Nečas se celý zahalil do zelené a snoubenka Nykki mu sekundovala. Podle fanoušků strčili do kapsy i slavnou Heidi Klum

Na videu, které Nikola Mertlová alias Nykki zveřejnila 30. října na Instagramu, by útočníka Colorada Avalanche málokdo poznal. Nečas je zelený od hlavy až k patě. Má chlupatý kostým, zeleně nalíčený obličej a typický rozcuchaný účes. Vedle něj stojí Nykki jako Cindy Kdovíková, dívka, která v příběhu obměkčí Grinchovo zatvrzelé srdce. Do popisku napsala jen „Marťa zelený už čtvrtým rokem“. Komentáře se naplnily nadšením. „Kam se na vás hrabe Heidi Klum! Dokonalé,“ napsala fanynka Pavla. „Heidi se bude muset letos hodně snažit,“ přidala se Kateřina. Ve chvíli, kdy to psaly, ještě nikdo nevěděl, s čím královna Halloweenu tentokrát přijde.
Grinch od hlavy k patě, Cindy s mašlí
Síla kostýmu je v detailu. Nečas nezůstal u zelené mikiny a barvy na tvář. Chlupatý převlek pokrývá celé tělo a líčení s nastylovanými vlasy dotahují Grinchův kyselý výraz. TN.cz ho popsalo jako téměř k nepoznání a nepřehánělo.
Nykki zvolila protějšek, který dává smysl jen v páru:
- kostkované šaty a červený plášť s bílým lemováním,
- vysoký drdol s výraznou červenou mašlí,
- copánky a jemnější „kdovíkovský“ make-up.
Pod video dvojice pustila zvuk z hraného filmu s Jimem Carreym, který podle Universal Pictures natočil v roce 2000 Ron Howard. Jde o slavnou scénu s Grinchovým diářem: „18:30 zvu se na večeři… 19:00 zápasit se sebepohrdáním.“ Ten hlas mají diváci vánočních pohádek pod kůží.
A pak fenka Gigi. Na jedné z fotek pózuje s párem jako obdoba Maxe, Grinchova oddaného psa a jediného přítele. Drobnost, která z převleku dělá celou scénu z filmu.
Zelená jako rodinný vtip
Nykkin popisek není náhodný. Z Nečasovy zelené barvy se stal opakující se halloweenský vtip, který fanoušci znají a každý rok čekají. „Martin se té zelené snad nikdy nezbaví,“ stálo v jednom z komentářů.
Veřejně dohledaná řada vypadá takto:
|Rok
|Nečas
|Nykki
|2023
|Shrek
|Fiona
|2025
|Elphaba z Čarodějky
|Glinda
|2026
|Grinch
|Cindy Kdovíková
Podle Nykkina popisku jde o čtvrtý zelený rok, zelený převlek z roku 2024 ale v médiích dohledaný není. Evropa 2 loni psala, že se Nečas na zeleno barvil potřetí, takže jeden ročník zřejmě unikl pozornosti novin a zůstal jen na Instagramu.
Proč zrovna Grinch, dvojice nevysvětlila. Podle nás je odpověď nasnadě. Po zlobrovi a čarodějce zbývalo v popkultuře jen málo tak ikonických zelených postav, které navíc nabízejí partnerce plnohodnotnou roli. Grinch s Cindy to splňuje dokonale. A halloweenský kostým z vánočního filmu přidává ještě vtipný časový přesah.
Pár mezitím prožil rušný rok. Podle Nykkina vlogu jsou spolu šest let a v červnu se zasnoubili na Havaji. Nečas poklekl s prstenem se žlutým diamantem na ostrově Maui během výletu po slavné silnici Road to Hana. Na hokejovém ledě má jistotu taky: loni 30. října podepsal s Coloradem osmiletou smlouvu do sezony 2033/34, jak oznámila NHL. Kostým Elphaby tehdy oslavoval i nový kontrakt.
Kam se na ně hrabe Heidi Klum?
Fanouškovské srovnání je kompliment, ne odborný posudek. Heidi Klum totiž hraje jinou ligu, pokud jde o rozpočet i přípravu. Její halloweenské večírky v New Yorku jsou každoroční mediální událostí a proměny trvají hodiny.
- 2024: S manželem Tomem Kaulitzem šli za E.T. Kostým měl animatronické oči, dlouhý krk a svítící prst. Připravovali ho rok.
- 2025: Medúza se zelenými šupinami a hady, Kaulitz jako muž zkamenělý jejím pohledem. Do masky se dostávala deset hodin.
- 2026: Na 25. ročníku své party přišla podle agentury AP jako obří krvavá useknutá ruka. Šlo o kopii její vlastní levice s červenými nehty, prsteny, žílami i liniemi dlaně, kolem ní pobíhali pomocníci v zakrvácených ochranných oblecích. Převlékání trvalo pět až šest hodin.
Na celotělovou protetiku a maskérský tým se Nečas s Nykki nechytají a ani se o to nepokoušejí. Vyhrávají jinde. Jejich kostým má jasnou pointu, funguje jen ve dvou a stojí na vtipu, který si fanoušci spojují přímo s nimi. Klum ohromuje řemeslem, hokejista se snoubenkou bodují nadsázkou a sympatiemi. V měřítku českého instagramového Halloweenu je to jeden z nejpovedenějších párových převleků roku.
Jak to slavily další hvězdy
Česká scéna letos nabídla pestrou směs. Podle Super.cz vyrazila část celebrit na večírky už v pátek. Dominique Alagia přišla jako zelený Michael Jackson, Dominika Myslivcová s rodinou jako upíři, Hana Dědková jako strašidelná panenka a Karlos Vémola jako Terminátor. Blesk zaznamenal i komornější podoby svátku. 4 Tenoři a Heidi Janků sáhli po fotomontážích vytvořených umělou inteligencí, Markéta Konvičková pekla s dcerou tematické dobroty a Kristýna Leichtová zvolila líčení inspirované mexickým Dnem mrtvých.
Proti tomu působí Grinch s Cindy jako promyšlená domácí produkce. Bez umělé inteligence, zato se psem v roli.
Heidi Klum si příští rok zase vymyslí něco, co bude trvat půl dne a vyžádá si tým maskérů. U Nečase se dá vsadit na jedinou věc: bude zelený. Otázka zní jen, kterou postavu si k tomu vybere Nykki.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta