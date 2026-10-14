Nečas se dvěma otočkami zbavil obránců a nádhernou ranou rozhodl zápas. Poprvé v NHL se trefil i Jiříček

Úterní večer 13. října 2026 ukázal oba póly českého zastoupení v NHL. Nahoře je etablovaný lídr, který v hale American Airlines Center rozhodl šlágr Západní konference. Dole dvacetiletý obránce, který si v Ottawě vystřelil první gól kariéry. Nečas měl po šesti zápasech nové sezony 2026/27 na kontě sedm bodů a z Dallasu odjížděl jako první hvězda utkání. Jiříček zase smazal vzpomínku na debut, kdy mu gól sebrala trenérská výzva.
Otočka, rána z první a vedení, které Colorado už nepustilo
Za stavu 1:1 přišla 3:05 po začátku druhé třetiny Nečasova chvíle. Klubový popis Colorada mluví o sérii elegantních kliček, kterou český útočník zakončil otočkou. Pak si najel do prostoru mezi kruhy, Nathan MacKinnon mu poslal bekhendovou přihrávku a Nečas pálil z první. Bylo to 2:1 a zároveň vítězný gól.
Druhý zásah přidal v čase 36:14 v přesilové hře. Tentokrát mu nahrávali Gabriel Landeskog a Devon Toews, skóre se posunulo na 3:1 a Dallas tím přišel o většinu nadějí. Snížit dokázal až ve 44. minutě Roope Hintz, víc toho Stars nevymysleli. Přesné časy i asistence uvádí oficiální zápis o utkání NHL.
MacKinnon měl v zápase dvě asistence, u gólu Artturiho Lehkonena a u první Nečasovy trefy. Dvojice, která loni táhla Colorado, tak funguje i v novém ročníku. MacKinnon v minulé základní části nasbíral 127 bodů, Nečas 100 v 78 zápasech při bilanci 38+62. Start 4+3 v šesti utkáních ukazuje, že český útočník na tohle tempo plynule navazuje.
Výhra bez Makara a s krátkou lavičkou
Váhu výsledku zvyšuje okolnost, za jaké přišel. Colorado hrálo bez Calea Makara, který zůstal mimo kvůli očekávanému narození dvojčat. Vyhrát na ledě Dallasu bez nejlepšího obránce týmu není samozřejmost. Navíc Zachary L’Heureux vypadl ze sestavy na poslední chvíli kvůli zranění horní části těla, takže Avalanche dohrávali jen se sedmnácti hráči v poli.
Velkou část práce odvedl v brance Mackenzie Blackwood. Po nepovedeném zápase s Torontem se vrátil s 24 zákroky a několik z nich přišlo v první a druhé třetině v klíčových momentech. Trenér Jared Bednar po utkání vyzdvihl právě jeho návrat, celkový výkon týmu a fyzickou náročnost duelu.
Colorado se posunulo na bilanci 4-2-0. Podle nás je to přesně zápas, který tým v říjnu potřebuje: těsný, tvrdý, venku a bez opory. Rozhodl ho hráč, na kterého se v takových chvílích spoléhá.
Jiříček: zapomenutý odvolaný gól z debutu
Zatímco Nečas řešil těsný zápas, Adam Jiříček zažil úplně jiný večer. St. Louis rozstřílelo Ottawu 7:2 a dvacetiletý odchovanec Plzně zvýšil v čase 56:32 na 7:1. Výsledkově šlo o pojistku k pojistce, pro něj osobně o milník: první gól a zároveň první bod v NHL, a to v šestém zápase kariéry.
Radost z gólu už jednou zažil. Při debutu 2. října proti Dallasu se trefil, jenže soupeř využil trenérskou výzvu a branku kvůli ofsajdu odvolali. Tentokrát už ji nikdo nesebral.
Blues si Jiříčka vybrali v draftu 2024 v prvním kole jako šestnáctého celkově. Pro zápas v Ottawě s ním projektovaná sestava počítala v obranné dvojici s Philipem Brobergem. St. Louis má po výhře bilanci 3-2-1. Jeho starší bratr David téže noci odehrál ve Philadelphii 13:02 minuty, Flyers ale prohráli.
Pět českých střelců a smíšený večer gólmanů
V úterý se hrálo kompletní kolo NHL: 16 zápasů a všech 32 týmů. Z osmnácti Čechů, kteří zatím do ročníku zasáhli, jich nastoupilo patnáct. Gól dalo pět z nich, jak shrnul český web NHL.com:
- Martin Nečas (Colorado): 2 góly, výhra 3:2 v Dallasu
- Adam Jiříček (St. Louis): první gól v NHL, výhra 7:2 v Ottawě
- Tomáš Hertl (Vegas): čtvrtý gól sezony, výhra 5:2 v Nashvillu
- Adam Klapka (Calgary): druhý gól sezony, výhra 4:2 nad Anaheimem
- Pavel Zacha (Boston): druhý gól sezony po asistenci Davida Pastrňáka, výhra 6:3 nad San Jose
Brankáři měli střídavé štěstí. Karel Vejmelka chytil 22 střel a s Utahem porazil Toronto 5:4. Lukáš Dostál inkasoval v dresu Anaheimu třikrát, mimo jiné právě od Klapky, při 22 zákrocích. Dan Vladař zlikvidoval 29 střel a přidal asistenci, Philadelphia přesto podlehla Seattlu 2:3 po prodloužení a nevyhrála ani v osmém zápase sezony. Vladař jí vychytal aspoň bod.
Průběžné pořadí českých hráčů podle bodů:
|Hráč
|Zápasy
|Body (G+A)
|David Pastrňák
|7
|8 (2+6)
|Martin Nečas
|6
|7 (4+3)
|Tomáš Hertl
|8
|7 (4+3)
|Filip Hronek
|8
|6 (0+6)
|Pavel Zacha
|7
|3 (2+1)
Nečas má nejlepší průměr ze všech, přes bod na zápas, a spolu s Hertlem nejvíc gólů.
Kdy hrají znovu
Colorado nemělo na oslavy čas. Hned ve středu 14. října hostilo Dallas v odvetě, začátek byl ve čtvrtek ve 2:30 ráno našeho času. St. Louis podle rozpisu pokračovalo 15. října v Minnesotě. V Česku NHL v sezoně 2026/27 vysílají Nova a Prima, vybrané zápasy zdarma, a všechna utkání jsou dostupná přes NHL.tv na DAZN. Podrobnosti shrnuje návod ke sledování.
Jeden Čech rozhodoval o vítězi v Texasu, druhý slavil gól v 57. minutě rozhodnutého zápasu. Na výsledkové tabuli to vypadá nesrovnatelně, v kariéře obou to ale byly přesně ty góly, které potřebovali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka