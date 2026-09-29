Nečas bude brát 300 milionů korun ročně a je nejbohatším českým hokejistou historie. Přesto není ani v TOP 10 NHL

Dvě čísla, dvě reality
NHL pracuje se dvěma odlišnými metrikami platu. První je hotovostní výplata, reálná částka, kterou hráč v dané sezoně dostane. Druhá je takzvaný cap hit, tedy průměrná roční hodnota kontraktu (AAV), která se počítá do platového stropu týmu. U Nečase vypadají obě čísla výrazně jinak:
- Hotovostní výplata v sezoně 2026/27: 14,0 mil. USD
- Cap hit (AAV) po celou dobu smlouvy: 11,5 mil. USD
Rozdíl vzniká tím, že kontrakt je takzvaně front-loaded, tedy s těžištěm peněz v prvních letech, kde se kumulují podpisové bonusy. Z celkových 92 milionů tvoří podpisové bonusy 60,4 milionu. Postupně výplata klesá: 14,0 → 14,0 → 14,0 → 13,9 → 10,4 → 8,65 → 8,65 → 8,4 milionu dolarů. Do stropu se ale po celých osm let počítá stále stejných 11,5 milionu.
Právě proto záleží na tom, kterou metriku použijete. Žebříčky nejlépe placených hráčů NHL většinou řadí podle AAV, a tam Nečas skutečně není v první desítce. Před ním stojí jména jako Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Leon Draisaitl nebo Leo Carlsson, jemuž nabídková listina od Philadelphie vynesla AAV 18 milionů. Kdyby se ale řadilo podle hotovostní výplaty v sezoně 2026/27, Nečasových 14 milionů by ho posunulo výrazně výš.
Český rekord s hvězdičkou
Předchozí maximum mezi českými hráči v NHL držel Filip Hronek, v sezoně 2024/25 inkasoval 9,5 milionu dolarů. Nečas ho překonává o 47 %. V kontextu dalších českých hvězd je odstup ještě zřetelnější:
|Hráč
|Roční výplata 2026/27
|AAV/cap hit
|Martin Nečas
|14,0 mil. USD
|11,5 mil. USD
|David Pastrňák
|11,25 mil. USD
|11,25 mil. USD
|Tomáš Hertl
|8,0 mil. USD
|8,14 mil. USD
|Filip Hronek
|6,75 mil. USD
|7,25 mil. USD
|Lukáš Dostál
|6,5 mil. USD
|6,5 mil. USD
Čísla ovšem neříkají, kdo je lepší hokejista. Pastrňák má na kontě Stanley Cup, dvě sezony přes 60 gólů a smlouvu podepsanou v březnu 2023, kdy platový strop činil 83,5 milionu. Nečasův kontrakt vstoupí v platnost v sezoně, kdy strop vyskočí na 104 milionů dolarů. O rok později na 113,5 milionu. Nečas nepřeskočil Pastrňáka, přeskočil ho trh.
Inflace, která mění pravidla
NHL prochází nejprudším růstem platového stropu za poslední dekádu. Mezi sezonami 2024/25 a 2027/28 strop naroste o téměř 30 milionů dolarů. To zásadně mění optiku kontraktů: smlouva, která by před třemi lety vypadala jako absolutní špička, je dnes solidní, ale ne výjimečná.
Učebnicovým příkladem je Carlssonův kontrakt. Dvacetiletý Švéd z Anaheimu dostal přes mechanismus nabídkové listiny, kdy Philadelphia předložila nabídku, kterou Anaheim musel dorovnat, pětiletou smlouvu s AAV 18 milionů a první roční výplatou 20,8 milionu dolarů. To je o 6,8 milionu víc než Nečasova hotovostní odměna. A i Carlsson je daleko od historického rekordu: v sezoně 1997/98 vyplatil Detroit Sergeji Fjodorovovi 28 milionů dolarů v platu a bonusech.
Co to znamená pro Colorado
Pro Avalanche je Nečasův kontrakt sázka na příštích osm let. Sedm z nich obsahuje plnou klauzuli o zákazu výměny, teprve v poslední sezoně přechází na omezenou ochranu. Klub tím zamkl celé Nečasovy nejproduktivnější roky, od šestadvaceti do třiatřiceti.
Háček je v součtu hvězdných smluv. V sezoně 2027/28 budou MacKinnon, Nečas a Makar stát Colorado dohromady 44,5 milionu dolarů, tedy 39,2 % projektovaného stropu. Na zbytek sestavy zbude méně prostoru než u většiny konkurentů. Colorado vsadilo na to, že tři hvězdy utáhnou víc než hloubka kádru.
Nečasových 300 milionů korun ročně je český rekord, o tom žádná. Ale víc než o jednom hráči vypovídá o lize, která za poslední tři roky přepsala svou platovou ekonomiku od základů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka