Nečekala jsem, že něco tak snadného bude mít takový úspěch. Stačilo mi jen listové těsto a pár surovin na krém

Když se ohlásí návštěva nebo přijde chuť na něco sladkého, není vždy čas pouštět se do složitého pečení. Rychlý dort z listového těsta s mascarpone zvládnete připravit i bez zadělávání vlastního těsta. Křehké pláty doplňuje vanilkový krém, který je jemný, smetanový a dobře se hodí ke křupavému těstu. Stačí ho nakonec lehce pocukrovat a můžete ho nabídnout ke kávě.
Mascarpone pochází z Itálie a většina z nás ho zná hlavně z tiramisu. Vyrábí se ze smetany a má jemnou, plnou chuť. V dezertech je oblíbené také proto, že krému dodá hustotu a hladkou konzistenci. S vanilkou se dobře doplňuje a jeho smetanový charakter příjemně ladí s křehkým těstem.
Listové těsto nemusí sloužit jen k přípravě šátečků nebo slaných tyčinek. Hodí se i na jednoduché dorty a řezy, když chceme ušetřit čas a přitom připravit něco trochu slavnostnějšího. Při pečení se jeho vrstvy oddělí a vytvoří typickou křupavou strukturu. V kombinaci s krémem tak vznikne dezert, který nabízí jiný zážitek než klasický piškotový dort.
Krém můžete dochutit trochou citronové kůry, která mu dodá svěží vůni. Pokud máte rádi čokoládu, zkuste do něj přidat jemně nastrouhanou hořkou čokoládu. Na talíři dortu sluší čerstvé maliny nebo jahody, jejichž nakyslá chuť se dobře doplňuje se sladkým krémem. Dobrou volbou jsou také plátky mandlí, které dezertu přidají lehce oříškovou chuť.
Do hrnce dejte cukr, vanilkový cukr a vejce. Metličkou vše důkladně prošlehejte, aby se suroviny spojily. Poté přisypte kukuřičný škrob a znovu promíchejte, aby ve směsi nezůstaly hrudky.
Za stálého míchání postupně přilévejte mléko. Hrnec postavte na sporák a směs zahřívejte na mírném až středním plameni. Neustále míchejte, dokud krém nezhoustne, a potom ho odstavte.
Hotový krém přendejte do misky a přikryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala jeho povrchu. Tím zabráníte vytvoření škraloupu. Nechte krém úplně vychladnout.
Troubu předehřejte na 180 °C. Listové těsto rozválejte a vykrojte z něj 2 kruhy o průměru 18 cm. Jeden kruh několikrát propíchejte vidličkou, aby se při pečení tolik nenafukoval.
Kruhy lehce potřete vodou a posypte cukrem. Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem a pečte přibližně 18–20 minut dozlatova. Upečené pláty nechte zcela vychladnout.
Vychladlý krém krátce prošlehejte ručním šlehačem. Přidejte mascarpone a vše vyšlehejte do hladkého krému. Šlehejte jen tak dlouho, dokud se obě složky nespojí a krém nebude mít pevnější konzistenci.
Krém přendejte do cukrářského sáčku. Na propíchaný plát listového těsta naneste krouživými pohyby polovinu krému a rovnoměrně ho rozložte po celé ploše. Snažte se vytvořit souvislou vrstvu, která bude držet při skládání dortu.
Druhý, nepropíchaný plát podélně rozdělte na 2 části. Jednu část položte na krém a na ni naneste zbytek náplně. Nakonec přiklopte druhou částí upečeného těsta.
Hotový dort lehce poprašte moučkovým cukrem. Před podáváním ho nechte chvíli vychladit v lednici, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se lépe spojily. Při krájení postupujte opatrně, protože křehké listové těsto se může lámat.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová