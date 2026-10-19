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Nebezpečnou plíseň v domácnosti pomohou odstranit obyčejné suroviny ze spíže. Zásah může být snadný a rychlý

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Plísně jsou jevem, který umí potrápit nejednu hospodyni. Kromě chemických přípravků však existují i takové, které si připravíte doma.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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