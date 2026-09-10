Nebezpečně dobrý nepečený dezert z čokolády a Lotus sušenek – hotový za pár minut a chutí překoná i dezert z cukrárny

Lotus sušenky si za poslední roky našly cestu do mnoha domácích dezertů a není divu. Jejich karamelová chuť a lehce kořeněná vůně dokážou i obyčejný moučník posunout někam úplně jinam. Čokoládový moučník s Lotus sušenkami je přesně takový recept. Nepeče se, přesto na stole působí jako dezert, který si zaslouží trochu slavnostnější příležitost.
Spojení čokolády a kořeněných sušenek není žádná náhodná módní kombinace. Lotus Biscoff sušenky pocházejí z Belgie a původně se podávaly především ke kávě. Právě kávová kultura pomohla jejich typické karamelové chuti získat oblibu i daleko za hranicemi Belgie. Dnes se používají do krémů, cheesecaků, korpusů i nepečených dezertů.
Na tomto moučníku je příjemné, že jednotlivé vrstvy nemusí být dokonale stejné. Po několika hodinách v chladu sušenky změknou, spojí se s čokoládovou hmotou a celý dezert se při krájení krásně zpevní. Výsledkem je kombinace jemné čokolády a měkčích sušenkových vrstev s typickou karamelovou chutí.
Pokud chcete recept trochu obměnit, můžete část Lotus sušenek rozdrtit a použít je také na povrch. Dobře funguje i tenká vrstva Lotus krému mezi jednotlivými vrstvami nebo pár nasekaných ořechů. Není ale potřeba přidávat příliš mnoho dalších chutí. Právě spojení čokolády a Lotus sušenek je na tomto jednoduchém dezertu to nejlepší.
Do rendlíku nalijte smetanu ke šlehání a přidejte máslo, kakao, Lotus Biscoff pomazánku a špetku soli. Směs zahřívejte na mírném ohni a za stálého míchání ji nechte prohřát, dokud se máslo nerozpustí a všechny suroviny se nespojí. Směs nevařte, stačí, když bude horká a hladká.
Rendlík odstavte z plotny a do horké směsi přidejte nalámanou hořkou a mléčnou čokoládu. Nechte ji asi 2 minuty stát, aby čokoláda změkla, a potom vše důkladně promíchejte do hladké a lesklé hmoty. Čokoládovou směs nechte krátce zchladnout, aby nebyla při vrstvení příliš řídká.
Chlebíčkovou formu o rozměrech přibližně 25 × 11 cm vyložte potravinářskou fólií. Fólii dobře přitlačte ke dnu i ke stěnám a nechte ji přes okraje trochu přečnívat, aby se hotový moučník dal snadno vyjmout. Na dno formy rozetřete tenkou vrstvu čokoládové směsi.
Z celkového množství Lotus sušenek si odložte několik kusů na dokončení. Ostatní sušenky rozdělte na několik částí podle počtu vrstev a velmi lehce je potřete mlékem. Neměly by se rozmočit, protože během chlazení ještě změknou.
Přibližně třetinu připravených sušenek rozložte na čokoládovou vrstvu tak, aby pokryly celé dno formy. Pokud některé sušenky potřebujete přizpůsobit velikosti formy, můžete je jednoduše rozlomit. Sušenky lehce přitlačte, aby dobře přiléhaly k čokoládové vrstvě.
Na sušenky rozetřete další část čokoládové směsi a povrch lehce uhlaďte. Poté vytvořte další vrstvu Lotus sušenek a znovu ji překryjte čokoládovou hmotou. Stejným způsobem pokračujte, dokud nespotřebujete připravené sušenky a čokoládovou směs, přičemž uvnitř moučníku vytvořte přibližně tři vrstvy sušenek.
Poslední vrstvu zakončete čokoládovou hmotou a povrch uhlaďte. Odložené Lotus sušenky rozdrobte na menší nepravidelné kousky, aby na povrchu zůstala jejich přirozená struktura. Drobečky rovnoměrně nasypte na ještě měkkou čokoládovou vrstvu a lehce je přitlačte, aby se při chlazení spojily s čokoládou.
Formu zakryjte potravinářskou fólií a uložte ji do lednice nejméně na 6 hodin, ideálně přes noc. Během chlazení čokoládová hmota ztuhne a sušenky uvnitř moučníku změknou. Drobečky na povrchu se zároveň přichytí k čokoládě, takže při krájení nebudou zbytečně opadávat.
Ztuhlý moučník vyjměte z formy pomocí přečnívající fólie a opatrně ji stáhněte. Moučník přendejte na servírovací talíř a nechte ho ještě několik minut stát, aby se při krájení příliš nelámal. Krájejte ho ostrým nožem, který můžete před každým řezem krátce nahřát a osušit, a podávejte dobře vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová