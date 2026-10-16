Nečekaný obrat v organizaci pohřbu maminky Dominiky Gottové: Místo Ivany ho nakonec bude platit někdo úplně jiný

Okolnosti posledního rozloučení s Antonií Zacpalovou se během několika dnů znovu změnily. Nejdřív se objevovaly informace, že náklady vezme na sebe Ivana Gottová. Teď ale platí jiná verze.
Antonie Zacpalové, mamince Dominiky Gottové, bylo 91 let. Její smrt otevřela nepříjemnou otázku, kdo se postará o poslední rozloučení, když její jediná dcera nemá dostatek peněz. Zpočátku to vypadalo, že náklady na pohřeb uhradí Ivana Gottová, vdova po Karlu Gottovi. Jenže situace se nakonec vyvinula jinak. Podle deníku
Blesk se přihlásila dlouholetá rodinná známá, která pohřeb zajistila. Naše redakce In-Lifestyle se podívala také na to, proč Dominika do Česka nepřijede, přestože přišla o maminku. Ivana Gottová chtěla pomoci, nakonec ji někdo předběhl
Ještě před několika dny se zdálo, že se Ivana Gottová rozhodla vzít organizaci pohřbu na sebe.
„Ivana nechtěla, aby Tonička měla sociální pohřeb. Prostě by si neodpustila, kdyby žena, se kterou měl její muž první dítě, byla pohřbena jako člověk, o kterého se nikdo nepostaral. Rozhodla se proto, že sama zaplatí důstojný pohřeb,“ řekl před pár dny blízký zdroj z okolí vdovy po zpěvákovi pro deník Expres. Podle nejnovějších informací se však organizace pohřbu ujal někdo jiný.
Podle deníku Blesk jde o dlouholetou rodinnou známou, která zesnulou Antonii Zacpalovou navštěvovala v domově pro seniory a byla v kontaktu také s Dominikou. Přihlásila se k tělu zesnulé v márnici a pohřeb objednala i uhradila. Svoji totožnost si přála ponechat v tajnosti. Deník však připomněl také Vlastu Ševečkovou, dlouholetou fanynku Karla Gotta, která se se Zacpalovou setkala krátce před její smrtí. Není však potvrzeno, že právě ona je ženou, která pohřeb zařídila. Samotné rozloučení se má uskutečnit později, v soukromí a v rodinném kruhu.
Lucie Gottová dostala od tatínka miliony: Peníze a pozornost ji však nezměnily, dnes vede skromný život Dominika Gottová do Česka nepřijede, Timo Tolkki je přitom v ČR
Pro Dominiku Gottovou je smrt maminky další těžkou životní ranou. Podle všeho je v současné chvíli hlavní překážkou jejího návratu do země špatný psychický stav. Údajně má za to, že Češi jsou proti ní a vše, co dělá, považují za špatné. Jistou roli hraje i fakt, že se ve Finsku potýká s nedostatkem peněz a samotná cesta na pohřeb je pro ni velkým finančním zatížením. Přestože se tedy původně mluvilo o tom, že se pokusí přicestovat a mamince zajistit pohřeb, nakonec se do vlasti nechystá.
Foto: NextFoto, Dominika Gottová na křtu singlu
Zajímavá však je skutečnost, že její manžel Timo Tolkki se v Česku právě nachází. Finský hudebník, který se proslavil působením v metalové skupině Stratovarius, má ve středu 14. října vystoupit v olomouckém
Bounty Rock Cafe. Koncert s programem Stratovarius Classic je součástí jeho evropského turné a začíná ve 20 hodin. Informaci potvrzuje kalendář samotného klubu i prodejce vstupenek Ticketportal. Zda Tolkki během pobytu v Česku plánuje řešit také situaci kolem úmrtí tchyně, není známo. Jisté tak zůstává především to, že pohřeb Antonie Zacpalové už má svého organizátora, zatímco její dcera se s bolestnou ztrátou vyrovnává na dálku.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Obrat v organizaci pohřbu maminky Dominiky Gottové: Ivanu nahradí osoba, která chce zůstat v tajnosti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.