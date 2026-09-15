Nečekejte, až začne být doma zima. Tohle zkontrolujte na radiátorech ještě v září

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Otopné období v Česku podle vyhlášky začíná už 1. září a končí 31. května. To ale neznamená, že teplárny začnou automaticky topit prvního září. Dodávky tepla se běžně zahajují při poklesu průměrné denní venkovní teploty pod 13 °C ve dvou po sobě jdoucích dnech, pokud se podle předpovědi nemá následující den oteplit nad tuto hranici.
Teplárenské sdružení ČR uvádí, že v letech 2011 až 2020 se s vytápěním začínalo v průměru kolem 19. září. Právě září je proto ideální chvílí zkontrolovat, zda je domácí topení připravené.
1. Radiátor by neměl bublat ani zůstávat nahoře studený
Typickým problémem po několikaměsíční odstávce je vzduch v otopné soustavě. Poznat se dá například podle šplouchání či bublání nebo podle toho, že spodní část radiátoru hřeje, zatímco horní zůstává chladná.
V takovém případě může pomoci odvzdušnění. U vlastního topného systému je po něm vhodné zkontrolovat také tlak podle pokynů výrobce kotle. Univerzální správná hodnota neexistuje, protože záleží na konkrétní soustavě a výškovém rozdílu mezi kotlem a nejvyšším radiátorem. V bytovém domě s centrálním vytápěním je lepší případný problém oznámit správci domu.
2. Vyzkoušejte termostatické hlavice
Termostatická hlavice se celé léto prakticky nemusí pohnout. Před sezonou proto stojí za to několikrát ji otočit mezi minimální a maximální polohou a ověřit, že se pohybuje normálně.
Není přitom nutné nechávat radiátor celou zimu naplno. ČEZ například doporučuje pro obývací pokoj přibližně 20 °C, což u běžných termostatických hlavic často odpovídá stupni 3. Konkrétní hodnoty se ale mohou podle výrobce lišit. Každý stupeň teploty navíc se podle ČEZ může na spotřebě energie projevit přibližně o 6 až 8 procent.
3. Prach není jen otázkou vzhledu
Před prvním zatopením se vyplatí radiátor pořádně vysát a odstranit prach také z prostoru mezi jednotlivými žebry nebo deskami. Jakmile se rozpálí, proudící vzduch začne usazený prach roznášet po místnosti.
Pomoci může úzký nástavec vysavače nebo speciální dlouhý kartáč na radiátory. Vyčištění zabere několik minut a při prvním spuštění topení nebude místnost plná typického zápachu rozpáleného prachu.
4. Nedělejte z radiátoru sušák schovaný za pohovkou
Radiátor potřebuje kolem sebe prostor. Dlouhý závěs, sedačka, skříň nebo mokré prádlo zavěšené přímo před ním brání přirozenému proudění teplého vzduchu do místnosti.
ČEZ proto doporučuje radiátory nezakrývat nábytkem ani závěsy. Termostatická hlavice schovaná za silným závěsem navíc může reagovat na vyšší teplotu v bezprostředním okolí radiátoru, nikoliv na skutečnou teplotu celé místnosti.
5. U vlastního kotle zkontrolujte soustavu dřív, než přijde zima
Kdo má vlastní kotel a uzavřený topný systém, měl by ještě před sezonou zkontrolovat údaje na zařízení, případná chybová hlášení a tlak soustavy podle návodu výrobce. Pokud tlak opakovaně klesá, není dobré problém řešit pouze neustálým dopouštěním vody. Příčinou může být netěsnost nebo závada expanzní nádoby.
Technický stav plynového kotle, spalování nebo zásahy do plynových částí už patří do rukou odborného technika.
Příprava topení přitom nemusí znamenat celé odpoledne práce. Vyčištěné radiátory, funkční termostatické hlavice a kontrola, že soustava nemá zjevný problém, mohou rozhodnout o tom, zda při prvním podzimním ochlazení jednoduše otočíte hlavicí, nebo začnete narychlo hledat, proč jeden pokoj stále netopí.
Zdroj:
https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-na-spravne-nastaveni-termostatu-pri-vytapeni-a-ohrevu-vody-169791
https://tscr.cz/prichazejici-studena-fronta-zahaji-topnou-sezonu/
https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/energetika-a-klima/efektivita/doplnovani-topne-vody.html