku neřeší jen to, jestli byly dveře zamčené, ale konkrétní úroveň zabezpečení. Kooperativa má tabulky zabezpečení navázané na typ dveří a zámků, ČSOB Pojišťovna rozlišuje stupně Z1 až Z4 podle toho, jaké prvky pachatel překonal, a UNIQA váže limity plnění na předepsaný způsob zabezpečení prostoru.
Prakticky to znamená: klíč ponechaný v zámku není v pojistných podmínkách žádný bonus. Pojišťovnu zajímá, jaký zámek máte, jakou bezpečnostní třídu splňuje a zda byl při vloupání řádně uzamčen. Falešný pocit bezpečí z klíče trčícího zevnitř vám při likvidaci škody nepomůže.
Kam s klíčem, když ne do zámku
Pokud klíč nepatří do cylindru, kam ho tedy dát? Allianz ve svých preventivních doporučeních radí klíče nenechávat bez dohledu, ne pod rohožkou, ne pod květináčem, ne volně na očích. Podle nás je nejrozumnější jedno stálé místo u únikové trasy, háček u dveří, miska na poličce, prostě pozice, kterou celá domácnost zná a kam v noci poslepu sáhne.
Kdo chce zevnitř odemykat bez klíče, má technicky čistší řešení: vložku s olivou nebo panikové kování. HZS Moravskoslezského kraje dlouhodobě upozorňuje, že dveře na únikových cestách musí jít ve směru úniku otevřít i bez odemykání klíčem. Totéž platí v menším měřítku pro byt, v noci při požáru nechcete hledat klíč.
A co nájemníci?
Výměna vložky v nájemním bytě vypadá jako maličkost, ale § 2263 občanského zákoníku říká, že nájemce může provést úpravu bytu, souhlasí-li s tím pronajímatel. Zda čistá výměna cylindrické vložky bez zásahu do dveří vždy spadá do téhle kategorie, není v dostupných výkladech jednoznačné. Právně nejbezpečnější je souhlas si vyžádat předem, zvlášť pokud měníte typ ovládání nebo přecházíte na systémový klíč.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková