Nebezpečně dobrý dort „Čokoládové nebe“ – kombinace těchto 4 vrstev nemá konkurenci a každý kousek chutná naprosto božsky

Čokoládové dezerty mají jednu zvláštní vlastnost. Člověk si často řekne, že tentokrát upeče něco jednoduššího, ale jakmile se před ním objeví dort s čokoládou, ořechy a krémem, všechny předsevzetí jdou stranou. Právě takový je i tento americký moučník, který si získal oblibu především v jižních státech USA. Na český stůl přináší trochu jiný styl sladkého pečení, než na jaký jsme zvyklí, a přitom nevyžaduje žádné neobvyklé suroviny.
Pekanové ořechy jsou pro americkou kuchyni typické a v dezertech se používají opravdu často. Jejich chuť je jemnější a nasládlejší než u vlašských ořechů a právě proto se výborně hodí ke kakau, čokoládě i smetanovým krémům. Pokud je před použitím krátce nasucho opražíte, jejich vůně bude ještě výraznější. Nemusíte přitom připravovat nic složitého, stačí pár minut na pánvi a nechat je potom vychladnout.
Zajímavé na tomto dortu není jen spojení čokolády a ořechů, ale také kontrast jednotlivých chutí. Sladkost pudinku a šlehačky vyvažuje lehce slaná chuť smetanového sýra a ořechový základ přidává příjemnou křupavost. Výsledkem je dezert, který působí bohatě, ale nemusí být přeslazený. A právě proto se hodí i pro ty, kteří si raději dají menší kousek opravdu dobrého dortu než velkou porci obyčejného moučníku.
Sušenky rozdrťte najemno a pekanové ořechy nasekejte na menší kousky. Přidejte třtinový cukr a rozpuštěné máslo a vše důkladně promíchejte. Směs by měla být vlhká a po stlačení držet pohromadě.
Dno a okraje dortové formy o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem nebo lehce vymažte. Sušenkovou směs rovnoměrně rozprostřete na dno a vytlačte ji také do stran. Povrch dobře uhlaďte a korpus pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 10–12 minut.
Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte ho úplně vychladnout. Mezitím připravte krém ze smetanového sýra. Smetanový sýr vyšlehejte s moučkovým cukrem, vanilkovým extraktem a smetanou ke šlehání do hladkého a nadýchaného krému.
Krém rovnoměrně rozetřete na vychladlý korpus. Snažte se ho rozprostřít až ke krajům, aby další vrstva dobře držela. Poté dort dejte na chvíli do chladničky, než připravíte pudink.
Z 500 ml mléka odlijte přibližně 100 ml a rozmíchejte v něm čokoládový a vanilkový nebo smetanový pudinkový prášek. Zbylé mléko zahřejte v hrnci k varu a podle potřeby přidejte cukr, pokud používáte pudink bez cukru.
Do horkého mléka za stálého míchání vlijte rozmíchaný pudinkový prášek. Za stálého míchání vařte, dokud pudink nezhoustne, aby se nepřichytil ke dnu. Hotový pudink přelijte do čisté nádoby a ihned ho zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala jeho povrchu.
Pudink nechte úplně vychladnout. Poté fólii odstraňte a pudink krátce promíchejte, aby byl hladký a bez hrudek. Rovnoměrně ho rozetřete na vrstvu smetanového krému.
Dort zakryjte a uložte nejméně na 4 hodiny do chladničky, ideálně však přes noc. Před podáváním vyšlehejte dobře vychlazenou smetanu s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do pevné šlehačky. Tu opatrně rozetřete na vrstvu pudinku.
Nakonec dort posypte nasekanými pekanovými ořechy a nastrouhanou čokoládou. Krájejte ho ostrým nožem na jednotlivé porce a podávejte dobře vychlazený. Díky odležení budou jednotlivé vrstvy pevnější a dort se bude lépe krájet.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová