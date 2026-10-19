Nebezpečnou plíseň v domácnosti pomohou odstranit obyčejné suroviny ze spíže. Zásah může být snadný a rychlý

Plísně jsou jevem, který umí potrápit nejednu hospodyni. Kromě chemických přípravků však existují i takové, které si připravíte doma.
Plíseň je běžnou nepříjemností, která se v domácnostech tvoří poměrně snadno. Kromě toho, že působí značně neesteticky a nevytváří zrovna dobrý první dojem, je také nebezpečná pro zdraví.
Při vzniku plísně je tedy důležité zakročit včas a zbavit se této invazivní houby rychle a s co nejvyšší účinností. Kromě klasických chemických postřiků na plísně však existují i šetrnější metody. Které to jsou a jak správně postupovat? Plíseň jako nežádoucí host v domácnosti
Plíseň na stěnách je něco, co ve své domácnosti skutečně nikdo nechce. Možná pokud se nejedná o tu, která bývá na kvalitních vyzrálých sýrech.
Jakákoliv jiná je nežádoucí a je potřeba se jí urychleně zbavit. Zaprvé totiž opravdu nepůsobí zrovna dobrým dojmem útulné domácnosti, a za druhé, což je ještě horší, je značně škodlivá pro lidské zdraví. Fotografie: Freepik
Pravidelné vdechování vzduchu v místnosti, v níž se plíseň nachází, má totiž negativní dopad na plíce a dýchací cesty. Narušuje jejich přirozenou funkci a
zanáší do nich škodlivé a toxické látky, které umí v těle nadělat nepěknou paseku. Jako řešení se nabízí hned celá řada nejrůznějších přípravků na odstranění plísně.
Ty jsou však ve většině případů chemického původu a rovněž obsahují nemalé množství toxinů, které mohou být pro lidské zdraví závadné. Jedná se totiž o skutečně silné přípravky,
pro něž je typický výrazný až nepříjemně štiplavý zápach, který nenasvědčuje nic dobrého. Tyto prostředky navíc nepatří zrovna do skupiny těch nejlevnějších. Chtělo by to proto řešení, jež je přirozenější a zároveň šetrnější jak k vašemu zdraví, tak i k vaší peněžence.
Jednoduchá prevence proti plísním
Ještě než začnete používat nejrůznější přípravky pro odstranění plísní, je dobré vědět, jak se tato „potvůrka“ vůbec tvoří. Díky tomu
pak můžete jejímu usazení částečně předejít, nebo si také pomoci při jejím odstraňování.
Plíseň je seskupení drobných hub, které se nejčastěji tvoří ve vlhkém a zatuchlém prostředí, kde jsou pro ni vytvořeny optimální podmínky.
Obvykle ji proto najdete například v koupelně, ve sklepech, ale při špatné izolaci také u oken, dveří a v podstatě kdekoliv, odkud jde vlhko. Ideální je tedy udržovat v domácnosti alespoň určité teplo a doporučuje se také časté větrání, které pročistí vzduch. Fotografie: Freepik
Pokud víte, že máte v domácnosti vyšší koncentraci vlhkosti (rosíte rostliny, máte akvária atd.), je dobré pořídit si drobnou pomůcku, která se o poměr vlhkosti hravě postará.
Jedná se například o čističku vzduchu nebo také nejrůznější odsavače a podobné produkty. Ty doslova vcucnou přebytečnou vlhkost, a plíseň se tak nemá kde tvořit. Přírodní cesta pro odstranění plísní
Pokud se však již plísně u vás doma usadily, je potřeba jednat. Běžné prostředky pro její odstranění však nechte bokem (nebo ještě lépe v obchodě) a
pusťte se do přípravy domácích přípravků, které s plísní zatočí raz, dva. Olej z čajovníku jako přírodní zázrak
První možností pro přírodní a šetrné odstranění plísní je použití oleje z čajovníku. Ten má totiž přirozeně
vysoušecí efekt, a tak je pro tento případ ideální volbou. Potřebovat budete dvě polévkové lžíce této tekutiny. Ty pouze smícháte se dvěma hrnky vody a výsledný roztok nalijete do rozprašovače.
Okamžitě ho tak můžete začít používat, a to nejlépe tak, že směs nastříkáte na potřebné místo, které je plísní napadeno. Necháte ji působit zhruba 10–20 minut a poté
celé místo opatrně vydrhnete kartáčem s jemnými štětinami (ideálně zubním) nebo hadříkem. Postup můžete dle potřeby opakovat. Pokud navíc chcete odstranit i plísňový zápach, přidejte do roztoku několik kapek esenciálního oleje s vůní čajových lístků. Jedlá soda, jednoduché řešení
Dalším skvělým způsobem, jak se zbavit plísně, je použití jedlé sody. Tento levný, běžně dostupný prášek je tak hotovým řešením pro všechno
. Od dezinfekce, bělení a čištění, až po řešení problémů s domácími houbami. Stačí prášek jednoduše nanést na potřebné místo, nechat několik minut působit a poté opláchnout. Za několik minut tak máte po problému. Fotografie: Freepik
Pokud je však plíseň silná a nesleze napoprvé, můžete pro umocnění celého výsledku použít také kombinaci jedlé sody a peroxidu vodíku. Tyto dvě látky budou zaručeným způsobem,
jak tohoto nezvaného hosta dostat z domu. Peroxid stačí jednoduše nakapat na již nanesenou směs jedlé sody, nechat společně rozpustit a poté opět opláchnout. Vsaďte na klasiku, vsaďte na ocet
Ocet, na pohled obyčejná surovina, kterou máte v kuchyni, je přitom dokonalý pomocník snad pro celou domácnost. Stejně jako jedlá soda,
i tato tekutina má téměř zázračné účinky. Ideálně se totiž hodí na čištění, leštění, bělení a jeho antibakteriální účinky jsou žádaným bonusem i v případě plísňového napadení.
Stačí si jen vzít rozprašovač, v němž smícháte ocet s vlažnou vodou v poměru 1 : 1. Tuto směs poté naneste na napadená místa a
po chvilce účinkování jednoduše celé místo otřete hadříkem namočeným v horké vodě. Nakonec nechte zaschnout a poté uvidíte, že po plísni zde již nebude ani stopa.
Zdroj:
Porady Interia
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Jak se zbavit nebezpečné plísně v domácnosti snadno a rychle. První pomoc najdete ve špajzu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.