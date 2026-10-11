„Nebyla jsem nejhezčí, to jsme věděli všichni." Diana Kobzanová popsala, proč ji podle ní i přesto zvolili za Miss ČR

Diana Kobzanová napsala na Instagram větu, kterou by většina držitelek korunky nikdy nevypustila:
„Nebyla jsem nejhezčí, to jsme viděli a věděli všichni.“ Jenže právě tahle věta otevřela příběh, který čtvrt století zůstával mezi řádky. Při nedávném osobním setkání se Zapletalem se dozvěděla, proč tehdy v dubnu 2001 porota zvedla ruku právě pro ni. Ne kvůli klasické kráse. Kvůli tomu, že byla jiná, drzá, divoká, vtipná a nezaměnitelná. Finále, které rozdělilo diváky
Duben 2001, pražské finále Miss ČR. Kobzanová vyhrála a reakce byly okamžité, z velké části negativní. Server iDNES zachytil převážně nespokojenou odezvu čtenářů, kteří dávali přednost jiným finalistkám. Porotkyně
Ivana Christová tři dny po finále otevřeně přiznala, že lidé budou na výběr nadávat, ale porota nehledala jen „nejhezčí obličej“. Hledala přirozenost, inteligenci, schopnost mluvit před lidmi. Kobzanová tehdy reagovala klidně: řekla, že ji kritika o radost z vítězství nepřipravila. Uvnitř ale věděla, že její korunka visí na jiném háčku než u většiny předchůdkyň. Co jí Zapletal řekl po 25 letech
Setkání zprostředkovala kadeřnice Blanka Hašková. Kobzanová přiznala, že měla obrovský strach, vždyť mezi ní a Zapletalem ležely roky soudních sporů a mlčení.
Nakonec se v Praze sešli dvakrát. A právě při těchto schůzkách jí Zapletal poprvé vysvětlil mechaniku tehdejšího rozhodnutí. Podle Kobzanové jí řekl, že porota věděla, že není nejkrásnější v klasickém slova smyslu. Ale byla zapamatovatelná. Byla to holka, u které si řekli: „Bude to ona.“
Zapletal sám v rozhovoru pro
iDNES popsal, že staré spory začal uzavírat po zkušenosti, která ho zasáhla osobně: nestihl se usmířit s blízkým přítelem Michaelem Klangem před jeho smrtí. Kobzanová se mu omluvila. On přijal. Korunku vzal, soud prohrál
Redakce VIPŽivot připomíná, co se mezi nimi stalo: v roce 2003 Kobzanová nafotila snímky pro magazín Leo a Zapletalova agentura jí odebrala titul. Následoval kolotoč žalob:
Zdroj fotografie: Nextfoto Agentura požadovala 750 tisíc Kč a veřejnou omluvu za poškození dobrého jména. Městský soud v Praze v srpnu 2005 žalobu zamítl, škoda nebyla prokázána. Vrchní soud verdikt v červnu 2006 potvrdil. V druhé větvi sporu okresní soud v Benešově uznal porušení smlouvy kvůli obnaženým fotkám, ale smluvní pokutu 300 tisíc Kč nepřiznal, nárok byl promlčen. Dovolání k Nejvyššímu soudu bylo podle Kobzanové zamítnuto. V roce 2009 prohlásila věc za uzavřenou.
Právně tedy vyšla z konfliktu bez finanční újmy. Vztahově to ale byla jiná kategorie, a právě tu teď oba dořešili.
Miss není jen o kráse, a nikdy nebyla
Příběh Kobzanové obnažuje mechanismus, který soutěže krásy nerady říkají nahlas: fyzický vzhled je vstupní podmínka, ne rozhodující kritérium. Už v roce 2001 Christová popisovala, že porota hodnotila přirozenost, paměť,
inteligenci a potenciál pro světovou soutěž. Současná pravidla Miss Czech Republic jdou ještě dál: soutěž je otevřená i vdaným ženám či matkám, nepožaduje minimální míry a klade důraz na vlastní prezentaci, rozhovor s porotou, časovou disciplínu a chování. I Miss Universe dnes oficiálně hodnotí osobní prohlášení a hloubkové rozhovory vedle večerní róby a plavek.
Podle nás právě tohle dělá pozdní přiznání Kobzanové cenným. Neříká „vyhrála jsem neprávem“.
Říká: vyhrála jsem za něco jiného, než si většina lidí myslela. A trvalo čtvrt století, než jí to potvrdil muž, který o tom rozhodl.
Dvaadvacetiletá holka s drzým úsměvem dostala v roce 2001 korunku, o kterou přišla, titul, který jí vzali, a nepřítele, se kterým se po 25 letech objala. Někdy je to celý příběh.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová