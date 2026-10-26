Nečekané hlášení ve WhatsAppu nezavírejte: přístupový klíč nahradí SMS kód a zapnete ho za méně než minutu

Na obrazovce se bez varování objeví věta „Zabezpečte svůj účet přístupovým klíčem“. Britský deník The Sun popsal, že mnoho uživatelů hlášení odklepne podobně jako běžnou nabídku aktualizace a teprve později zjistí, co vlastně odmítli. Za nenápadným oknem se skrývá jedna z nejmodernějších metod zabezpečení účtů, na kterou postupně přecházejí služby po celém světě.
Otisk prstu místo hesla: kam se přístupový klíč ukládá
Přístupový klíč (anglicky passkey) je způsob přihlášení, při kterém úplně odpadá klasické heslo. Uživatel nepíše žádnou frázi ani číselný PIN. Svou totožnost potvrdí otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zámkem obrazovky, tedy stejným úkonem, jakým každý den odemyká telefon.
Klíče se neukládají na serverech WhatsAppu, ale přímo v zařízení uživatele. Podle The Sun je díky tomu přihlášení klasickým útokem prakticky neprolomitelné. Slovo „prakticky“ v tom tvrzení stojí za povšimnutí, protože absolutní bezpečnost nikdo neslibuje.
Přístupové klíče ještě nedávno působily jako technologie z budoucnosti. Dnes je zavádějí platformy po celém světě a WhatsApp se k nim teď přidává.
Falešné přihlašovací stránky ani vylákaný SMS kód už nemají fungovat
Útoky na účty v komunikačních aplikacích jsou v posledních letech častější než kdy dřív. Podvodníci nejčastěji sahají po třech postupech. Napodobí přihlašovací stránku, aby do ní oběť sama vyplnila údaje. Vylákají z lidí ověřovací kód z SMS. Případně zkoušejí hesla, která unikla z jiných služeb a jejich majitelé je používají opakovaně.
Nový systém má podle WhatsAppu podobné útoky prakticky znemožnit. Nejpřímočařeji to platí u SMS kódu. Kdo si přístupový klíč zapne, při dalším přihlášení už kód z textovky nezadává, takže podvodník nemá co vylákat. Nejrozšířenější trik, kdy se útočník vydává za kamaráda nebo za podporu a prosí o přeposlání šestimístného čísla, tím přichází o svůj cíl.
Postup na méně než minutu vede přes nastavení účtu
Zapnutí zvládne každý, kdo umí najít nastavení v aplikaci. Nejdřív otevřete WhatsApp, přejděte do Nastavení, dál do sekce Účet a tam zvolte Přístupové klíče. Potom klepněte na tlačítko „Vytvořit přístupový klíč“.
V posledním kroku telefon požádá o potvrzení otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje. Tím je hotovo. Při příštím přihlášení už aplikace SMS kód chtít nebude a místo něj stačí přiložit prst nebo se podívat do kamery.
Komu WhatsApp funkci nabízí teď a co slibuje při výměně telefonu
Výzvu zatím vidí především majitelé telefonů s Androidem. Na iPhony se má funkce rozšířit brzy, konkrétní datum ale zveřejněné informace neuvádějí. Kdo má Apple a hlášení dosud nedostal, nemá zatím jak zjistit, kdy na něj přijde řada.
Častou obavou bývá, co se s klíčem uloženým v zařízení stane po pořízení nového mobilu. WhatsApp slibuje, že klíče půjde bezpečně přenést i při výměně telefonu. Zatím jde o příslib, jak přesně bude přenos probíhat, firma nepopsala. Otevřený zůstává i scénář, kdy telefon zmizí a náhradní po ruce není, protože ten dostupné zprávy vůbec neřeší.
Technologický web Mobify, kterému uživatelé výskyt hlášení nahlásili, zapnutí přístupového klíče doporučuje a označuje ho za v současnosti nejspolehlivější ochranu před kyberútoky. Postup v nastavení je pro uživatele Androidu dostupný už teď, iPhony se mají přidat v nejbližší době.