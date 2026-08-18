Nečas po konci sezony v NHL zamířil na Šumavu. Útočník Colorada relaxuje u vody s rybářským prutem

Když v červnu utichl led v denverské Ball Areně, dvacetišestiletý český útočník nesedl do letadla na Mallorku ani do Dubaje. Zamířil domů, do Česka, a pak dál, na Šumavu, k vodě, s prutem v ruce. Přesnou lokalitu Nečas veřejně neprozradil a geotag na sociálních sítích chybí. Ale obraz mluví sám: hráč, který právě odehrál 78 zápasů základní části a 13 v play-off, hledá ticho tam, kde ho nikdo nepozná.
Sezona, která přepsala osobní rekordy
Čísla Nečasovy sezony 2025/2026 vypadají jako z videoherního profilu. Třicet osm gólů, dvaašedesát asistencí, rovných sto bodů. Jednadvacet a půl minuty průměrného času na ledě za zápas. Jedenatřicet vícebodových utkání. Všechno kariérní maxima.
O rok dříve přitom ještě v lednu balil věci v Carolině, po výměně do Colorada nasbíral v 30 zápasech 28 bodů a naznačil, co přijde. Plná sezona vedle Nathana MacKinnona a stabilní místo v první přesilovce z něj udělaly jiného hráče. Podle oficiálního klubového shrnutí patřil Nečas mezi klíčové důvody, proč Colorado získalo Presidents‘ Trophy s klubovým rekordem 121 bodů.
Hořký konec u Vegas
Tím víc bolel květen. Avalanche prošli přes Minnesotu, Nečas tam připravil vítězný gól Bretta Kulaka v rozhodující chvíli série, jenže ve finále Západní konference narazili na Vegas. Třináct bodů ve třinácti zápasech play-off (1+12) je solidní bilance, ale na postup do finále Stanley Cupu to nestačilo.
„Pořád mě to mrzí,“ řekl Nečas v červnu na vyhlášení Zlaté hokejky. Zároveň ale dodal, že je v Coloradu „víc než spokojený“ a věří, že tým má na to jít příště dál. Zklamání a optimismus v jedné větě, typický postoj hráče, který ví, že má pod sebou osmileté prodloužení smlouvy až do sezony 2033/2034, a nemusí řešit budoucnost přes léto.
Šumava místo reflektorů
Oficiální NHL seriál My World loni v zimě ukázal Nečasův civilní svět: byt v Denveru, fenka Gigi, partnerka Nikola Mertlová (v červnu 2026 už snoubenka) a golf jako hlavní mimolední aktivita. Rybaření na Šumavě do tohoto obrazu zapadá jako přirozené rozšíření. Žádná okázalá dovolenková estetika, žádné jachtařské fotky. Prut, voda, klid.
Kdo s ním u vody sedí a jak dlouho tam zůstane, z veřejných zdrojů patrné není. Jisté je něco jiného: Colorado oznámilo první přípravný zápas na 20. září 2026, základní část nové sezony startuje už 30. září. NHL navíc přechází na 84zápasový model, takže letní okno se oproti minulým letům zkrátilo. Návrat do zámoří tak podle našeho odhadu připadá nejpozději na první polovinu září.
Zdravý, spokojený, s jistotou v kapse
Spekulace o případném zranění, které by za šumavským odpočinkem mohlo stát, vyvrátil generální manažer Joe Sakic už 11. června. Na posezonním mediálním dni prohlásil, že celý kádr bude na podzimní kemp stoprocentně připravený. Nečas tedy neléčí koleno ani rameno, léčí hlavu po sezoně, která dala hodně a vzala ještě víc.
Na mistrovství světa 2026 se neobjevil, stejně jako většina oslovených hráčů z NHL. Z dvanácti pozvaných se jich devět omluvilo. Po stu zápasech za rok se tomu těžko divit.
Až šumavské ráno vystřídá budík na denverský trénink, Nečas se vrátí do kabiny, kde má smlouvu na dalších sedm let a tým, který chce víc než finále konference. Do té doby stačí prut, ticho a voda, která nikam nespěchá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta